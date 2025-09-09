ETV Bharat / state

சர்வீஸ் ரோடா இல்ல பார்க்கிங் ஏரியாவா? ஐடி நிறுவனங்களின் அலட்சியத்தால் படாதபாடு படும் ஊழியர்கள்

பழைய மகாபலிபுரம் சாலையில் (OMR) சர்வீஸ் ரோட்டில் நிறுத்தப்படும் பைக்குகளில், பெண் ஊழியர்களின் வாகனங்களே அதிகளவில் திருடப்படுவதாக ஐடி பணியாளர்கள் வேதனையுடன் தெரிவிக்கின்றனர்.

சாலையை ஆக்கிரமித்து வாகனங்கள் நிறுத்தப்பட்டிருக்கும் காட்சி
சாலையை ஆக்கிரமித்து வாகனங்கள் நிறுத்தப்பட்டிருக்கும் காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 9, 2025 at 4:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: பழைய மகாபலிபுரம் சாலையில் (OMR) இயங்கும் சில ஐடி நிறுவனங்கள் அங்கு பணிபுரியும் தங்களது ஊழியர்களின் இருசக்கர வாகனங்களை சர்வீஸ் சாலையில் நிறுத்த கட்டாயப்படுத்துவதால், பைக்குகள் அடிக்கடி திருடுபோவதாக பணியாளர்கள் வேதனையுடன் தெரிவிக்கின்றனர்.

சென்னையின் அடையாளங்களில் ஒன்றான ஓஎம்ஆர் சாலையில் டைட்டில் பார்க் முதல் சிறுசேரி வரை சுமார் 20 கிலோமீட்டர் தொலைவிற்கு 500-க்கும் மேற்பட்ட ஐடி நிறுவனங்கள் இயங்கி வருகின்றன. இதில் பெரும்பாலான ஐடி நிறுவனங்கள், தங்கள் ஊழியர்களின் வாகனங்களை நிறுத்த பார்க்கிங் வசதி செய்து கொடுத்துள்ளது.

இருந்தாலும், சில ஐடி நிறுவனங்கள் வாகனங்களை பார்க்கிங் உள்ளே அனுமதிக்காமல், தங்களது நிறுவன வளாகத்துக்கு அருகே சர்வீஸ் சாலையில் நிறுத்த கட்டாயப்படுத்துவதாக கூறப்படுகிறது. இதனால் சர்வீஸ் சாலையை ஆக்கிரமித்து இரண்டு, மூன்று அடுக்குகளாக ஐடி ஊழியர்களின் பைக்குகள் நிறுத்தப்படுவதாக கூறப்படுகிறது.

120 வாகனங்கள் திருட்டு

மேலும், அப்பகுதியில் மெட்ரோ ரயில் பணிகள் நடைபெற்று வருவதால் போக்குவரத்தும் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனால் முன்பு எப்போது இல்லாத அளவிற்கு சர்வீஸ் சாலையை வாகன ஓட்டிகள் பயன்படுத்துகின்றனர். ஆகையால் அப்பகுதியில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது.

இதனை சாதகமாக பயன்படுத்தி கொள்ளும் சிலர், சர்வீஸ் சாலையில் நிறுத்தப்பட்டுள்ள வாகனத்தை திருடி செல்வதாக புகார்கள் எழுந்துள்ளன. அந்த வகையில், கடந்த ஒரு ஆண்டில் மட்டும் நாவலூர் செம்மஞ்சேரி, கண்ணகி நகர், துரைப்பாக்கம் ஆகிய காவல் நிலையங்களில் சர்வீஸ் சாலையில் நிறுத்தப்பட்ட 120-க்கும் மேற்பட்ட இருசக்கர வாகனங்கள் திருடுபோனதாக வழக்குகள் பதிவாகியுள்ளன.

