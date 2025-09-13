’இந்தியா’ கூட்டணியில் இருந்து விலகியதாக யார் சொன்னது? சென்னையில் உமர் அப்துல்லா கேள்வி!
வட மாநிலங்களுக்கும், தென் மாநிலங்களுக்கும் இடையேயான உறவை பலப்படுத்த வேண்டுமென ஜம்மு காஷ்மீர் முதலமைச்சர் உமர் அப்துல்லா கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.
Published : September 13, 2025 at 4:33 PM IST
சென்னை: இந்தியா கூட்டணியில் இருந்து தேசிய மாநாட்டு கட்சி விலகியதாக யார் சொன்னது? எங்கள் கட்சி இன்னும் இந்தியா கூட்டணியில் தான் உள்ளது என்று ஜம்மு - காஷ்மீர் முதலமைச்சர் உமர் அப்துல்லா கூறியுள்ளார்.
தனியார் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் கலந்து கொள்வதற்காக ஜம்மு காஷ்மீர் முதலமைச்சர் உமர் அப்துல்லா இன்று சென்னை வந்தார். கிண்டியில் உள்ள தனியார் விடுதியில் அவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், “தமிழ்நாட்டில் இருந்து அதிகமான மக்கள் காஷ்மீருக்கு வருவதில்லை. பெஹல்காம் தாக்குதல் சம்வத்திற்குப் பிறகு காஷ்மீரில் உள்ள அனைத்து சுற்றுலா தலங்களிலும் பாதுகாப்பு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் சுற்றுலா தலங்களில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளும் தீவிரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
நாம் அனைவரும் வட மாநிலங்களுக்கும், தென் மாநிலங்களுக்கும் இடையேயான உறவை பலப்படுத்த வேண்டும். அதற்கு இது போன்ற சந்திப்புகள் அவசியம். அரசியல்ரீதியாக மட்டுமல்லாமல், படப்பிடிப்புகள் மற்றும் சுற்றுலாவுக்காகவும் ஜம்மு காஷ்மீருக்கு வரும் தமிழர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்க வேண்டும்” என்றார்.
தொடர்ந்து அவரிடம் ‘இந்தியா’ கூட்டணியில் இருந்து தேசிய மாநாட்டு கட்சி விலகி விட்டதாக கூறப்படுகிறதே? என்று செய்தியாளர்கள் கேட்டதற்கு, “இந்தியா கூட்டணியில் இருந்து தேசிய மாநாட்டு கட்சி விலகியதாக யார் சொன்னது? எங்கள் கட்சி இன்னும் இந்தியா கூட்டணியில் தான் உள்ளது. எங்களது கூட்டணி உறுதியாக உள்ளது. காங்கிரஸ் கட்சியுடன் எங்களுக்கு எப்போதும் நல்ல உறவு உள்ளது.
தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினை சந்திக்க இன்று சாத்தியமாகவில்லை. ஆனால் விரைவில் சந்திப்பேன். அவருடன் எனக்கு நல்ல நட்பு உள்ளது” என்றார்.
அவரிடம் நாளை நடைபெற உள்ள ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியில் இந்தியா - பாகிஸ்தான் ஆட்டம் நடைபெற இருப்பது குறித்து கேட்டதற்கு, “இந்தியா, பாகிஸ்தான் அணிகள் பங்கேற்கும் ஆசிய கோப்பை போட்டிகளில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. இந்தியா விளையாட பிசிசிஐ சம்மதித்ததில் எந்த தவறுமில்லை. விளையாட்டுகளில் மட்டுமல்ல அரசியல் காரணமாகவும் மக்கள் பலியாகிறார்கள்” என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய உமர் அப்துல்லா, “காஷ்மீருக்கு முழு மாநில அந்தஸ்து வழங்கப்பட வேண்டும். அனைத்து அதிகாரங்களும் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசிடம் தான் இருக்க வேண்டும். மத்திய அரசின் கட்டுப்பாட்டில் இயங்கும் போலீஸ் வசம் அதிகாரங்கள் இருப்பது துரதிர்ஷ்டவசமானது” என்றார்.
பின் பீகார் சிறப்பு தீவிர வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தம் குறித்து கேட்டதற்கு, “பீகாரில் கொண்டுவரப்பட்ட ’SIR’ நாடு முழுவதும் அமல்படுத்த வேண்டும் என தேர்தல் ஆணையம் விரும்பினால், அது தேர்தல் ஆணையத்தின் நம்பகத்தன்மையை கேள்விக்குறியாக்கும்” என்று ஜம்மு காஷ்மீர் முதலமைச்சர் உமர் அப்துல்லா கூறினார்.