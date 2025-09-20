திருமணத்திற்கு தடையில்லா சான்று தர மறுத்த ஜமாத்! அதிரடி தீர்ப்பு வழங்கிய நீதிபதி!
திருமணத்திற்கு தடையில்லா சான்று தர மறுத்த ஜமாத் நிர்வாகம் வரும் 23-ம் தேதிக்குள் அதனை மனுதாரின் மகளுக்கு தர வேண்டும் என ஜமாத் நிர்வாகிகளுக்கு உத்தரவிட்ட நீதிபதி வழக்கை முடித்து வைத்தார்.
Published : September 20, 2025 at 1:37 PM IST
மதுரை: திருமணம் செய்து கொள்வது என்பது தனி மனித உரிமை. அதற்கான சான்றிதழை தர மறுப்பது அடிப்படை உரிமைகளுக்கு எதிராக செயல்படுவதற்கு சமம் என ஜமாத் நிர்வாகத்தினரை நீதிபதி கண்டித்தார்.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம் திணைக்குளம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த உல்பத் நிஷா, உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்தார். அந்த மனுவில், “நான் இஸ்லாமிய சமூகத்தை சார்ந்தவர். இங்கு உள்ள திணைக்குளம் ஜமாத்தில் உறுப்பினராக இருந்து வருகின்றோம். இந்நிலையில் எனது மகள் தமிமா அரசிக்கு செப்டம்பர் 28-ம் தேதி திருமணம் செய்வதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்து வந்தோம். திருமணம் செய்ய வேண்டுமென்றால் எங்களது ஜமாத் நிர்வாகம் எங்களுக்கு தடையில்லா சான்று (என்ஓசி) வழங்க வேண்டும். அதனை வைத்து தான் மாப்பிள்ளை ஜமாத்திடம் கொடுத்து திருமணத்தை நடத்துவோம்.
இதற்காக திணைக்குளம் ஜமாத்திடம் நான் விண்ணப்பித்த போது எங்களது குடும்பத்தை கடந்த 2023-ம் ஆண்டு முதல் ஒதுக்கி வைத்து சமூக புறக்கணிப்பு செய்து வைத்துள்ளதாக ஜமாத் நிர்வாகிகள் தெரிவித்தனர். இதனால் திருமணம் மற்றும் இறப்பு குறித்து எந்த சான்றிதழும் வழங்க முடியாது என மறுத்து விட்டனர். இதற்கான காரணம் குறித்து கேட்ட போது எங்களது உறவினர் ஒருவரை ஜமாத்தை விட்டு ஒதுக்கி வைத்திருந்த போது நாங்கள் அவரிடம் தொடர்பு வைத்துள்ளதால் எங்களையும் ஒதுக்கி வைத்துள்ளதாக ஜமாத் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
ஜமாத்தை விட்டு ஒதுக்கி வைப்பது குடிமக்களின் அடிப்படை உரிமைக்கு எதிரானது. இது ஜனநாயக விரோதம் போக்கு என தெரிவித்தும் எனது மகள் திருமணத்துக்கான தடையில்லா சான்று வழங்க மறுத்து வருகின்றனர். எனவே எனது மகளின் திருமணத்திற்காக திணைக்குளம் ஜமாத் நிர்வாகம் தடையில்லா சான்று வழங்க உத்தரவு பிறப்பிக்க வேண்டும்” என அந்த மனுவில் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
இந்த மனு மீதான விசாரணை நீதிபதி ஜி.ஆர் சுவாமிநாதன் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது நீதிபதி, “ஜமாத் நிர்வாக குழு யாரையும் சமூக புறக்கணிப்பு செய்யக் கூடாது. திருமண பதிவு மற்றும் இறந்தவர்களின் உடலை அடக்கம் செய்ய மறுப்பது போன்ற சமூக விரோத செயல்களில் ஈடுபடக் கூடாது என ஏற்கனவே வக்பு வாரியம் சிறப்பு தீர்மானம் நிறைவேற்றி உள்ளது என்பதை சுட்டி காட்டி, வக்பு வாரியம் பிறப்பித்த இந்த உத்தரவை நிறைவேற்றுவது தான் ஜமாத் நிர்வாகிகளின் கடமையாகும்” என கூறினார்.
தொடர்ந்து, “திருமணம் செய்து கொள்வது என்பது தனி மனித உரிமை. அதை தடை செய்வது அடிப்படை உரிமைகளுக்கு எதிரானது. ஆனால், சம்பந்தப்பட்ட மனுதாரரின் மகள் திருமணத்திற்கு தடையில்லா சான்று வழங்க மறுத்து வருவதை ஏற்க முடியாது. எனவே மனுதாரரின் மகளின் திருமணத்திற்கு தடையில்லா சான்று 23-09-25 செவ்வாய்க்கிழமைக்குள் வழங்க வேண்டும்” என உத்தரவிட்ட நீதிபதி இந்த உத்தரவு நகலை கீழக்கரை வட்டாட்சியர் மற்றும் கிராம நிர்வாக அலுவலர் மூலமாக ஜமாத் நிர்வாகிகள் வழங்க வேண்டும் எனவும் உத்தரவிட்டு வழக்கை முடித்து வைத்தார்.