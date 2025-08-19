ETV Bharat / state

குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தல்; “எதுவா இருந்தாலும் முதலமைச்சரிடம் பேசிட்டு தான்” - கமல் கூறிய பதில்! - KAMAL HAASAN

எனக்கு என்னுடைய நாடும் முக்கியம், தமிழ்நாடும் முக்கியம் என்று கமல்ஹாசன் எம்பி தெரிவித்தார்.

கமல்ஹாசன் செய்தியாளர் சந்திப்பு
கமல்ஹாசன் செய்தியாளர் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 19, 2025 at 6:59 PM IST

1 Min Read

சென்னை: குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தலில் யாருக்கு ஆதரவு என்பது குறித்து, தமிழ்நாடு முதலமைச்சருடன் கலந்து ஆலோசித்து விட்டு தான் தெரிவிப்பேன் என கமல்ஹாசன் கூறியுள்ளார்.

டெல்லியில் இருந்து சென்னை வந்த மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சித் தலைவரும், நாடாளுமன்ற மாநிலங்களவை உறுப்பினருமான கமல்ஹாசன், சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்துப் பேசினார்.

அப்போது அவர், “நான் தமிழ்நாட்டில் இருந்து தலைநகர் டெல்லிக்கு சென்றது, தமிழர்களுக்கு என்னென்ன பயன்கள் உள்ளதோ? அதை கொண்டு வருவதற்கும், கிடைக்கவில்லை என்றால் அது ஏன் எங்களுக்கு கிடைக்கவில்லை என கேட்பதற்கும் தான். எனக்கு, என்னுடைய நாடும் முக்கியம், தமிழ்நாடும் முக்கியம். தமிழ்நாட்டை மனதில் கொண்டிருப்பவர்கள் யார் என்று பார்த்து, குடியரசுத் துணைத் தலைவராகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டும்.

எங்கள் கூட்டணியில் பல ஆளுமைகள் இருக்கின்றனர். எனக்கும் தமிழர்களுக்கும் நெருக்கமான ஆளுமை யார் என்று பார்த்தால் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் தான். அவர் தான் எங்களுடைய கூட்டாளி, ஆகையால் அவருடன் கலந்து ஆலோசித்து விட்டு தான் யாரை ஆதரிப்போம் என்ற பதிலைக் கூற முடியும்” எனத் தெரிவித்தார்.

இதையும் படிங்க: ''சி.பி. ராதாகிருஷ்ணனுக்கு எதற்காக ஆதரவு தர வேண்டும்?" - செல்வப்பெருந்தகை 'நறுக்' கேள்வி!

நாட்டின் குடியரசு துணைத் தலைவராக இருந்த ஜெகதீப் தன்கர், ஜூலை 21 ஆம் தேதி திடீரென தனது பதவியை ராஜிநாமா செய்தார். இந்த செய்தி அரசியல் தலைவர்களிடையே பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. மேலும், அடுத்த குடியரசு துணைத் தலைவர் யார் என்ற கேள்வியும், எதிர்பார்ப்பு நிலவி வந்தது.

இந்நிலையில் ஆக.17 ஆம் தேதி நடந்த பாஜக ஆட்சிமன்ற குழுக் கூட்டத்தில், தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சார்பாக தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தல் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டார்.

அந்த வகையில், இந்தியா கூட்டணி சார்பில், குடியரசு துணைத் தலைவர் வேட்பாளராக ஆந்திராவை சேர்ந்த சுதர்சன் ரெட்டி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார்.

டெல்லியில் இன்று நடைபெற்ற இந்தியா கூட்டணியின் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், கூட்டணியில் உள்ள அனைத்து கட்சிகளும் இதற்கு சம்மதம் தெரிவித்ததன் அடிப்படையில், சுதர்சன் ரெட்டியை வேட்பாளராக அறிவித்துள்ளோம், என்று காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே தெரிவித்தார்.

சென்னை: குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தலில் யாருக்கு ஆதரவு என்பது குறித்து, தமிழ்நாடு முதலமைச்சருடன் கலந்து ஆலோசித்து விட்டு தான் தெரிவிப்பேன் என கமல்ஹாசன் கூறியுள்ளார்.

