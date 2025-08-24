சென்னை: சில அரசியல் கட்சிகள் அறிஞர் அண்ணாவின் பெயரை சொல்லி பல்லக்கில் பிச்சை எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என மக்கள் நீதி மய்யம் தலைவரும், எம்.பியுமான கமல்ஹாசன் கூறியுள்ளார்.
திமுக மாணவர் அணி சார்பில் 'எங்கள் கல்வி எங்கள் உரிமை' என மாநில கல்விக்கொள்கை குறித்து கருத்தரங்கம் நடைபெற்றது. இந்த கருத்தரங்கில் பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி, மக்கள் நீதி மய்யத்தின் தலைவர் கமல்ஹாசன் சிறப்பு விருந்தினர்களாக கலந்து கொண்டனர். மேலும், இருவரும் சேர்ந்து “என்ன சொல்கிறது மாநிலக் கல்விக் கொள்கை?” என்ற கையேட்டை வெளியிட்டனர்.
தொடர்ந்து மேடையில் பேசிய பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ், “அனைவருக்கும் கல்வி என்ற கொள்கையின் அடிப்படையில் தான் மாநில கல்விக் கொள்கை கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆண்டு மட்டும் 4 லட்சம் மாணவர்களை பள்ளி கல்வித்துறை பள்ளியில் சேர்த்துள்ளது. மாணவர்களுக்கு மொழி, கலச்சாரம், சமூகம் என அனைத்தையும் ஒருங்கிணைத்து கல்வியாக கொடுக்க வேண்டும். மொழியை திணிக்க வேண்டாம் என்பது எங்களுடைய கருத்து.
அடையாளத்தை விட்டுக் கொடுக்க கூடாது
கல்வி என்பது முற்போக்கு சிந்தனையாக இருக்க வேண்டும். பிற்போக்கு சிந்தனைக்கு வழிவகுக்க கூடாது. நம்முடைய அடையாளத்தை விட்டுக் கொடுக்காமல் கல்வியை கற்றுக் கொள்ள வேண்டும். எங்கள் ஊரில் யாரெல்லாம் சுதந்திரத்திற்காக உழைத்திருக்கிறார்கள் என்பதை முதலில் நாங்கள் தெரிந்து கொள்கிறோம். அதற்கு பின் தேசிய அளவில் படிக்கிறோம். நாங்கள் எதையும் கண்மூடித்தனமாக எதிர்க்கவில்லை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும்” என்றார்.
இதையடுத்து பேசிய மக்கள் நீதி மய்யம் தலைவர் கமல்ஹாசன், “மாநிலக் கல்விக் கொள்கையின் முக்கிய சாராம்சம் இரு மொழிக் கொள்கை. ஆனால் தேசிய கல்விக் கொள்கையில் மும்மொழிக் கொள்கை கூறப்பட்டுள்ளது. என்னையே ஒரு உதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டால் எனக்கு ஆறு மொழி தெரியும். எனக்கு வேண்டிய மொழியை கற்றுக் கொண்டேன். அதேபோல் தேவை ஏற்படும்போது புதிய மொழியை கற்றுக் கொள்ளுங்கள்” என்றார்.
பல்லக்கில் பிச்சை எடுக்கிறார்கள்
தொடர்ந்து தன் மீதான விமர்சனம் தொடர்பாக பேசிய அவர் “சிலர் அண்ணா பெயரை வைத்துக்கொண்டு பல்லக்கில் பிச்சை எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இங்கு திராவிடம் என்ற சொல்லை வைத்துக் கொண்டு ஒவ்வொருவரும் தனி தனியாக கட்சிகள் தொடங்கி விளையாட சொல்லவில்லை அண்ணா.
எனக்கு வேஷம் கட்ட முடியாது
எனது அரசியல் வருகையை சிலர் வார்த்தை போட்டு விளையாடுகின்றனர். நீங்கள் எனக்கு வேஷம் கட்ட நினைக்காதீர்கள். நான் உங்களைவிட சினிமாவில் எல்லா வேஷமும் கட்டி உள்ளேன். வேஷம் கட்ட வைத்து, டைரக்டும் செய்து உள்ளேன். என்னை சந்திக்கும் செய்தியாளர், ’சிலர் என்னை ‘மீன்’ (Mean) பண்ணி பேசியுள்ளதாக’ கேட்கிறார்கள். யார் என்னை மறைமுகமாக பேசினார்கள் என எனக்கு தெரியாது. எனக்கு தெரிந்த மீன் அரசன் பாண்டியனின் கொடியில் இருக்கும். எனது பெயர் கமல் (ஹிந்தியில் தாமரை), ஆனால் நான் எப்போதும் இந்த திராவிட குளத்தில் தான் மலர்வேன்” என்றார்.