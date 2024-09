ETV Bharat / state

சென்னையில் களைகட்டும் ஜப்பான் பொம்மை கண்காட்சி.. ஓரிகாமி பயிற்சிக்கு குவியும் பொதுமக்கள்! - JAPAN DOLLS EXHIBITION IN CHENNAI

சென்னை: எழும்பூர் அரசு அருங்காட்சியகத்தில் கடந்த 12 ஆம் தேதியிலிருந்து ஜப்பான் பொம்மை கண்காட்சி நடைபெற்று வருகிறது. இதில் ஜப்பானில் உருவாக்கப்படும் பல்வேறு விதமான பொம்மைகள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. ஜப்பான் அறக்கட்டளை (Consulate General of japan, Japan Foundation , ABK-AOTS DOSOKAI japanese school and government of Tamil Nadu) சார்பில் நடைபெறும் இந்த கண்காட்சியில் 150க்கும் மேற்பட்ட பொம்மைகள் வைக்கப்பட்டுள்ளன.

ஜப்பானியர்கள் பொதுவாக பொம்மைகளை விரும்பி வாங்குவதும், பிறருக்கு பரிசாக வழங்குவதும் வழக்கமாகும். இந்த கண்காட்சியில் கலைஞர்கள், புத்த துறவியர், போர் வீரர்கள், சாகச நாயகர்கள் ஆகியோர் பொம்மை வடிவில் இடம் பெற்றுள்ளனர். ஒவ்வொரு பொம்மைக்கு அருகிலும் அந்த பொம்மையின் பின்னணி குறித்த குறிப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது. கண்காட்சி காலை 10.30 மணி முதல் மாலை 6.30 மணி வரை நடைபெறுகிறது. இதற்கு அனுமதி கட்டணம் இல்லை. இந்த பொம்மை கண்காட்சி நாளையுடன் நிறைவு பெறுகிறது.

ஜப்பான் பொம்மை கண்காட்சி (Credit - ETV Bharat Tamil Nadu)

ஓரிகாமி பயிற்சி பட்டறை: கண்காட்சியில் ஜப்பானின் பாரம்பரிய கலையான ஓரிகாமி (Origami) - காகிதத்தில் பொம்மை செய்வது குறித்த பயிற்சி பட்டறை செப்டம்பர் 12 மற்றும் இன்று (செப்.21) நடைபெற்றது. இந்த பயிற்சி பட்டறையில் சிறியவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவரும் கலந்து கொண்டு ஓரிகாமி கலையை கற்றுக்கொண்டனர்.