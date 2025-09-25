காலை உணவு திட்டத்திற்காக எவ்வளவு நன்றி சொன்னாலும் போதாது! இயக்குநர் மாரி செல்வராஜ் நெகிழ்ச்சி!
எல்லோரும் படி என்பது திராவிடம். ஆனால் எல்லோரும் படிக்கக் கூடாது என்று கூறிய ஆரியம் என இயக்குநர் குமாரராஜா தியாகராஜன் கூறினார்.
Published : September 25, 2025 at 7:39 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டின் பள்ளிகளில் நடைமுறையில் உள்ள காலை உணவுத் திட்டத்திற்கு எவ்வளவு நன்றி சொன்னாலும் போதாது என்று இயக்குநர் மாரி செல்வராஜ் தெரிவித்தார்.
சென்னை நேரு உள் விளையாட்டு அரங்கில் ‘கல்வியில் சிறந்த தமிழ்நாடு’ என்ற தலைப்பில், தமிழ்நாடு அரசு கல்வியில் செய்த சாதனைகள், சிறப்புகள் குறித்த மாபெரும் கொண்டாட்டம் நடைபெற்றது. நான் முதல்வன், தமிழ் புதல்வன், புதுமைப்பெண் உள்ளிட்ட 7 திட்டங்களை உள்ளடக்கியதாக இந்த சிறப்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
இயக்குநர் பிரேம் குமார்
நிகழ்ச்சியில் 96 திரைப்படத்தின் இயக்குநர் பிரேம்குமார் பேசினார். அப்போது அவர், அரசுப் பள்ளியில் சத்துணவு சாப்பிட்ட அனுபவத்தை நினைவு கூர்ந்தார். ஆனால், தற்போது அரசுப் பள்ளியில் படிக்கும் மாணவர்களுக்கு கிடைக்கும் வசதிகளையும் பட்டியலிட்டார். மாணவர்கள் அனைவரும் படிக்க வேண்டும் என்று சொல்லும் முதல்வர் நமக்கு கிடைத்துள்ளார் என்று முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு புகழாரம் சூட்டினார்.
இயக்குநர் தமிழரசன் பச்சமுத்து
’லப்பர் பந்து’ திரைப்படத்தின் இயக்குநர் தமிழரசன் பச்சமுத்து, தான் படித்த போது பள்ளிகளில் சத்துணவு சாப்பிட்டதையும், பஸ் பாஸிஸ் பயணம் செய்ததையும் நினைவு கூர்ந்தார். டெண்டுல்கர் படித்தாரா? இளையராஜா படித்தாரா? என்று மாணவர்களின் மனதை திசை திருப்புவார்கள். ஆனால் யாரும் நம்ப கூடாது என்று மாணவர்களை கேட்டுக் கொண்டார்.
இயக்குநர்கள் மிஸ்கின்
இயக்குநர் மிஷ்கின் பேசுகையில், "நான் அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்டவன். இன்றைய குழந்தைகள் அனைவரும் படிக்க வேண்டும். அதற்கான வசதிகளை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் மற்றும் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் ஆகியோர் செய்து வருகின்றனர். மேலும் இளையராஜாவுக்கு பாராட்டு விழா எடுத்ததற்கும் நன்றி" என்றார்.
இயக்குநர் குமாரராஜா தியாகராஜன்
கல்வி என்பது ஒருவரை மதிப்பு மிகுந்தவராக மாற்றுகிறது என்று இயக்குநர் குமாரராஜா தியாகராஜன் பேசினார். எல்லோரும் படிக்க வேண்டும் என்பது திராவிட கருத்தியல். ஆனால் எளியோர் மற்றும் சாதிய ரீதியாக பின்தங்கியவர்களுக்கு கல்வியை மறுத்தது ஆரிய கருத்தியல் என்று குற்றம்சாட்டினார். ஆரிய கருத்தியலின் மறுவடிவம் தான் புதிய கல்விக் கொள்கை என்றும் கூறிய அவர், மத்திய அரசு நிதி தர மறுத்தாலும், தமிழ்நாடு அரசு தன்னிச்சையாக அதனை சமாளித்து வருகிறது என்றார்.
இயக்குநர் மாரி செல்வராஜ்
நிகழ்ச்சியில் பேசிய இயக்குநர் மாரி செல்வராஜ், "கல்வியில் சிறந்த தமிழ்நாடு என்ற தலைப்பே பெருமையாக உள்ளது. எனது வாழை திரைப்படம் வெளியான நிலையில், அமெரிக்கா சென்றிருந்த முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் திரைப்படத்தை பார்த்து விட்டு பாராட்டி பேசினார். சிறுவயதிலேயே நான் பசியால் திருடினேன். பசியால் ஏராளமானோர் படிப்பை பாதியிலேய் நிறுத்தி இருக்கிறார்கள். பள்ளிகளில் காலை உணவு திட்டத்தை கொண்டு வந்ததற்கு நன்றி. காலை உணவுத் திட்டத்திற்கு எவ்வளவு நன்றி சொன்னாலும் போதாது. மேலும், பள்ளிகளின் பெயரில் இருந்த சாதியை நீக்கிய முதலமைச்சருக்கு நன்றி" என்றார்
கிரிக்கெட் வீரர் நடராஜன்
பின்னர் பேசிய கிரிக்கெட் வீரர் நடராஜன், "நானும் அரசுப் பள்ளி மாணவன் தான். தமிழ்நாடு அரசு படிப்பு, விளையாட்டில் நிறைய வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி தந்துள்ளது. இன்றைய இளைஞர்கள் அதனை பயன்படுத்தி முன்னேற வேண்டும். குறிப்பாக கிராமப்புற மாணவர்கள் இந்த வாய்ப்புகளை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும்" என்றார்.