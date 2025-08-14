ETV Bharat / state

தமிழ்நாடு, தெலங்கானாவுக்கு இல்லாதது குஜராத்துக்கு மட்டும் ஏன்? பிரதமருக்கு கர்நாடக காங்கிரஸ் எம்.பி சரமாரி கேள்வி! - SEMICONDUCTOR PROJECT SHIFT

மாநிலங்கள் போட்டி போட்டு முன்னேற வேண்டும் என கூறிவிட்டு பிரதமர் மோடி குஜராத்தின் நலனுக்காக, ஒருதலைபட்சமாக செயல்படுவதாக காங்கிரஸ் கட்சி எம்.பி.ஜெய்ராம் ரமேஷ் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

எம்.பி.ஜெய்ராம் ரமேஷ்
எம்.பி.ஜெய்ராம் ரமேஷ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 14, 2025 at 2:28 PM IST

பெங்களூரு: தெலங்கானா மற்றும் தமிழ்நாட்டிற்கு வரவிருந்த 4 செமிகண்டெக்டர் உற்பத்தி திட்டங்களை குஜராத் மற்றும் ஆந்திராவுக்கு பிரதமர் மாற்றியது ஏன்? என காங்கிரஸ் எம்.பி.ஜெய்ராம் ரமேஷ் கேள்வியெழுப்பியுள்ளார்.

கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு மக்களவை தேர்தல் மற்றும் பல்வேறு மாநில தேர்தல்களில் ‘வாக்கு திருட்டு’ நடந்துள்ளதாக எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி குற்றம்சாட்டி வருகிறார். இதன் தொடர்ச்சியாக கர்நாடகவில் ஒரு தொகுதியில் 40,000 போலி வாக்காளர் முகவரிகள் உள்ளதாக சில ஆதாரங்களையும் அவர் அண்மையில் வெளியிட்டிருந்தார்.

மேலும் இந்த விவகாரத்தை முன்வைத்து ராகுல் காந்தி தலைமையில் கர்நாடக மாநில காங்கிரஸார் தலைநகர் பெங்களூருவில் சமீபத்தில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

இந்நிலையில், கர்நாடகாவை சேர்ந்த காங்கிரஸ் எம்.பி.ஜெய்ராம் ரமேஷ், பிரதமர் மோடி மாநிலங்களின் வளர்ச்சியில் ஒரு தலைபட்சமாக செயல்படுவதாக குற்றம்சாட்டி தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.

அந்த பதிவில், “ஒரு பிரபல தனியார் நிறுவனம் இந்தியாவில் 4 செமிகண்டெக்டர் உற்பத்தி திட்டங்களை கொண்டு வர இருந்தது. அதற்காக இந்திய மாநிலங்களில் சாதமான சூழல் உள்ள மாநிலங்களை அந்த நிறுவனத்தினர் ஆய்வு செய்தனர். அந்த ஆய்வுபடி தெலங்கானாவும், தமிழ்நாடும் தேர்தெடுக்கப்பட்டது. முன்னதாக, தெலங்கானாவில் 3 திட்டங்களும், தமிழ்நாட்டில் 1 திட்டமும் அமைப்பதற்கான சூழல் ஏதுவாக இருப்பதாக தனியார் நிறுவனம் மத்திய அரசிடம் ஆவணங்களை சமர்ப்பித்தது.

ஆனால், மத்திய அரசு அதற்கு மறுப்பு தெரிவித்து கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன் தெலங்கனாவில் அமையவிருந்த 3இல், 2 திட்டங்களையும், தமிழ்நாட்டில் அமைவிருந்த 1 திட்டத்தையும் குஜராத்துக்கு மாற்றுவதாக தெரிவித்தது. இந்நிலையில், தற்போது மத்திய அரசு தெலங்கானாவில் அமையவிருந்த எஞ்சிய 1 திட்டத்தையும், ஆந்திர பிரதேசத்துக்கு மாற்றி ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இது நியாமான செயலா? மாநிலங்கள் போட்டி போட்டு முன்னேற வேண்டும் என பிரதமர் மோடி அடிக்கடி கூறுகிறார். ஆனால், இவ்வாறு ஒருதலைபட்சமாக செயல்பட்டு போட்டியின்றி ஆளுங்கட்சிகளின் மாநிலங்களை தேர்ந்தெடுத்து முன்னேற்ற செய்வது முறையா?" என்று ஜெய்ராம் ரமேஷ் கேள்வியெழுப்பியுள்ளார்.

