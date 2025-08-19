ETV Bharat / state

''சி.பி. ராதாகிருஷ்ணனுக்கு எதற்காக ஆதரவு தர வேண்டும்?" - செல்வப்பெருந்தகை 'நறுக்' கேள்வி! - K SELVAPERUNTHAGAI

சத்தியமூர்த்தி சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை
சத்தியமூர்த்தி சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்திய செல்வப்பெருந்தகை (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 19, 2025 at 5:50 PM IST

சென்னை: தமிழர்களின் வரலாற்றையும், பாரம்பரியத்தையும் குழி தோண்டி புதைக்க ஆர்எஸ்எஸ் மற்றும் பாஜக நினைக்கும் போது குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தலில் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணனுக்கு எதற்காக ஆதரவு தர வேண்டும்? என காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

சுதந்திர போராட்ட வீரரும், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி முன்னாள் தலைவருமான சத்தியமூர்த்தி 138 ஆம் ஆண்டு பிறந்தநாளை முன்னிட்டு சென்னை ரிப்பன் மாளிகை வளாகத்தில் அமைந்துள்ள அவரது சிலைக்கு, தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை இன்று மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார்.

இதன் பிறகு செல்வப்பெருந்தகை செய்தியாளர்களை சந்தித்த போது, ''தீரர் சத்தியமூர்த்தி பிறந்தநாளையொட்டி காங்கிரஸ் மாமன்ற உறுப்பினர்களுடன் மரியாதை செலுத்தினோம். சத்தியமூர்த்தி என்றால் நேர்மை, தியாகம். இந்த மாபெரும் தலைவரை தன் கொள்கை தலைவராக ஏற்றுக் கொண்டார் காமராஜர்.

சி.பி. ராதாகிருஷ்ணனுக்கு எதற்காக ஆதரவு தர வேண்டும்? தமிழ்நாட்டைச் சார்ந்த இவர்கள் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு என்ன செய்தார்கள்? ஜிஎஸ்டி நிதி பகிர்வில் பங்களிப்பை கொடுக்க மத்திய அரசு மறுத்து வருகிறது. பள்ளிக் கல்வித் துறைக்கு தர வேண்டிய நிதியை தர மறுக்கிறார்கள்.

கீழடி அகழ்வாராய்ச்சி அறிக்கையை எதற்காக மீண்டும் திருத்தி எழுத சொல்கிறார்கள். சி.பி ராதாகிருஷ்ணனை குடியரசு துணை தலைவர் வேட்பாளராக அறிவித்துவிட்டார்கள் என்பதற்காக அவர்களுக்கு தமிழ்நாடு மீது அக்கறை வந்து விட்டதாக அர்த்தம் இல்லை. தமிழ்நாட்டு மக்கள் அனைவரும் இவர்களை நன்கு அறிவார்கள். தமிழ்நாட்டு மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள்" என்று செல்வப்பெருந்தகை கூறினார்.

சத்தியமூர்த்தி வரலாறு

சுதந்திர போராட்ட வீரரும் ‘தீரர்’ என போற்றப்பட்டவருமான சத்தியமூர்த்தி 1887 ம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 19 ஆம் தேதி புதுக்கோட்டை மாவட்டம், திருமயத்தில் பிறந்தார். இளமையிலேயே தந்தையை இழந்து கஷ்டப்பட்டு படித்து முன்னேறினார். சென்னை கிறிஸ்தவக் கல்லூரியில் பட்டம் பெற்ற சத்தியமூர்த்தி பின்னர் சட்டப் படிப்பு முடித்து வழக்கறிஞர் ஆனார்.

காங்கிரஸில் உறுப்பினராக சேர்ந்த சத்தியமூர்த்தி 1920 ஆம் ஆண்டு ஊர் ஊராக சென்று தன் பேச்சாற்றலால் மக்களிடம் சுதந்தர வேட்கையை பரப்பினார். 1923 ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் போட்டியிட்டு சட்டசபை உறுப்பினரானார்.

தன்னுடைய சொத்துகளை நாட்டுக்கு அர்ப்பணித்து விட்டு வசித்த வீட்டுக்கு வாடகை தர முடியாமல் சீரமப்பட்டார். காமராஜரின் அரசியல் வழிகாட்டியாக திகழ்ந்தவர் என்று அறியப்படும் சத்தியமூர்த்தி 1936 ஆம் ஆண்டு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். 1939 ஆம் ஆண்டு சென்னை மேயராக பணியாற்றினார்.

கடந்த 1942ம் ஆண்டு சத்தியாகிரகத்தில் ஈடுபட்டதால் கைது செய்யப்பட்டு நாக்பூரில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். இவரது ஒப்பற்ற பணியை நினைவு கூர்ந்து, தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் தலைமை அலுவலகத்துக்கு ‘சத்தியமூர்த்தி பவன்’ என்று பெயரிடப்பட்டு உள்ளது. முதுகுத்தண்டு காயத்தால் பாதிக்கப்பட்ட சத்தியமூர்த்தி 1943-ம் ஆண்டு தனது 56-வது வயதில் காலமானார்.

