''திமுக மீதுள்ள கோபத்தை விஜய் வெளிப்படுத்துகிறார்'' - சசிகலா பரபரப்பு பேட்டி!
தமிழ்நாட்டில் இனிமேல் 17,000 பேருக்கு புதிதாக வேலை வழங்க போவதாக சொல்கிறார்கள். பணியில் இருப்பவர்களுக்கு பணி பாதுகாப்பு முதலில் வேண்டும் என சசிகலா கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.
Published : September 15, 2025 at 5:23 PM IST
சென்னை: திமுக மீதுள்ள கோபத்தை விஜய் வெளிப்படுத்துவதாக முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா தோழி சசிகலா குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
தமிழ்நாடு முன்னாள் முதலமைச்சர் அண்ணா பிறந்த நாளை முன்னிட்டு சென்னை வாலாஜா சாலையில் உள்ள அண்ணா சிலைக்கு சசிகலா மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார். இதன் பின்னர், போயஸ் கார்டனில் உள்ள தனது இல்லத்தில் சசிகலா செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
அப்போது அவர் கூறுகையில், ''அண்ணாவை பொறுத்தவரை தமிழ்நாட்டில் மக்களுக்காக வாழ்ந்தவர். கட்சி தொடங்கியது முதல் எளிமையாக அடித்தட்டு மக்களுக்கு உதவிடும் வகையில் தான் தன்னுடைய ஆட்சி இருக்க வேண்டும் என்று தான் 1967-ல் ஆட்சி அமைத்தார்.
தேர்தல் பரப்புரையில் 3 படி அரிசி லட்சியம் 1 படி அரிசி நிச்சயம் என்று தான் வாக்கு சேகரித்தார். அவரது எண்ணங்கள் அதை ஈடேற்றுவதற்கு அவர் உருவாக்கிய கட்சி இல்லை என்றாலும், அவரின் எண்ணங்களை புரட்சித் தலைவரும், புரட்சித் தலைவியும் நிறைவேற்றினார்கள்.
சமீபத்தில் முதலமைச்சர் வெளிநாடு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு முதலீட்டாளர்களை ஈர்க்கிறேன் என்று சொல்லி சென்றார். ரூ.15,515 கோடி முதலீடுகளை தமிழ்நாட்டிற்கு கொண்டு வந்து 17,000 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு இதன் மூலம் கிடைக்கும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டது. எனக்கு தெரிந்த வகையில் கிட்டத்தட்ட அவர் சுற்றுப்பயணம் முடித்து வரும் போது 89% ஏற்கனவே இங்கு நடந்து கொண்டிருக்கும் தொழிற்சாலைகளின் விரிவாக்கமாகத் தான் உள்ளது. 10% தான் அவர் போனதில் வந்த பணம்.
திருப்பூர், ஈரோடு உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் அமெரிக்க வரி விதிப்பால் ஜவுளி தொழில் சுத்தமாக முடங்கி உள்ளது. அதை சரி செய்வது தான் முதல்வரின் வேலையாக இருக்க வேண்டும். இனிமேல் 17,000 பேருக்கு புதிதாக பணி என்று சொல்கிறார்கள். பணியில் இருப்பவர்களுக்கு பணி பாதுகாப்பு முதலில் வேண்டும். அதற்கு உங்கள் அரசு என்ன செய்தது?
செங்கோட்டையன் அனைவரும் ஒன்றிணைய கொடுத்த கெடு நிறைவடைவது குறித்து கேட்கிறீர்கள். நிராகரிப்பது மிகவும் சுலபமான பணி. சேர்ப்பது என்பது மிகவும் கடினமான பணி அதற்கு காலம் எடுக்கும். நாங்கள் எல்லாம் தலைவர் மறைவுக்கு பின்னர் சேர்ந்தே பழக்கப்பட்டு விட்டோம். நிறைய பேர் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்.
தேர்தலுக்கு முன்பு இணைப்பு இருந்தால் தானே நல்லது. நடந்தவை நடந்தவையாக இருக்கட்டும். இனி நடப்பவை நல்லவையாக இருக்கட்டும். ''மாற்றான் தோட்டத்து மல்லிகைக்கும் மனம் உண்டு'' என்று சொன்னதும், அண்ணா தான்.
அண்ணா, எம்ஜிஆர் புகைப்படங்களை விஜய் பயன்படுத்துவது குறித்து கேட்கிறீர்கள். அவர்கள் மீது அவர் நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறார் என்று தான் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். திமுக மீதுள்ள கோபத்தை விஜய் வெளிப்படுத்துகிறார் என்று எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்.
200 தொகுதிக்கு மேல் திமுகவினர் சொல்கின்றனர். அது சாத்தியமில்லை. திமுக ஆட்சிக்கு முடிவு கட்டுவது தான் எங்கள் வேலை. அதை நோக்கி தான் என் செயல்பாடு இருக்கும். தமிழ்நாட்டு மக்கள் எப்போதும் கூட்டணி ஆட்சியை விரும்ப மாட்டார்கள்.
மூன்றாவது அணி உருவாக வாய்ப்பில்லை. திமுகவினர் வந்திருப்பது விளம்பரத்தை மட்டும் தான். திமுக தேர்தல் அறிக்கையில் 505 வாக்குறுதிகளை கொடுத்தார்கள். ஆனால், அதில் பெரும்பாலனவற்றை நிறைவேற்றவில்லை'' என்று சசிகலா கூறினார்.