விஜய்க்கு கூடுகிற கூட்டம் ஓட்டாக மாறாது... இது எனக்கும் பொருந்தும்: கமல்ஹாசன் பேட்டி!

விஜய்க்கு கூடுகிற கூட்டம் ஓட்டாக மாறாது... இது எனக்கும் பொருந்தும்: கமல்ஹாசன் பேட்டி!
நடிகர்களை பார்க்க வரும் கூட்டம் வாக்காக மாறாது என்பதற்கு வரலாற்றில் நிறைய உதாரணங்கள் இருப்பதாக மநீம தலைவர் கமல்ஹாசன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : September 21, 2025 at 7:09 PM IST
சென்னை: விஜய்க்கு கூடுகிற கூட்டம் நிச்சயம் ஓட்டாக மாறாது என மநீம தலைவர் கமல்ஹாசன் தெரிவித்துள்ளார்.
மக்கள் நீதி மய்யம் மண்டல நிர்வாகிகள் ஆலோசனை கூட்டம் சென்னை ஆர்.ஏ.புரத்தில் உள்ள முத்தமிழ் பேரவை அரங்கில் அக்கட்சியின் தலைவர் கமல்ஹாசன் தலைமையில் இன்று (செப்டம்பர் 21) நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் விழுப்புரம் மண்டல மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சி நிர்வாகிகளுடன் கமல்ஹாசன் ஆலோசனை நடத்தினார்.
இதனை தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்து கமல்ஹாசன் கூறும்போது, ''நாட்டின் உயரிய திரைப்பட விருதான ‘தாதா சாகேப் பால்கே’ விருது, மலையாள நடிகர் மோகன்லாலுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது சிறப்பானது. எத்தனையோ பேர் தகுதியுடன் காத்துக்கொண்டு இருக்கின்றனர். தனக்கு அந்த விருது கிடைக்கவில்லை என்று யாரும் ஆதங்கப்படக்கூடாது. நிறைய திறமையானவர்கள் அந்த வரிசையில் நிற்க வேண்டும்.
சினிமாக்காரர்களை அரசியல்வாதியாக பார்க்காமல் விஜய்க்கு கூட்டம் கூடுவதை அவருக்கு முன்னோடியாக அரசியலுக்கு வந்த நீங்கள் இதை எப்படி பார்க்கிறீர்கள்? என்று கேட்கிறீர்கள். என்னை ரசிகர்கள் ஏன் தேடி வந்தார்கள்? என்று ரசிகர்களிடம் தான் கேட்க வேண்டும். சினிமாவுக்கு வந்தால் நன்றாக நடி என்பார்கள். இது ஒன்றும் அந்த காலம் அல்ல என்பதை புரிந்துக்கொண்டவர்கள் தான் இங்கே இருக்கின்றனர். இவனெல்லாம் எப்படி நடிகராக வர போகிறான்? என்று நடிக்கும் போதே கூறுவார்கள்.
விஜயை பார்க்க வரும் கூட்டம், ஓட்டாக கண்டிப்பாக மாறாது. அது விஜய்க்கும் பொருந்தும். கண்டிப்பாக இந்த கூட்டம் ஓட்டாக மாறாது. அது எல்லா தலைவருக்கும் பொருந்தும். எனக்கும் பொருந்தும். இந்தியாவிலுள்ள அனைத்து அரசியல் கட்சி தலைவர்களுக்கும் பொருந்தும். கூட்டம் சேர்ந்து விட்டால் அது எல்லாம் ஓட்டாக மாறாது.
பிரதமர் மோடி நாட்டு மக்களிடையே என்ன பேச போகிறார்? என நாட்டு மக்களாக நானும் அதனை கேட்க உள்ளேன். தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் நல்ல பாதையில் செல்ல வேண்டும். தைரியமாக முன்னேறுங்கள். மக்களுக்காக செய்யுங்கள். எல்லா அரசியல்வாதிகளுக்கும் வைக்கக்கூடிய வேண்டுகோள் தான் இது.
நாட்டு மக்களாக இருந்தாலும் அதைத் தான் சொல்லி இருப்பேன். எங்களையும் கொஞ்சம் பாருங்கள். எங்களின் முன்னேற்றத்துக்காக வேலை செய்யுங்கள். எந்த இடத்தில் கொண்டு போய் வைக்க வேண்டுமோ? அந்த இடத்தில் உங்களை வைப்போம் என மக்கள் சொல்கிறார்கள். அதை தான் நானும் சொல்கிறேன். சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான பணியை மக்கள் நீதி மய்யம் தொடங்கி விட்டதன் விளைவு தான் இந்த கூட்டம் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது" என்றார்.
திமுக கூட்டணி தொடர்பாக பேசிய அவர், "திமுகவின் தலைமைக்கு நாங்கள் நெருக்கமாக உள்ளோம். அன்பாக இருக்கிறார்கள். கண்ணியமாக இருக்கிறார்கள். 75 ஆண்டு கால கட்சியிடம் எல்லா உரிமைகளையும் தட்டி கேட்டு விட முடியாது. அவரின் செயல்பாடுகளை தட்டிக் கேட்கக்கூடிய உரிமை எல்லா மக்களுக்கும் கொடுத்து இருக்கிறார்கள் என நினைக்கிறேன்.
அதில் ஒருவனாக நான் கேட்கின்றேன். இது கொடுங்கள், அது கொடுங்கள் என, 75 வருட கட்சியை எப்படி கேட்க முடியும்? எங்களது தகுதியை நிரூபித்துக் கொண்டு இதற்கு கொடுங்கள் என கேட்பது தான் நியாயமாக இருக்கும்" என கமல்ஹாசன் தெரிவித்தார்.