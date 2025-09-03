சென்னை: தெரு நாய்கள் பிரச்சனை குறித்த கேள்விக்கு, அனைத்து உயிர்களையும் காப்பாற்ற வேண்டும், எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு காப்பாற்ற வேண்டும் என கமல்ஹாசன் கூறியுள்ளார்.
மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சித் தலைவரும், எம்.பியுமான கமல்ஹாசன் துபாய் செல்வதற்காக சென்னை விமான நிலையம் வந்தார். அப்போது செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில், ”நான் ஒரு விருது வழங்கும் விழாவில் பங்கேற்க துபாய் செல்கிறேன். ராஜ்கமல் தயாரிப்பு நிறுவனம் தயாரித்த ’அமரன்’ திரைப்படத்திற்கு விருது கிடைத்துள்ளது. எனக்கும் தெலுங்கு திரைப்படத்தில் நடித்ததற்கு விருது கிடைத்துள்ளது. அதனை பெறுவதற்காக செல்கிறேன். அங்கிருந்து குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தலுக்காக டெல்லி வருவேன்" என்று கமல்ஹாசன் கூறினார்.
பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் தாயை அவமானப்படுத்தும் நோக்கில் பேசியதாக எழுந்த புகார் குறித்து கேட்டபோது, ”யாரையும் அவமானப்படுத்தும் வகையில் பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை. வாக்காளர்களின் பெயர் பட்டியலில் இருந்து காணாமல் போவது ரொம்ப நாளாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது, நானே சொல்லிக் கொண்டு தான் இருக்கிறேன். வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து எனது பெயரே காணாமல் போயுள்ளது. அதன் பிறகு அதிகாரிகளிடம் முறையிட்டு சரி செய்து கொள்ளலாம், அது ஒரு சிறிய பணி தான். அதைவிட பெரிய குற்றங்கள் நடந்ததாக எங்களுக்கு சந்தேகம் வந்ததால் நாங்கள் புகார் கடிதம் கொடுத்துள்ளோம்" என்று கூறினார்.
வெற்றிமாறன் தனது தயாரிப்பு நிறுவனத்தை மூடுவதாக அறிவித்துள்ளது குறித்து கேட்ட போது, “வெற்றிமாறன் கூறிய கருத்தை நான் கவனிக்கவில்லை. நான் பார்த்துவிட்டு அதைப் பற்றி கூறுகிறேன்" என்றார்.
தெருநாய்கள் பிரச்சனை குறித்து கேட்ட போது, "தெருநாய்கள் பிரச்சனையில் தீர்வு மிகவும் சுலபமானது. விஷயம் தெரிந்தவர்கள், உலக சரித்திரம் தெரிந்தவர்கள், சமூக சுகாதாரம் என்ன என்று தெரிந்தவர்கள் இதற்கு தீர்வு கொடுக்கலாம்.
கழுதைகள் காணாமல் போனது குறித்து யாராவது கவலைப்படுகிறார்களா? நமக்காக எவ்வளவோ பொதி சுமந்த கழுதைகள் காணாமல் போய்விட்டன. அதைப் பற்றி யாரும் பேசுவதில்லை. அனைத்து உயிர்களையும் காப்பாற்ற வேண்டும், எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு காப்பாற்ற வேண்டும், இதுதான் என்னுடைய கருத்து" என்று கமல் ஹாசன் பதிலளித்தார்.
முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் வெளிநாடு பயணம் குறித்து எழும் விமர்சனங்கள் குறித்த கேள்விக்கு, "ஒருவர் நல்லது செய்யும் போது அவர் எந்தக் கட்சியை சேர்ந்தவர் என நான் பார்ப்பதில்லை. நாட்டிற்கு நல்லது என்றால் அது எதிர்க்கட்சியாக இருந்தாலும், ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டும்” என்றார்.
அமெரிக்கா வரி விதிப்பு குறித்து கேட்ட போது, "அமெரிக்காவில் இந்தியுப் பொருட்களுக்கு 50 சதவீதம் வரி விதிப்பு தொடர்பாக கட்டுரை எழுதி உள்ளேன். அதைப் பற்றி சொல்லி நன்றாக எழுதிய கட்டுரையை நானே குழப்பி விடக்கூடாது" என்று கூறிவிட்டு கமல்ஹாசன் புறப்பட்ட சென்றார்.