அமைச்சர் துரைமுருகன் மீதான சொத்து குவிப்பு வழக்கு! விசாரணையில் இருந்து நீதிபதி 'திடீர்' விலகல்!

நீதிபதி தண்டபாணி, இந்த வழக்கில் குற்றம்சாட்டப்பட்ட துரைமுருகனுக்கு வழக்கறிஞராக ஆஜராகி இருப்பதால் விசாரணையை வேறு நீதிபதிக்கு மாற்ற பதிவுத் துறைக்கு பரிந்துரை செய்தார்.

நீதிபதி தண்டபாணி
நீதிபதி தண்டபாணி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 23, 2025 at 8:11 PM IST

1 Min Read
சென்னை: அமைச்சர் துரைமுருகன் தொடர்ந்த வழக்கை விசாரிப்பதில் இருந்து நீதிபதி தண்டபாணி விலகுவதாக அறிவித்துள்ளார்.

கடந்த 2006-2011 ம் ஆண்டுகளில் திமுக ஆட்சி காலத்தில் பொதுப்பணித்துறை அமைச்சராக பதவி வகித்தவர் துரைமுருகன். இவர் வருமானத்துக்கு அதிகமாக 1 கோடியே 40 லட்சம் ரூபாய் சொத்து சேர்த்ததாக, 2011-ம் ஆண்டு அதிமுக ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் தமிழ்நாடு லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை வழக்கு பதிவு செய்தது.

வேலூர் நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் இருந்த இந்த வழக்கை சென்னையில் உள்ள ஊழல் தடுப்பு வழக்குகளை விசாரிக்கும் சிறப்பு நீதிமன்றத்திற்கு மாற்றி கடந்த 2019-ம் ஆண்டு தமிழ்நாடு அரசு அரசாணை பிறப்பித்து இருந்தது.

இந்த நிலையில் தனக்கு எதிரான வழக்கை வேலூர் நீதிமன்றத்தில் இருந்து சென்னை சிறப்பு நீதிமன்றத்திற்கு மாற்றி பிறப்பிக்கப்பட்ட அரசாணையை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று அமைச்சர் துரைமுருகன் தரப்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

அமைச்சர் துரைமுருகன் தரப்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவில் கடந்த 2017 ஆம் ஆண்டு வழக்கில் இருந்து தன்னை விடுவித்து வேலூர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்ட பின்னர் 2019 ஆம் ஆண்டு வழக்கு சென்னைக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டு உள்ளது.

இந்த வழக்கில் இருந்து வேலூர் சிறப்பு நீதிமன்றம் விடுவித்த உத்தரவை சென்னை உயர் நீதிமன்றம் ரத்து செய்ததை அடுத்து தற்போது இந்த வழக்கை சிறப்பு நீதிமன்றம் விசாரணைக்கு எடுத்துள்ளது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த மனு நீதிபதி தண்டபாணி முன்பாக விசாரணைக்கு வந்த போது, அமைச்சர் துரைமுருகன் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், வழக்கை மீண்டும் வேலூருக்கு மாற்றக் கோரி தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவுக்கு தமிழ்நாடு லஞ்ச ஒழிப்பு துறைக்கு பதிலளிக்க மற்றொரு உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி உத்தரவிட்டு உள்ளதால் அரசாணையை எதிர்த்த இந்த வழக்கையும் அதே நீதிபதி முன்பாக பட்டியலிட வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்தார்.

இதை கேட்ட நீதிபதி தண்டபாணி, இந்த வழக்கில் குற்றம்சாட்டப்பட்ட துரைமுருகனுக்கு வழக்கறிஞராக ஆஜராகி இருப்பதால் விசாரணையை வேறு நீதிபதிக்கு மாற்ற பதிவுத் துறைக்கு பரிந்துரை செய்து உத்தரவிட்டுள்ளார்.

