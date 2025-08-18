ETV Bharat / state

காலையிலேயே அதிர்ச்சி - சென்னை உள்ளிட்ட 10 இடங்களில் ஐடி ரெய்டு! - CHENNAI IT RAID

சென்னை, காஞ்சிபுரம், வேலூர் உள்ளிட்ட 10 இடங்களில் பிரபல தனியார் நிறுவனத்துக்கு சொந்தமான இடங்களில் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் இன்று காலை முதல் அதிரடி சோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 18, 2025 at 1:53 PM IST

1 Min Read

சென்னை: சென்னை உள்ளிட்ட இடங்களில் இயங்கிவரும் பிரபல தனியார் தொழில் நிறுவனத்தில் வருமான வரித் துறை அதிகாரிகள் அதிரடி சோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

சென்னை, காஞ்சிபுரம், வேலூர் உள்ளிட்ட 10க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் இன்று காலை முதல் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். பிரபல ஸ்டீல் கட்டுமான நிறுவனம் தொடர்பான இடங்களில், இந்த சோதனை நடந்து வருவதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

சென்னை வருமான வரித்துறை அலுவலகத்தில் இருந்து 20-க்கும் மேற்பட்ட அதிகாரிகள், இன்று காலை முதல் சோதனைகளில் ஈடுபட்டு வருவதாகவும் தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

குறிப்பாக, சென்னை ஈக்காட்டுத்தாங்கல் பகுதியில் டிபன்ஸ் காலனியில் செயல்பட்டு வரும் இந்த தனியார் நிறுவனத்தில், காலை முதல் போலீசார் பாதுகாப்புடன் வருமானவரித் துறை அதிகாரிகள் சோதனையில் ஈடுபட்டு வருவதாக தெரிகிறது.

வரி ஏய்ப்பு செய்ததாக வந்த புகாரின் அடிப்படையில் இந்த சோதனை நடைபெறுவதாகவும், இது அரசியல் பின்புலம் கொண்டது இல்லை எனவும் முதற்கட்ட தகவல் வெளியாகி உள்ளது. ஆனால், எந்த வழக்கின் அடிப்படையில் இந்த சோதனை நடத்தப்படுகிறது? அதன் பின்னணி என்ன? என்பது குறித்து முழுமையான விவரங்கள் எதுவும் வெளியாகவில்லை.

சோதனையின் முடிவில் தான் இந்த வழக்கின் பின்னணி? என்ன மாதிரியான ஆவணங்கள், பணம் கைப்பற்றப்பட்டன? உள்ளிட்ட அதிகாரப்பூர்வ தகவல்கள் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இதையும் படிங்க: 'ரொம்ப நேரம் இருந்துட்டீங்க ரூ.1,000 கொடுங்க...' அரசு நிலத்தை ஆக்கிரமித்து அடாவடி வசூல்? சுற்றுலா பயணிகள் அதிர்ச்சி!

தமிழ்நாடு ஊரக வளர்ச்சித் துறை அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி தொடர்புடைய இடங்களில் அமலாக்கத் துறை அதிகாரிகள் நேற்று முன்தினம் (ஆக.16) அதிரடியாக சோதனை நடத்தினர். இந்நிலையில், இரண்டு நாட்கள் கழித்து தனியார் நிறுவனத்திற்கு தொடர்புடைய 10 இடங்களில் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் சோதனையை தொடங்கியுள்ளனர்.

முன்னதாக, சிவகாசியில் உள்ள பிரபல பட்டாசு ஆலை உரிமையாளருக்கு சொந்தமான இடங்களில் ஐடி ரெய்டு நடந்தது. வரி ஏய்ப்பு புகாரின் பேரில், சுமார் 3 நாட்கள் நடந்த இந்த சோதனை முடிவில் ஆவணங்கள், கட்டுக்கட்டாக பணம் சிக்கியதாக தகவல் வெளியானது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் படிக்க, எங்களை கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

சென்னை: சென்னை உள்ளிட்ட இடங்களில் இயங்கிவரும் பிரபல தனியார் தொழில் நிறுவனத்தில் வருமான வரித் துறை அதிகாரிகள் அதிரடி சோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

