தஞ்சாவூர்: முதலமைச்சரை எப்படி அழைப்பது என்று தெரியாத அளவிற்கு, பண்பாடற்ற முறையில் விஜய் பேசி வருகிறார் என திராவிடர் கழக தலைவர் கி.வீரமணி குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.
திராவிடர் கழக தலைவர் கி.வீரமணி, தஞ்சாவூர் மாவட்டம் வல்லம் பகுதியில் உள்ள பெரியார் மணியம்மை பாலிடெக்னிக்கிற்கு இன்று (ஆக.23) வருகை தந்தார். அப்போது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், “திராவிடத்தை வேரோடு பிடுங்கி எறிவோம் என்று மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷா கூறி வருகிறார். ஏற்கனவே, அவர்கள் தமிழ்நாட்டின் உரிமைகளை எல்லாம் பிடுங்கி விட்டார்கள் என்பதற்காக தான், நாங்கள் போராடி வருகிறோம்.
சல்லி வேரை கூட தொட முடியாது
இப்போது வேரோடு பிடுங்கி விடுவோம் என்று கூறி, தமிழ்நாட்டு மக்கள் மனதிற்குள்ளே சென்று விடலாம் என்று அமித் ஷா போன்றவர்கள் கனவு காணுகிறார்கள். முதலில், வேர் எங்கே இருக்கிறது என்றே உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியாது. இந்த வேர் ஒன்றும் சாதாரண வேர் அல்ல. அது மண்ணில் அல்ல.. மக்களிடத்திலேயே இருக்கிறது. அமித் ஷா போன்றவர்களால் இந்த வேரை எடுத்து விடலாம் என்று நினைக்கக் கூட முடியாது.
காரணம், வேர் எங்கே இருக்கிறது என்று மண்ணை தோண்டும் போது, அது உங்கள் மீது சரிந்து விழும். அப்போது, பாஜகவை காப்பாற்றுவதற்காக மற்றவர்கள் மனிதாபிமானத்தோடு பணி செய்ய வேண்டிய அவசியம் வருமே தவிர, உங்களால் திராவிடத்தின் வேரை தொட முடியாது” என விமர்சனம் செய்தார்.
சினிமா வசனம் பேசுகிறார்
நடிகர் விஜய் குறித்து பேசிய அவர், “புதிதாக வந்தவர் (விஜய்) இதுவரை தங்களது கொள்கை இதுவென்று சொல்லவில்லை. அதே போல, பேச்சில் கொஞ்சம் கூட பண்பாடு இல்லை. முதலமைச்சரை எப்படி அழைப்பது என்று தெரியாத அளவிற்கு, சினிமா டயலாக் பேசியே பழக்கப்பட்டவர்கள், இதையும் ஒரு திரைப்பட டயலாகாகவே பேசுகிறார்கள்.
|இதையும் படிங்க: ஒன்றிய அரசு குறுகிய நோக்கத்துடன் செயல்படுகிறது! முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் விமர்சனம்!
நடிகர்களுக்குள்ளேயே மிகப்பெரிய ஆராய்ச்சி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. குறிப்பாக, யார் ஓய்வு பெற்று வந்தவர்கள்? யார் ஓய்வு பெறாமல் வந்தவர்கள்? யார் விருப்ப ஓய்வு கொடுத்தவர்கள்? என சினிமா துறையிலேயே ஆராய்ச்சி நடைபெற்று வருகிறது. அந்த சண்டை முடியட்டும், அதன் பிறகு பார்த்துக் கொள்ளலாம்” என அவர் தெரிவித்தார்