''பாஜக கூட்டணியில் ஓ.பன்னீர்செல்வம்.. டிடிவி தினகரன் நீடிக்க வேண்டும் '' - அண்ணாமலை வலியுறுத்தல்!

செய்தியாளர்களை சந்தித்த அண்ணாமலை
செய்தியாளர்களை சந்தித்த அண்ணாமலை (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 9, 2025 at 9:20 PM IST

மதுரை: ஓ.பன்னீர்செல்வம் மற்றும் டிடிவி தினகரன் ஆகியோர் பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் நீடிக்க வேண்டும் என்றும், இருவரிடமும் தொலைபேசியில் பேச வாய்ப்பு கிடைத்தால் இதை தான் வலியுறுத்துவேன் என்றும் பாஜக முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை கூறியுள்ளார்.

மதுரையில் இருந்து சென்னை செல்வதற்காக பாஜக முன்னாள் மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை விமான நிலையத்துக்கு வந்தார். பின்னர் மதுரை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து கூறும்போது, ''மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் எங்கள் கட்சி நிர்வாகியை சந்தித்து ஆறுதல் கூற வந்தேன்.

ஓ.பன்னீர்செல்வம் மற்றும் டிடிவி தினகரன் ஆகியோர் தொடர்ந்து என்டிஏ கூட்டணியில் நீடித்திருக்க வேண்டும். அவர்கள் கூட்டணியில் நீடிக்க வலியுறுத்துகிறேன். ஒருவேளை இருவரிடமும் தொலைபேசியில் பேச வாய்ப்பு கிடைத்தால் அதை தான் சொல்வேன். டிடிவி தினகரனிடம் எனது விருப்பத்தை தெரிவித்துள்ளேன். கொஞ்சம் பொறுத்து இருப்போம். காலம் கனிந்து வரும் என நம்புகிறேன்.

கிருஷ்ணசாமி மற்றும் ஜான்பாண்டியன் ஆகிய இருவரும் வெளியிட்டு இருக்கக்கூடிய பத்திரிகை குறிப்பை பார்த்தேன். அவர்கள் தரப்பிலிருந்து கருத்து சொல்லி இருக்கிறார்கள். அது குறித்து நான் கருத்து சொல்ல விரும்பவில்லை. முத்துராமலிங்கத் தேவரை கடவுளாக நினைக்கிறோம். எப்பொழுதும் அவருக்கு அந்த மரியாதையை கொடுக்கிறோம்.

இமானுவேல் சேகரன் நினைவு நாளுக்கும் நாங்கள் செல்கின்றோம். நானும் செல்கிறேன். எங்களைப் பொறுத்தவரையில் இதில் எதுவும் சர்ச்சை இல்லை. பாஜகவின் நிலைப்பாடும் அது தான். நயினார் நாகேந்திரன், டிடிவி தினகரன் ஆகியோர் குறித்த கருத்தினை எங்களது மாநில தலைவர் விளக்கிப் பேசிவிட்டார்.‌ மீண்டும், மீண்டும் அது குறித்து பேச வேண்டாம்.

சகோதரர் விஜய் கட்சி ஆரம்பித்திருக்கிறார். மதுரையில் மாநாடு நடத்தியிருக்கிறார். அரசியல் செயல்பாடு என்பது 24 மணி நேரம் செய்யக் கூடியது. கட்சி தலைவராக 24 மணி நேரமும் இருக்க வேண்டும் என மக்கள் எதிர்பார்ப்பார்கள். தமிழக வெற்றிக்கழகம் தங்களை ஒரு சீரியசான கட்சி என்று சொல்கிறார்கள்.

அதே வேகத்தை 24 மணி நேரமும் காட்ட வேண்டும். சனிக்கிழமை மட்டும் மக்களை பார்ப்பேன். ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும் மக்களை பார்ப்பேன். வார நாட்களில் பார்க்க மாட்டேன் என்பது புதிதாக வந்திருக்க கூடிய அரசியல் கட்சிக்கு அழகல்ல. திமுகவுக்கு எதிரி என்று தமிழக வெற்றி கழகம் பறைசாற்றினால் அந்த வேகத்தை களத்தில் காட்ட வேண்டும்.

தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியை முழுமையாக மக்கள் ஏற்றுக் கொள்கிறார்கள் என்றால் பெண் தலைவர்கள் முழு நேரமாக வேலை பார்க்கிறார்கள். கட்சித் தலைவர் மக்களை வார இறுதியில் தான் பார்ப்பேன் என்றால் எந்தளவுக்கு சீரியஸாக அரசியல் களத்தை எடுத்துக் கொள்கிறார்கள் என்ற கேள்வி எழும்.

இதையும் படிங்க: ''தமிழ்நாட்டில் 7 மாதங்களில் இணையவழியில் ரூ.1010 கோடி மோசடி! சைபர் க்ரைம் போலீஸ் தகவல்!

காவல் துறையைப் பொறுத்தவரையில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு மட்டும் அனுமதி மறுப்பதாக சொல்கிறார்கள். நாங்கள் யாத்திரை நடத்தும் போதும் அனுமதி மறுத்தார்கள். எதிர்க்கட்சிகளுக்கு இதுபோன்ற நிலை வரும். அப்படி காவல்துறை அனுமதி கொடுக்கவில்லை என்றால் நீதிமன்றம் செல்லலாம்.

தமிழக வெற்றி கழகத்தை பார்த்து திமுக எப்போது பயப்படும் என்றால் முழுமையாக அரசியல் களத்திற்கு வந்தால் தான். ஒரு இடத்தில் அனுமதி கொடுக்கவில்லை என்றால் அரை கிலோமீட்டர் தள்ளி வையுங்கள். மக்கள் வருவார்கள். ஜனவரி பிப்ரவரியில் தான் தமிழக அரசியலில் எதிர்ப்பு ஆதரவு அலை தெரிய வரும். எதிர்க்கட்சிகள் மாநாடு நடத்தும் போது, மக்கள் அதிகம் பங்கேற்க வேண்டும். அதுதான் அரசியல் மாற்றத்திற்கான அறிகுறி'' என்று அண்ணாமலை கூறினார்.