சென்னை, காஞ்சிபுரம், வேலூர் உள்ளிட்ட 10க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் இன்று காலை முதல் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். பிரபல ஸ்டீல் கட்டுமான நிறுவனம் தொடர்பான இடங்களில், இந்த சோதனை நடந்து வருவதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

சென்னை வருமான வரித்துறை அலுவலகத்தில் இருந்து 20-க்கும் மேற்பட்ட அதிகாரிகள், இன்று காலை முதல் சோதனைகளில் ஈடுபட்டு வருவதாகவும் தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

குறிப்பாக, சென்னை ஈக்காட்டுத்தாங்கல் பகுதியில் டிபன்ஸ் காலனியில் செயல்பட்டு வரும் இந்த தனியார் நிறுவனத்தில், காலை முதல் போலீசார் பாதுகாப்புடன் வருமானவரித் துறை அதிகாரிகள் சோதனையில் ஈடுபட்டு வருவதாக தெரிகிறது.

வரி ஏய்ப்பு செய்ததாக வந்த புகாரின் அடிப்படையில் இந்த சோதனை நடைபெறுவதாகவும், இது அரசியல் பின்புலம் கொண்டது இல்லை எனவும் முதற்கட்ட தகவல் வெளியாகி உள்ளது. ஆனால், எந்த வழக்கின் அடிப்படையில் இந்த சோதனை நடத்தப்படுகிறது? அதன் பின்னணி என்ன? என்பது குறித்து முழுமையான விவரங்கள் எதுவும் வெளியாகவில்லை.

சோதனையின் முடிவில் தான் இந்த வழக்கின் பின்னணி? என்ன மாதிரியான ஆவணங்கள், பணம் கைப்பற்றப்பட்டன? உள்ளிட்ட அதிகாரப்பூர்வ தகவல்கள் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இதையும் படிங்க: 'ரொம்ப நேரம் இருந்துட்டீங்க ரூ.1,000 கொடுங்க...' அரசு நிலத்தை ஆக்கிரமித்து அடாவடி வசூல்? சுற்றுலா பயணிகள் அதிர்ச்சி!

தமிழ்நாடு ஊரக வளர்ச்சித் துறை அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி தொடர்புடைய இடங்களில் அமலாக்கத் துறை அதிகாரிகள் நேற்று முன்தினம் (ஆக.16) அதிரடியாக சோதனை நடத்தினர். இந்நிலையில், இரண்டு நாட்கள் கழித்து தனியார் நிறுவனத்திற்கு தொடர்புடைய 10 இடங்களில் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் சோதனையை தொடங்கியுள்ளனர்.

முன்னதாக, சிவகாசியில் உள்ள பிரபல பட்டாசு ஆலை உரிமையாளருக்கு சொந்தமான இடங்களில் ஐடி ரெய்டு நடந்தது. வரி ஏய்ப்பு புகாரின் பேரில், சுமார் 3 நாட்கள் நடந்த இந்த சோதனை முடிவில் ஆவணங்கள், கட்டுக்கட்டாக பணம் சிக்கியதாக தகவல் வெளியானது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் படிக்க, எங்களை கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

For All Latest Updates

TAGGED:

சென்னையில் ஐடி ரெய்டுவருமான வரித்துறை சோதனைIT RAIDIT RAID 10 PLACES INCLUDING CHENNAICHENNAI IT RAID

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

பழத்தை பிழிந்து சாயம்... வாழை நாரில் நூல்... சுண்டி இழுக்கும் வண்ண வண்ண சேலைக... தெரிஞ்சிக்கலாம் வாங்க!

'விசாகா கமிட்டியா... அப்படினா?' கேள்வி எழுப்பும் அரசு கல்லூரி மாணவிகள் - வெளியான 'அதிர்ச்சி' தகவல்!

EXCLUSIVE: “உயிர் தானே போனால் போகட்டும்!” மதுவுக்கு மாற்றாக மாறி வருகிறதா சானிடைசர்? மதுரையில் அவலம்!

“இது மாதிரி ஊருக்குள்ள நடந்தா எப்படி வாழ முடியும்?” - கிராமத்தையே காலி செய்த மக்கள்... நாட்டாகுடியில் நடப்பது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.