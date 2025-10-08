மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் மீது மகளிர் ஆணையத்தில் புகார்! ஜாய் கிரிசில்டா மீண்டும் அதிரடி!!
Published : October 8, 2025 at 5:45 PM IST
சென்னை: மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் மீது ஜாய் கிரிஸில்டா திருமண மோசடி செய்ததாக மாநில மகளிர் ஆணையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார்.
பிரபல சமையல் கலைஞர் மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் மீது ஆடை வடிவமைப்பாளர் ஜாய் கிரிஸில்டா, கடந்த மாதம் சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் பரபரப்பு புகார் ஒன்றை அளித்திருந்தார். அந்த புகாரில், ”ரங்கராஜ் எனது கணவர், நாங்கள் திருமணம் செய்து கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக இணைந்து வாழ்ந்து வந்தோம். ஆனால் கடந்த இரண்டு மாதங்களாக எனது தொடர்பை அவர் முற்றிலும் துண்டித்துள்ளார். நான் அவரை நேரில் சந்திக்க முயன்ற போது, என்னை அடித்து விரட்டினார். இப்போது என் வயிற்றில் வளரும் குழந்தைக்கு ரங்கராஜ் தான் தந்தை. எனக்கும் என் குழந்தைக்கும் நேர்ந்த இந்த ஏமாற்றத்திற்கு அவர் பொறுப்பேற்க வேண்டும். அவர் என்னுடன் சேர்ந்து வாழ போலீஸார் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இந்நிலையில் காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் அளித்த புகார் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை என்றும் ஆடை வடிவமைப்பாளர் ஜாய் கிரிஸில்டா சமூக வலைதளத்தில் குற்றச்சாட்டை முன்வைத்து வந்தார். மேலும் முதலமைச்சர் தனிப்பிரிவுக்கும் ஆன்லைன் மூலமாக அவர் புகார் தெரிவித்திருந்தார்.
இந்நிலையில் மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் மீதான புகார் தொடர்பாக கடந்த மாதம் குழந்தைகள் மற்றும் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றத்தடுப்பு பிரிவு துணை ஆணையர் அலுவலகத்தில் ஜாய் கிரிஸில்டா ஆஜராகி புகைப்படங்கள், செல்போன் உரையாடல் அனைத்தையும் கொடுத்து அதிகாரிகள் கேட்ட கேள்விக்கும் விளக்கம் அளித்தார்.
அதேபோல் சமையல் கலைஞர் மாதம்பட்டி ரங்கராஜிடமும் விசாரணை நடத்தப்பட்டது. மேலும் அவர் இந்த விவகாரம் தொடர்பாக நீதிமன்றத்தில் வழக்கு இருப்பதால் அங்கு பார்த்துக் கொள்கிறேன் என காவல்துறை அதிகாரிகளிடம் பதில் அளித்ததாகவும் தகவல் வெளியானது.
இந்தநிலையில் சென்னை, சேப்பாக்கத்தில் உள்ள மாநில மகளிர் ஆணையத்தில் மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் மீது திருமணம் மோசடி தொடர்பாக ஜாய் கிரிசல்டா புகார் ஒன்றை அளித்துள்ளார். காவல்துறையினர் எந்தவித நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ளாததால் மகளிர் ஆணையத்தில் புகார் அளித்திருப்பதாகவும் அவர் தரப்பில் கூறப்படுகிறது.
மேலும் மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும், தனது புகார் குறித்து நடவடிக்கை எடுக்காத காவல்துறையினர் மீதும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் மாநில மகளிர் ஆணையத்தில் ஜாய் கிரிஸில்டா கொடுத்த புகாரில் குறிப்பிட்டுள்ளதாக தெரிகிறது. மேலும் தனது வழக்கறிஞருடன் மாநில மகளிர் ஆணைய அலுவலகத்தில் ஆஜராகி தனது தரப்பு விளக்கத்தையும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.