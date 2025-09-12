போத்தீஸ் ஜவுளி கடைகளில் ஐடி ரெய்டு! 20க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் தொடரும் சோதனை!
தமிழகத்தின் முக்கிய ஜவுளி வர்த்தக நிறுவனங்களில் ஒன்றான போத்தீஸ் நிறுவனத்தில், வருமான வரித்துறை சோதனை நடத்தப்படுவது ஜவுளி வர்த்தக வட்டாரத்தில் அதிரச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Published : September 12, 2025 at 2:21 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள போத்தீஸ் ஜவுளி கடைகளில் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தி வருகிறார்கள்.
தமிழ்நாட்டில் பிரபலமான ஜவுளிக் கடைகளில் ஒன்றாக போத்தீஸ் திகழ்ந்து வருகிறது. இந்நிறுவனம் தமிழ்நாடு முழுவதும் பல்வேறு கிளைகளை கொண்டுள்ளது. மேலும், விளம்பரங்கள் மற்றும் மார்க்கெட்டிங் உத்திகளில் புதுமை காட்டி ஏராளமான வாடிக்கையாளர்களை கவர்ந்த போத்தீஸ், பொதுமக்களின் விருப்ப கடைகளில் ஒன்றாக திகழ்ந்து வருகிறது.
இந்நிலையில், தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள போத்தீஸ் ஜவுளி கடை, போத்தீஸ் உரிமையாளர் மற்றும் அவரது மகன்கள் வீடுகளில் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் இன்று காலை முதல் அதிரடி சோதனையை நடத்தி வருகிறார்கள்.
குறிப்பாக, சென்னை, நெல்லை, மதுரை, திருச்சி, கோவை உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களில் உள்ள போத்தீஸ் ஜவுளி கடையில் வருமான வரித்துறையினர் இந்த சோதனையை மேற்கொண்டு வருகிறார்கள்.
சென்னையில் தி. நகரில் உள்ள போத்தீஸ் ஜவுளி கடைகளிலும், ஆர்.ஏ. புரம் கிரசென்ட் தெருவில் உள்ள போத்தீஸ் ஜவுளி கடை உரிமையாளர்களின் ஒருவரான ரமேஷ் என்பவர் வீட்டிலும் இந்த சோதனை நடைபெறுகிறது. மேலும், சென்னை கிழக்கு கடற்கரை சாலை நீலாங்கரையில் உள்ள போத்தீஸ் உரிமையாளரின் மகன் போத்ராஜா, அசோக் ஆகிய இருவரின் வீட்டில் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தி வருகின்றனர்.
இதைத்தவிர, குரோம்பேட்டையில் உள்ள போத்தீஸ் ஸ்வர்ண மஹால் மற்றும் துணிக்கடைகளிலும் 10க்கும் மேற்பட்ட அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தி வருகிறார்கள். பொதுவாக, வருமான வரித்துறை சோதனையின் போது காவல்துறையின் பாதுகாப்பு இருக்கும். ஆனால், இன்றைய சோதனையில் பல இடங்களில் அதிகாரிகள் எவ்வித பாதுகாப்பும் இல்லாமல் சோதனையை நடத்தி வருகிறார்கள். சென்னை மற்றும் அதன் சுற்றுப்புறங்களில் 20க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில், 50க்கும் மேற்பட்ட அதிகாரிகள் இந்த சோதனையை மேற்கொண்டு வருகிறார்கள்.
வரி ஏய்ப்பு செய்யப்பட்டதாக வந்த புகாரின் அடிப்படையில், வருமான வரித்துறையினர் இந்த சோதனையை நடத்தி வருவதாக முதற்கட்ட தகவல் வெளியாகியுள்ளது. தமிழகத்தின் முக்கிய ஜவுளி வர்த்தக நிறுவனங்களில் ஒன்றான போத்தீஸ் நிறுவனத்தில் வருமான வரித்துறை சோதனை நடத்தப்படுவது ஜவுளி வர்த்தக வட்டாரத்தில் அதிரச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இதற்கிடையே போத்தீஸ் நிறுவனம் தொடர்புடைய இடங்களில் கடந்த 2009 மற்றும் 2016 என இரண்டு முறை வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.