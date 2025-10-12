ETV Bharat / state

அவர்கள் பாடம் கற்றுக்கொள்ளவில்லை - கரூர் சம்பவத்தில் தவெகவை சாடிய கி.வீரமணி

கரூர் சம்பவத்தில் மக்களை திசை திருப்புவதிலேயே தவெக கவனமாக உள்ளது என திராவிடர் கழகத் தலைவர் கி.வீரமணி தெரிவித்துள்ளார்.

திராவிடர் கழகத் தலைவர் கி.வீரமணி
திராவிடர் கழகத் தலைவர் கி.வீரமணி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 12, 2025 at 12:58 PM IST

தஞ்சாவூர்: கரூர் சம்பவத்தில் தவறு செய்தவர்கள் பாடம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய நேரத்தில், கற்றுக் கொள்ளாமல் தவறான வழியிலேயே நடத்தப்படுகிறார்கள் என திராவிடர் கழகத் தலைவர் கி.வீரமணி தவெக மீது குற்றச்சாட்டியுள்ளார்.

தஞ்சை பெரியார் மணியம்மை அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தின் பட்டமளிப்பு விழா நேற்று (அக் 11) நடைபெற்றது. இதில், பல்கலைக்கழக வேந்தர் கி.வீரமணி கலந்து கொண்டு மாணவர்களுக்கு பட்டங்களை வழங்கினார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அவர், "கரூர் சம்பவத்தில் தவறு செய்தவர்கள் பாடம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய நேரத்தில், பாடம் கற்றுக் கொள்ளாமல் தவறான வழியிலேயே நடத்தப்படுகிறார்கள். மக்களை பறிகொடுத்த பிறகும் பாடம் கற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் இது மிகப்பெரிய கெட்ட வாய்ப்பு. தொடர்ந்து, மக்களை திசை திருப்புவதிலேயே அவர்கள் கவனமாக இருக்கிறார்கள். இந்த வண்டி (தவெக) ரொம்ப நாள் ஓடாது. திரைக்கதை வசனத்தில் சரியாக இருக்கலாம். ஆனால், நடைமுறையில் வெற்றிப்பெற முடியாது" என்றார்.

கீ.வீரமணி பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
முன்னதாக, நடைபெற்ற பட்டமளிப்பு விழாவில், பல்வேறு துறைகளைச் சார்ந்த 1,738 மாணவ, மாணவிகள் பட்டங்களை பெற்றனர். கல்வியில் சிறப்பு நிலை அடைந்த 118 பேர் பதக்கங்கள் பெற்றனர். இவ்விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக மத்திய, மாநில அரசுகள் உறவுகள் குறித்த உயர்நிலைக் குழு உறுப்பினர் அசோக் வரதன் ஷெட்டி, டிரான்சன் டைனமிக்ஸ் நிறுவனர் (Founder of Transen Dynamics) கென்னித் ராஜ் அன்பு ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.

விழாவில் அசோக் வரதன் ஷெட்டி பேசுகையில், "வாழ்நாள் முழுவதும் கற்றுக்கொண்டே இருங்கள். நற்பண்புகள், மனவலிமை, சுய சிந்தனை மற்றும் ஐந்து திறனாய்வு சிந்தனை அல்லது அறிவியல் மனப்பான்மை ஆகியவற்றை வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள். கல்விக்கு எல்லை இல்லை. அதுவொரு வாழ்நாள் பயணம். எனவே, நீங்கள் பயின்று கொண்டே இருக்க வேண்டும். இல்லாவிடில் வாழ்வில் எந்தத் துறையிலும் சிறப்பாக பயணிக்க இயலாது. உங்களின் உயரிய எண்ணங்களே உங்களை புகழின் உச்சிக்கு இட்டுச் செல்கிறது. பணிபுரியும் இடத்தில் துணிவுடன் செயல்பட வேண்டும். தோல்விகளை கண்டு பயப்படக்கூடாது” என்று கூறினார்.

முனைவர் பட்டம் பெற்ற கென்னித் ராஜ் பேசும்போது, "தங்கள் குடும்பத்திற்கும், தந்தை பெரியார் குடும்பத்திற்கும் நெருங்கிய தொடர்பு உண்டு. தந்தை பெரியார் இல்லையேல் தங்கள் குடும்பம் இல்லை, அவரால் தான் தாங்கள் இந்த நிலைக்கு உயர்ந்திருக்கிறோம்” என்று தெரிவித்தார்.

