"மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் 3 முறை கர்ப்பத்தை கலைக்க சொன்னார்" - ஜாய் கிரிசில்டா உயர் நீதிமன்றத்தில் தகவல்!
சமூக வலைதள பதிவுகளில் மாதம்பட்டி பாகசாலா நிறுவனம் பற்றியோ, நிறுவனத்தின் வர்த்தக நடவடிக்கை குறித்தோ ஜாய் கிரிசில்டா எதையும் பதிவிடவில்லை என்று தெரிவிக்கப்பட்டது.
Published : September 24, 2025 at 5:55 PM IST
சென்னை: மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் 3 முறை கர்ப்பத்தை கலைக்க சொன்னதால் தனது குழந்தைக்கு நியாயம் கேட்பதற்காகவே போலீசில் புகார் அளிக்கப்பட்டது என்று ஜாய் கிரிசில்டா உயர் நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளார்.
பிரபல சமையல் கலை நிபுணர் மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் தன்னை திருமணம் செய்து கொள்வதாக ஆசை வார்த்தை கூறி ஏமாற்றி விட்டதாக ஆடை வடிவமைப்பாளர் ஜாய் கிரிசில்டா காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்திருந்தார். இது தொடர்பாக சமூக வலைதளங்களில் வீடியோ பதிவிட்ட ஜாய் கிரிசில்டா, மாதம்பட்டி பாகசாலா நிறுவனத்தையும் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
இந்த நிலையில் இந்த விவகாரத்தில் மாதம்பட்டி பாகசாலா நிறுவனத்தை தொடர்புபடுத்தி பேச ஜாய் கிரிசில்டாவுக்கு தடை விதிக்கக்கோரி மாதம்பட்டி தங்கவேலு ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனம் சார்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
இந்த வழக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி என்.செந்தில்குமார் முன்பாக விசாரணைக்கு வந்த போது மாதம்பட்டி பாகசாலா நிறுவனத்தின் சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர்கள், ''கிரிசில்டாவின் சமூக வலைதள பதிவுகளால் ஆகஸ்ட் 3 ஆம் தேதி முதல் செப்டம்பர் வரை 11 கோடியே 21 லட்சத்து 25 ஆயிரம் ரூபாய் கேட்டரிங் ஆர்டர்கள் ரத்தாகி உள்ளன.
இணைய தளத்தில் கம்பெனி குறித்து தேடினால், மெனு கார்டுக்கு பதிலாக ஜாய் கிரிசில்டாவின் வீடியோ தான் வருகிறது. எனவே, அனைத்தும் பணத்துக்காகவே நடந்துள்ளது. நிறுவனத்தின் ஒரு இயக்குநரின் தனிப்பட்ட விவகாரத்துக்காக நிறுவனத்துக்கு இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது'' என்கிற வாதத்தை முன் வைத்தனர்.
இதையடுத்து ஆடை வடிவமைப்பாளர் ஜாய் கிரிசில்டா தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் எஸ்.பிரபாகரன், ''சமூக வலைதள பதிவுகளில் மாதம்பட்டி பாகசாலா நிறுவனம் பற்றியோ, நிறுவனத்தின் வர்த்தக நடவடிக்கை குறித்தோ ஜாய் கிரிசில்டா எதையும் பதிவிடவில்லை.
மாதம்பட்டி பாகசாலா நிறுவனத்துக்கு இழப்பு ஏற்பட்டு உள்ளதாக கூறும் நிலையில் எப்போது புக் செய்தனர்? எப்போது ரத்து செய்யப்பட்டது? எவ்வளவு அட்வான்ஸ் பெறப்பட்டது? என்ற எந்த விவரங்களையும் தெரிவிக்கவில்லை.
மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் மூன்று முறை கர்ப்பத்தை கலைக்க சொன்னதால் தன்னுடைய குழந்தைக்கு நியாயம் கேட்பதற்காகவே போலீசில் புகார் அளிக்கப்பட்டது. போலீசில் புகார் அளித்த 3 நாட்களில் இந்த வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் குற்ற வழக்குக்கு வர்த்தக வண்ணம் கொடுக்க முயற்சிக்கின்றனர்'' என்று வாதிட்டார்.
மேலும், கருவில் வளரும் குழந்தைக்காக நியாயம் கேட்டு போராடி வருகிறார். மாதம்பட்டி ரங்கராஜுக்கு சில பெண்களுடன் தொடர்பு உள்ளது. இந்த வழக்கு விசாரணைக்கு உகந்ததல்ல என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது. அனைத்து தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி இந்த மனு மீதான தீர்ப்பை தேதி குறிப்பிடாமல் தள்ளிவைத்தார்.