ஆயுத பூஜையை முன்னிட்டு விலை உயர்வு... ஒரு கிலோ மல்லி எவ்வளவு தெரியுமா?

ஆயுத பூஜையை முன்னிட்டு இன்று மூன்று டன் வரை பூக்கள் விற்பனை செய்யப்படும் என வியாபாரிகள் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளனர்.

மல்லிகை பூ விற்பனை செய்யப்படும் காட்சி
மல்லிகை பூ விற்பனை செய்யப்படும் காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : September 30, 2025 at 2:07 PM IST

மதுரை: விஜயதசமி மற்றும் ஆயுத பூஜையை முன்னிட்டு மல்லிகை பூ கிலோ ரூ.1000-த்திற்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதே போல, பிற பூக்களின் விலையிலும் கணிசமான ஏற்றம் காணப்படுகிறது.

மதுரையில் எம்ஜிஆர் பேருந்து நிலையம் (மாட்டுத்தாவணி) அருகே அமைந்துள்ளது ஒருங்கிணைந்த மலர் வணிக வளாகம். வாடிப்பட்டி, அலங்காநல்லூர், சோழவந்தான், சத்திரப்பட்டி, உசிலம்பட்டி, வலையங்குளம், நிலையூர் உள்ளிட்ட மதுரை மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் விளையும் பூக்கள் இந்த பூ மார்க்கெட்டிற்கு விற்பனைக்காக கொண்டு வரப்படுகிறது.

அது மட்டுமன்றி அண்டை மாவட்டங்களான விருதுநகர், திண்டுக்கல், தேனி, சிவகங்கை, ராமநாதபுரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்தும் மல்லிகை உள்ளிட்ட பூக்கள் விற்பனைக்காக கொண்டு வரப்படும்.

மேலும், மதுரை மலர் சந்தையில் இருந்து வெளி மாவட்டங்களுக்கு மட்டுமின்றி, வெளி மாநிலங்களுக்கும், மலேசியா, சிங்கப்பூர், துபாய் உள்ளிட்ட நாடுகளுக்கும் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டு வருகிறது. இதனால், மதுரை மண்ணில் விளையும் மல்லிகை பூக்கள் அதன் தரம், மணம் காரணமாக மத்திய அரசின் புவிசார் குறியீடு அந்தஸ்தை பெற்றுள்ளது.

மல்லிகைப்பூ விற்பனை செய்யும் காட்சி
மல்லிகைப்பூ விற்பனை செய்யும் காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்நிலையில், ஆயுத பூஜை மற்றும் சரஸ்வதி பூஜையை முன்னிட்டு மதுரை மலர் சந்தையில் ஒரு கிலோ மல்லிகை பூ ரூபாய் 1000-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதேபோல, பிற பூக்களின் விலையும் கணிசமாக உயர்ந்துள்ளது.

பூக்களின் விலை நிலவரம்

பிச்சி ரூ.600-க்கும், முல்லை ரூ.700, செவ்வந்தி ரூ.220, சம்பங்கி ரூ.200, செண்டு மல்லி ரூ.60, கனகாம்பரம் ரூ.1200, ரோஸ் ரூ.250-க்கும், பட்டன் ரோஸ் ரூ.280, பன்னீர் ரோஸ் ரூ.300, கோழிக்கொண்டை ரூ.80, அரளி ரூ.500, மரிக்கொழுந்து ரூ.80, தாமரை (ஒன்றுக்கு) ரூ.25 என விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

இது குறித்து மாட்டுத் தாவணி மீனாட்சி மொத்த பூ வியாபாரிகள் சங்கத்தின் பொருளாளர் முருகன் கூறுகையில், “மல்லிகைப்பூ வரத்தை பொறுத்தவரை சுமாராகதான் உள்ளது. இன்று மட்டும் இரண்டரை டன்னில் இருந்து மூன்று டன் வரை பூக்கள் விற்பனை செய்யப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நாளை ஆயுத பூஜை, விஜயதசமி என்பதால் பூக்களின் விலையில் கணிசமான ஏற்றம் காணப்படுகிறது. தற்போது பொதுமக்களும், சில்லரை வியாபாரிகளும் வந்து பல்வேறு வகையான பூக்களை வாங்கி செல்கின்றனர்,” எனத் தெரிவித்தார்.

