''12 ஆயிரம் பேர் பணிநீக்கம்'' - டிசிஎஸ் நிறுவனத்தை கண்டித்து ஊழியர்கள் போராட்டம்! - IT WORKERS PROTEST CHENNAI

செய்தியாளர்களை சந்தித்த சிஐடியு மாநில செயலாளர் கோபிகுமார்
Published : August 19, 2025 at 6:49 PM IST

சென்னை: 12000 ஊழியர்களை பணிநீக்கம் செய்யும் டாடா கன்சல்டன்ஸி சர்வீசஸ் (டிசிஎஸ்) நிறுவனத்தை கண்டித்து ஊழியர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

இந்தியாவின் மிகப் பெரிய தகவல் தொழில்நுட்ப சேவை நிறுவனங்களில் ஒன்றான டாடா கன்சல்டன்ஸி சர்வீசஸ் (டிசிஎஸ்) நிறுவனம் 12000 ஊழியர்களை வேலையை விட்டு நீக்குவதாக அறிவித்திருந்தது. இதை கண்டித்தும், கட்டாய பணிநீக்கத்தை கைவிட வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி சென்னை திருவான்மியூர் சிக்னல் அருகே சிஐடியு தொழிற்சங்கத்துடன் இணைந்த தகவல் தொழில்நுட்ப ஊழியர்கள் சங்கத்தினர் சுமார் 200-க்கும் மேற்பட்டோர் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

இந்த கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் கலந்து கொண்ட பின்னர் சிஐடியு மாநில செயலாளர் கோபிகுமார் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், ''டிசிஎஸ் நிறுவனம் கடந்த மாதம் 12500 க்கும் மேற்பட்ட ஊழியர்களை எந்தவித முன் அறிவிப்பும் இன்றி பணிநீக்கம் செய்தது.

இது போன்று தொடர்ச்சியாக பல்வேறு ஐடி நிறுவனங்கள் பணியாளர்களை நீக்கம் செய்து வருகின்றன. ஐடி துறையில் இந்திய தொழிலாளர் சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்றும், 8 மணி நேரம் வேலை என்பதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என்று சிஐடியு தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறது. ஐடி நிறுவனங்கள் ஊழியர்களை வேலையை விட்டு நீக்கும் நடவடிக்கைகளை தொடர்ந்தால் நாடு தழுவிய போராட்டம் வெடிக்கும்.

ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட ஐடி ஊழியர்கள்
இளைஞர்களை ஆசைவார்த்தை கூறி வேலைக்கு அழைத்து அவர்கள் வேலையை விட்டு போகும் போது ஒரு மாதம், மூன்று மாதம் நோட்டீஸ் கொடுக்க வேண்டும் என்று கூறுகின்றனர். ஆனால் அவர்களை வேலையை விட்டு நீக்கும் போது எந்தவித அறிவிப்பும் கொடுப்பதில்லை.

ஐடி ஊழியர்களுக்கு ரூ.50,000 சம்பளம், ரூ.60,000 சம்பளம் என்று பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் பல்வேறு நிறுவனங்களில் இவர்களுக்கு ரூ.10,000 முதல் ரூ.15,000 வரை தான் சம்பளம் வழங்கப்படுகிறது. எனவே நிலையான ஊதியம் வழங்க வேண்டும்.

ஐ.டி நிறுவனத்தில் பெண்களின் பாதுகாப்பு கேள்விக்குறியாகவே உள்ளது. டிசிஎஸ் நிறுவனத்திற்கு எதிராக கிட்டத்தட்ட 50 வழக்குகள் தற்போது நிலுவையில் உள்ளன. தொழிலாளர் இருக்கக் கூடாது. இருந்தால் தானே சலுகை கேட்பார்கள். எனவே இதை அழிக்க நினைக்கிறது இந்த ஐடி நிறுவனம்'' என்று சிஐடியு மாநில செயலாளர் கோபிகுமார் கூறினார்.

