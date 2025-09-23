ETV Bharat / state

சென்னை மெட்ரோ ரயிலில் மலேசிய தொழிலதிபருக்கு நிகழ்ந்த அதிர்ச்சி சம்பவம்! தனியார் நிறுவன அதிகாரி கைது!

இளைஞர் ஒருவர், யுகேந்திரனின் கைப்பையை திருடி செல்லும் காட்சி பதிவாகி இருந்தது. விசாரணையில் அவர் திருவள்ளூரைச் சேர்ந்த சுனில் ராஜ் (வயது 31) என்பது தெரிய வந்தது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம்
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 23, 2025 at 7:13 PM IST

சென்னை: சென்னை மெட்ரோ ரயிலில் மலேசிய தொழிலதிபரிடம் நகை திருடிய தனியார் நிறுவன மனிதவள மேம்பாட்டுப் பிரிவு அதிகாரி கைது செய்யப்பட்டார்.

மலேசியாவில் வசித்து வருபவர் முகமது இஸ்கந்தர்ஷா பின் அப்துல்லா என்ற யுகேந்திரன் (வயது 41). இவர் மலேசியா குடியுரிமை பெற்று அங்கு மெடிக்கல் ஏஜென்சி நடத்தி வருகிறார். இவர் கடந்த இரு தினங்களுக்கு முன்பு சென்னைக்கு உறவினர் ஒருவரை பார்ப்பதற்காக விமான மூலம் வந்தார். விமான நிலையத்தில் இருந்து மெட்ரோ ரயில் மூலம் எல்ஐசிக்கு பயணம் மேற்கொண்டார்.

மெட்ரோ ரயிலில் பயணம் செய்து கொண்டிருந்த போது அவரது கைப்பை காணாமல் போனது. இதில் 8 சவரன் தங்க வளையல்கள் மற்றும் முக்கிய ஆவணங்கள் இருந்தன. இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த அவர் எல்ஐசி ரயில் நிலையத்தில் இறங்கியவுடன் அண்ணா சாலை காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார்.

புகாரின் அடிப்படையில் அண்ணா சாலை குற்றப் பிரிவு காவல் ஆய்வாளர் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டார். மேலும் மீனம்பாக்கத்தில் இருந்து எல்ஐசி வரை உள்ள மெட்ரோ ரயில் நிலையங்களில் உள்ள அனைத்து சிசிடிவி காட்சிகளையும் கைப்பற்றி போலீசார் தீவிர ஆய்வு செய்தனர்.

கைது செய்யப்பட்ட சுனில்ராஜ்
கைது செய்யப்பட்ட சுனில்ராஜ்

அப்போது இளைஞர் ஒருவர், யுகேந்திரனின் கைப்பையை திருடி செல்லும் காட்சி பதிவாகி இருந்தது. அந்த நபரின் அடையாளங்களை வைத்து விசாரணை செய்த போது அவர் திருவள்ளூரைச் சேர்ந்த சுனில் ராஜ் (வயது 31) என்பது தெரிய வந்தது.

இதையடுத்து அண்ணா சாலை தனிப்படை போலீசார் திருவள்ளூர் சென்று சுனில் ராஜை கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர். அப்போது அவர் சென்னையில் உள்ள தனியார் நிறுவனத்தில் எச்ஆர் ஆக பணிபுரிந்து வருவது தெரிய வந்தது. மேலும் அவர் திருடிச் சென்ற எட்டு சவரன் உடைய ஏழு தங்க வளையல்கள், ஆவணங்கள் இருந்த கைப் பையை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர்.

மேலும் சுனில் ராஜ் மீது வேறு குற்ற வழக்குகள் ஏதாவது உள்ளதா? என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு கோணங்களில் அண்ணா சாலை போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டனர். விசாரணைக்கு பின் அவர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி அவரை சிறையில் அடைத்தனர்.

