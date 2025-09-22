ETV Bharat / state

மாதம்பட்டி ரங்கராஜூக்கு எதிரான புகார்! ஜாய் கிரிஸில்டாவிடம் விசாரணை!

மாதம்பட்டி ரங்கராஜை பழி வாங்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் கிடையாது. எனது குழந்தைக்காக தான் போராடுவதாக ஜாய் கிரிஸில்டா தெரிவித்துள்ளார்.

ஆடை வடிவமைப்பாளர் ஜாய் கிரிஸில்டா
ஆடை வடிவமைப்பாளர் ஜாய் கிரிஸில்டா (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
சென்னை: மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் மீதான புகாரில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று போலீசார் உறுதியளித்தாக ஜாய் கிரிஸில்டா தெரிவித்தார்.

நடிகரும், சமையல் கலைஞருமான மாதம்பட்டி ரங்கராஜ்-க்கு ஸ்ருதி என்பவருடன் திருமணமாகி இரண்டு குழந்தைகள் உள்ளனர். இதற்கிடையே, மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் அவரது மனைவியிடம் இருந்து பிரிய போவதாகவும், ஆடை வடிவமைப்பாளர் ஜாய் கிரிஸில்டா என்பவரை காதலிப்பதாகவும் பேசப்பட்டது.

இந்த நிலையில், மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் மீது ஜாய் கிரிஸில்டா சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகார் ஒன்றை அளித்திருந்தார். அதில், ரங்கராஜ் எனது கணவர். நாங்கள் திருமணம் செய்து கடந்த 2 ஆண்டுகளாக ஒன்றாக வாழ்ந்து வந்தோம். ஆனால், கடந்த இரண்டு மாதங்களாக அவர் என்னை விட்டு விலகி விட்டார். அது மட்டுமின்றி, என்னிடம் இருந்த தொடர்பை முற்றிலும் துண்டித்துள்ளார்.

நான் அவரை நேரில் சந்திக்க முயன்ற போது, இரண்டு முறையும் என்னை அடித்து விரட்டியுள்ளார். தற்போது, என் வயிற்றில் வளரும் குழந்தைக்கு ரங்கராஜ் தான் தந்தை. எனக்கும் என் குழந்தைக்கும் நேர்ந்த இந்த ஏமாற்றத்திற்கு அவர் பொறுப்பேற்க வேண்டும். அவர் என்னுடன் சேர்ந்து வாழ காவல் துறை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டிருந்தார்.

மேலும், தான் அளித்த புகார் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டை சமூக வலைத்தளத்தில் முன் வைத்து வந்த ஜாய் கிரிஸில்டா, ஆன்லைன் மூலமாக முதலமைச்சரின் தனிப் பிரிவுக்கும் புகார் அளித்தார்.

இந்த நிலையில், மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் மீதான புகார் தொடர்பான விசாரணைக்காக, சென்னை ஆயிரம் விளக்கு பகுதியில் உள்ள குழந்தைகள் மற்றும் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றத்தடுப்பு பிரிவு துணை ஆணையர் அலுவலகத்தில் ஜாய் கிரிஸில்டா இன்று (செப்.22) ஆஜரானார்.

இந்த விசாரணையின் போது ஜாய் கிரிஸில்டா தன்னிடம் இருந்த புகைப்படங்கள், செல்போன் உரையாடல் உள்ளிட்ட அனைத்து ஆதாரங்களையும் கொடுத்தாக தெரிகிறது.

விசாரணைக்குப் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஜாய் கிரிஸில்டா, “மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் மீது கொடுத்த புகாரின் அடிப்படையில் இன்று விசாரணை நடைபெற்றது. தவறு செய்பவர்கள் சுதந்திரமாக சுற்றிக் கொண்டிருக்கின்றனர். எனது குழந்தைக்காக எந்த அளவிற்கு வேணாலும் சென்று போராடுவேன். இது மாதம்பட்டி ரங்கராஜின் குழந்தை, எனக்கும் எனது குழந்தைக்குமான உரிமைக்கு கடைசி வரை போராடுவேன்.

எப்போதும் பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணை தான் அனைவரும் அசிங்கப்படுத்துகிறார்கள். ஒரு பெண் பாதிக்கப்பட்டுவிட்டால் யூடியூப்பில் என்ன வேண்டாலும் பேசலாம், எழுதலாம் என நினைக்காதீர்கள். இது போன்று தவறாக பேசுவதால் தான் பாதிக்கப்படக் கூடிய மற்ற பெண்கள் வெளியே வர மறுக்கின்றனர்.

அவர் என்னை திருமணம் செய்து கொள்கிறேன் என கூறி ஏமாற்றவில்லை. என்னை திருமணம் செய்து ஏமாற்றி விட்டார். அவரை பழி வாங்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் எனக்கு கிடையாது. அவர் தான் எனது வயிற்றில் வளரும் குழந்தைக்கு அப்பா. அதனால் தான் அவருடன் இருக்கும் புகைப்படங்களை இணையத்தில் வெளியிடுகிறேன்.

விசாரணையில், புகார் குறித்து முழுவதையும் விளக்கமாக தெரிவித்துள்ளேன். அதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என காவல் துறை உயர் அதிகாரிகள் உறுதி அளித்துள்ளனர்” எனத் தெரிவித்தார்.

மேலும், விசாரணைக்கு பிறகு இந்த வழக்கை எந்த காவல் நிலையத்தில் பதிவு செய்ய வேண்டும் என போலீசார் ஆலோசனை மேற்கொண்டனர். பின்னர் அந்த காவல் நிலையத்தில் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தப்படும் எனவும் காவல்துறை அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

