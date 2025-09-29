சத்தமா பாட்டு கேட்டா சவுண்ட குறைக்க சொல்வியா? அண்ணன் - தம்பியை வெட்டிய இளைஞர்கள்!

சத்தமா பாட்டு கேட்டா சவுண்ட குறைக்க சொல்வியா? அண்ணன் - தம்பியை வெட்டிய இளைஞர்கள்!
சத்தத்தை குறைத்து வைத்து பாட்டு கேட்குமாறு கூறிய சகோதரர்களை கஞ்சா போதையில் இருந்த இளைஞர்கள், ஆயுதங்களால் தாக்கியதில் இருவருக்கும் தலை, கை பகுதிகளில் வெட்டு காயம் ஏற்பட்டு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.
Published : September 29, 2025 at 1:11 PM IST
காஞ்சிபுரம்: குழந்தை தூங்குவதால் சத்தத்தை குறைத்து வைத்து பாட்டு கேட்குமாறு கூறிய அண்ணன், தம்பியை பக்கத்து வீட்டு இளைஞர்கள் கும்பலாக சேர்ந்து தாக்கிய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் கீழ்கதிர்பூர் பகுதியை சேர்ந்தவர்கள் டில்லிபாபு - நந்தினி தம்பதி. டில்லிபாபு அப்பகுதியில் உள்ள ஒரு மரக்கடையில் தச்சராக வேலை செய்து வருகிறார். இவர்களுக்கு இரண்டு வயதில் ஒரு மகள் உள்ள நிலையில், அவர்கள் அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் வசித்து வருகின்றனர். அதே பகுதியில் டில்லி பாபுவின் அண்ணனான சங்கர், தாயார் யசோதா உடன் வசித்து வருகிறார்.
நேற்று வார விடுமுறை என்பதால், அண்ணன் சங்கரும், தாயார் யசோதாவும் டில்லி பாபு வீட்டிற்கு வந்துள்ளனர். இந்நிலையில், எதிர்வீட்டில் இருந்த இளைஞர்கள், நேற்றிரவு டிவியில் சத்தமாக பாட்டு போட்டு கேட்டுள்ளனர். இதனால் டில்லிபாபுவின் குழந்தையும், தாயார் யசோதாவும் தூங்க முடியாமல் கஷ்டப்பட்டுள்ளனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து, டில்லிபாபுவும், அவரது அண்ணன் சங்கரும், எதிர் வீட்டில் உள்ள செல்வம் என்பவரை அழைத்து, சத்ததை குறைவாக வைத்து பாட்டு கேட்கும்படி கூறியுள்ளனர். அப்போது, செல்வமும், அவருடன் இருந்த கார்த்திக் என்ற நபரும் கஞ்சா போதையில் இருந்ததாக தெரிகிறது. இதனால் இரு தரப்புக்கும் இடையே வாக்குவாதம் எழுந்த நிலையில், செல்வம் தனது நண்பர்களை செல்போனில் தொடர்பு கொண்டு உடனடியாக வருமாறு கூறியுள்ளார்.
சிறிது நேரத்தில் ஆயுதங்களுடன் வந்த சிலர், டில்லிபாபு மற்றும் அவரது அண்ணனை சரமாரியாக வெட்டிவிட்டு அங்கிருந்து தப்பியோடியுள்ளனர். இதில் படுகாயமடைந்த இருவரும் ரத்த வெள்ளத்தில் உயிருக்கு போராடிக் கொண்டிருந்தனர். இதனை பார்த்த டில்லிபாபுவின் மனைவியும், தாயாரும் அவர்களை மீட்டு காஞ்சிபுரம் அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதித்தனர்.
அங்கு அவர்களுக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. தகலவறிந்த பாலுச்செட்டி சத்திரம் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து, தலைமறைவாக உள்ள செல்வம், கார்த்திக் ஆகியோரை தேடி வருகின்றனர். முதற்கட்ட விசாரணையில், டில்லிபாபுவுக்கும், செல்வத்துக்கும் ஏற்கனவே பணம் கொடுக்கல் வாங்கலில் பிரச்சனை இருந்து வந்தது தெரிய வந்தது.
சம்பவம் குறித்து பேசிய அப்பகுதி மக்கள், “இந்த பிரச்சினைக்கு அடிப்படை காரணம் கஞ்சா. எங்கள் பகுதியில் போதைப்பொருள் புழக்கம் அதிகமாக உள்ளது. கஞ்சா விற்பனை அமோகமாக நடக்கிறது. அவற்றை பார்த்து பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்கள் சீரழியும் நிலை உள்ளது. இதனை தடுக்க காவல் துறையினர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.