டெல்லியில் இருந்து சென்னை வந்த மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சித் தலைவரும், நாடாளுமன்ற மாநிலங்களவை உறுப்பினருமான கமல்ஹாசன், சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்துப் பேசினார்.

அப்போது அவர், “நான் தமிழ்நாட்டில் இருந்து தலைநகர் டெல்லிக்கு சென்றது, தமிழர்களுக்கு என்னென்ன பயன்கள் உள்ளதோ? அதை கொண்டு வருவதற்கும், கிடைக்கவில்லை என்றால் அது ஏன் எங்களுக்கு கிடைக்கவில்லை என கேட்பதற்கும் தான். எனக்கு, என்னுடைய நாடும் முக்கியம், தமிழ்நாடும் முக்கியம். தமிழ்நாட்டை மனதில் கொண்டிருப்பவர்கள் யார் என்று பார்த்து, குடியரசுத் துணைத் தலைவராகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டும்.

எங்கள் கூட்டணியில் பல ஆளுமைகள் இருக்கின்றனர். எனக்கும் தமிழர்களுக்கும் நெருக்கமான ஆளுமை யார் என்று பார்த்தால் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் தான். அவர் தான் எங்களுடைய கூட்டாளி, ஆகையால் அவருடன் கலந்து ஆலோசித்து விட்டு தான் யாரை ஆதரிப்போம் என்ற பதிலைக் கூற முடியும்” எனத் தெரிவித்தார்.

இதையும் படிங்க: ''சி.பி. ராதாகிருஷ்ணனுக்கு எதற்காக ஆதரவு தர வேண்டும்?" - செல்வப்பெருந்தகை 'நறுக்' கேள்வி!

நாட்டின் குடியரசு துணைத் தலைவராக இருந்த ஜெகதீப் தன்கர், ஜூலை 21 ஆம் தேதி திடீரென தனது பதவியை ராஜிநாமா செய்தார். இந்த செய்தி அரசியல் தலைவர்களிடையே பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. மேலும், அடுத்த குடியரசு துணைத் தலைவர் யார் என்ற கேள்வியும், எதிர்பார்ப்பு நிலவி வந்தது.

இந்நிலையில் ஆக.17 ஆம் தேதி நடந்த பாஜக ஆட்சிமன்ற குழுக் கூட்டத்தில், தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சார்பாக தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தல் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டார்.

அந்த வகையில், இந்தியா கூட்டணி சார்பில், குடியரசு துணைத் தலைவர் வேட்பாளராக ஆந்திராவை சேர்ந்த சுதர்சன் ரெட்டி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார்.

டெல்லியில் இன்று நடைபெற்ற இந்தியா கூட்டணியின் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், கூட்டணியில் உள்ள அனைத்து கட்சிகளும் இதற்கு சம்மதம் தெரிவித்ததன் அடிப்படையில், சுதர்சன் ரெட்டியை வேட்பாளராக அறிவித்துள்ளோம், என்று காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே தெரிவித்தார்.

For All Latest Updates

TAGGED:

VICE PRESIDENTIAL ELECTIONகமல்ஹாசன்குடியரசு துணைத் தலைவர் ஆதரவுKAMAL HAASAN SPEECHKAMAL HAASAN

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

EXCLUSIVE: அன்று 'கிரெடிட் கார்டு' விற்றேன்... இன்று 'டேட்டா சயின்டிஸ்ட்' - கல்வியால் வறுமையை வென்ற சென்னை மாணவர்!

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

பழத்தை பிழிந்து சாயம்... வாழை நாரில் நூல்... சுண்டி இழுக்கும் வண்ண வண்ண சேலைக... தெரிஞ்சிக்கலாம் வாங்க!

EXCLUSIVE: “உயிர் தானே போனால் போகட்டும்!” மதுவுக்கு மாற்றாக மாறி வருகிறதா சானிடைசர்? மதுரையில் அவலம்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.