போலீசார் பேச வேண்டும்

இதுகுறித்து இருசக்கர வாகனங்களை பறிகொடுத்த ஐடி ஊழியர்கள் சிலர் கூறும்போது, "ஐடி நிறுவன வளாகத்தில் இருசக்கர வாகனங்களை நிறுத்த அனுமதிப்பதில்லை. இதுகுறித்து நிறுவன நிர்வாகத்திடம் கேட்டால் வெளியே நிறுத்திக் கொள்ளுங்கள் என்று தெரிவிக்கின்றனர். இருசக்கர வாகனங்களை வெளியே நிறுத்தி செல்வதை நோட்டமிடும் திருடர்கள், நாங்கள் பணியில் இருக்கும்போது அவற்றை திருடிச் செல்கின்றன,"

குறிப்பாக, "பெண் ஊழியர்களின் வாகனங்களே அதிக எண்ணிக்கையில் திருடப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து போலீசாரிடம் புகார் அளித்தால், அவர்கள் கேமரா பதிவுகளை கேட்கின்றனர். ஆனால், ஐடி நிறுவனங்களுக்கு வெளியே கண்காணிப்பு கேமராக்கள் அமைக்கப்படவில்லை. இதனால் எங்கள் வாகனங்களை மீட்பதில் சிக்கல் ஏற்படுகிறது. காவல்துறை உயர் அதிகாரிகள் தங்களது நிறுவனங்களின் நிர்வாகத்துடன் பேசி எங்கள் வாகனங்களுக்கு பாதுகாப்பு வழங்க ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும்" என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

இதையும் படிங்க: அண்ணா பல்கலைக்கழக முன்னாள் துணைவேந்தர் வேல்ராஜ் பணியிடை நீக்கத்தை ரத்து செய்ய ஆளுநர் உத்தரவு!

நிறுவனங்கள் செவிசாய்ப்பதில்லை

இதுகுறித்து போலீசாரிடம் கேட்டபோது, "வாகனம் திருடு போனதாக புகார் கொடுத்தால், உடனடியாக வழக்குப் பதிவு செய்து விடுகிறோம். சிசிடிவி கேமரா பதிவு இருந்தால், தொலைந்த வாகனத்தை எளிதாக கண்டுபிடிக்க முடியும். வணிக நிறுவனங்கள் கேமரா அமைப்பதால், அப்பகுதியில் திருடுபோகும் வாகனங்களை எளிதாக கண்டுபிடித்து விடுகிறோம்.

ஆனால், சில ஐடி நிறுவனங்கள் சாலை தெரியும் வகையில் கேமரா அமைப்பதில்லை. நிறுவனத்தை தொடர்பு கொண்டு வலியுறுத்தினால் அலட்சியமாக இருப்பதுடன், அவர்களுக்கு தெரிந்த உயரதிகாரிகள் வழியாக எங்கள் நடவடிக்கைக்கு முட்டுக்கட்டை போடுகின்றன. எனவே, ஊழியர்களின் வாகனங்களை சம்மந்தப்பட்ட நிறுவனம் தான் பாதுகாக்க வேண்டும். உயரதிகாரிகள் உத்தரவிட்டால் அணுகு சாலையை ஆக்கிரமித்து நிறுத்தப்படும் வாகனங்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க நாங்கள் தயாராக உள்ளோம்" என்று தெரிவித்தனர்.

For All Latest Updates

TAGGED:

IT EMPLOYEES PARKING ISSUEஓஎம்ஆர் சர்விஸ் ரோடுBIKE THEFTSசாலையை ஆக்கிரமிக்கும் ஐடி நிறுவனம்OMR SEVICE ROAD BIKES THEFT

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

தரும பொம்மைக்கும், போதி தர்மருக்கும் என்ன தொடர்பு? சீனா, ஜப்பான் போற்றும் காஞ்சித்தலைவனின் மறைக்கப்பட்ட வரலாறு!

'ஸ்பாட்லைட்': பெண்ணாக மாறி மீண்டும் ஆண்... ஒப்பனைக்காக பல மணி நேரம்... யார் இந்த கணியான் கூத்து கலைஞர்கள்?

'சத்தம் போட்டதால் வந்த சாவு' கடித்து குதறப்பட்ட உயிர்நாடி - பிட்புல் நாயால் சென்னையில் நேர்ந்த துயரம்

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.