தஞ்சாவூர்: கும்பகோணத்தில், 12 குழந்தைகள் உள்பட 20-க்கும் மேற்பட்டோர் மஞ்சள் காமாலை அறிகுறியுடன் சிகிச்சை பெற்று வரும் சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தஞ்சாவூர் மாவட்டம், கும்பகோணம் மாநாகராட்சியின் 5-வது வட்டத்தில் உள்ள மாதா கோவில் தெரு, கே.எம்.எஸ் நகர் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளை சேர்ந்த 12 சிறுவர்கள் உள்ளிட்ட 20-க்கும் மேற்பட்டோர் வாந்தி, காய்ச்சல் போன்ற அறிகுறியுடன் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இவர்களுக்கு மஞ்சள் காமாலை அறிகுறிகள் தென்படுவதால், பாதிக்கப்பட்ட சிலர் கும்பகோணம் அரசு மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனை மற்றும் நாட்டு வைத்தியம் மூலம் சிகிச்சை பெற நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் உள்ள பரவை கிராமத்திற்கும் சென்று வருவதாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில், அப்பகுதியில் உள்ள பல இடங்களில் மழைநீர் வடிய வழியில்லாமல் சாலையில் தேங்கியும், பல இடங்களில் குடிநீர் குழாய்களுக்கு அருகேயே கழிவுநீர் ஓடும் அவல நிலை உள்ளதாகவும் அப்பகுதி மக்கள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர்.
அதுமட்டுமின்றி, மாநகராட்சியின் 5-ஆவது வார்டில், பல இடங்களில் குடிநீருடன் கழிவுநீரும் கலந்து வருவதாகவும், இந்த சூழல் கடந்த ஒருமாத காலமாக நீடித்து வருவதாகவும் குற்றஞ்சாட்டியுள்ள மக்கள், வியாதிகளுக்கு இதுவே காரணம் எனவும் கூறியுள்ளனர்.
இதுதொடர்பாக புகாரளித்தும், ஒரு மாதமாக மாநகராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை எனவும், அவர்களின் அலட்சியமே தற்போது குழந்தைகள் உள்ளிட்ட பலர் மஞ்சள் காமாலையால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அப்பகுதியை சேர்ந்த பெண்கள் குற்றஞ்சாட்டுகின்றனர்.
இதுகுறித்து பாதிக்கப்பட்ட 2 குழந்தையின் தாய் பேசுகையில், "5-ஆவது வார்டில் அதிகம் பேருக்கு மஞ்சள் காமாலை அறிகுறி உள்ளதாக செய்திகள் வெளியான நிலையில், இங்கு மருத்துவ முகாம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும், நோய் அறிகுறியுடன் உள்ள நபரின் ரத்த மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட்டு, அவர்களுக்கு மருந்துகளும் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
தூய்மைப்பணியாளர்கள் சாக்கடைகளை சுத்தம் செய்து, கிருமி நாசினிகள் தெளித்து வருகின்றனர். இதனை முன்பே செய்திருக்கலாம். மாநகராட்சி சுகாதாரத்துறை அலுவலர்கள் அவசர அவசரமாக முகாம் அமைத்து, மருத்துவ பரிசோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்," என்று தெரிவித்தார்.
இந்நிலையில், மஞ்சள் காமாலையால் பாதிக்கப்பட்ட சம்பவம் குறித்து மருத்துவ வட்டாரங்களில் கேட்டபோது, “நோய் அறிகுறிகளுடன் வந்த அனைவருக்கும், ரத்த மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், மஞ்சள் காமாலை தடுப்பு மருந்து மற்றும் மாத்திரைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது. பரிசோதனை அறிக்கை வந்த பிறகு தான், அதன் முடிவுகள் தெரியவரும்,” என தெரிவித்துள்ளனர்.
