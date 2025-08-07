Essay Contest 2025

சென்னை விமான நிலையம் அருகே மேம்பாலத்தில் ஐடி ஊழியர் தற்கொலை! - CHENNAI IT EMPLOYEE SUICIDE

சென்னை விமான நிலையம் அருகே மேம்பாலத்தில் ஐடி ஊழியர் தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் மிகுந்த அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 7, 2025 at 11:14 PM IST

சென்னை: பாலாஜியின் தற்கொலைக்கு காரணம் பணிச்சுமையா? அல்லது குடும்பப் பிரச்சினையா? என்று போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

சென்னை, குரோம்பேட்டை சாந்தி நகரை சேர்ந்தவர் பாலாஜி (39). இவருக்கு திருமணமாகி மனைவி, மகன் உள்ளனர். இந்த நிலையில், பாலாஜி சென்னையில் உள்ள தனியார் ஐடி நிறுவனத்தில் வேலை செய்து வந்தார். இன்று காலை வழக்கம் போல பாலாஜி வீட்டிலிருந்து இரு சக்கர வாகனத்தில் அலுவலகத்துக்கு சென்றுகொண்டிருந்தார்.

பின்னர் சென்னை விமான நிலையம் அருகே உள்ள மேம்பாலத்தின் மேல் வந்தபோது இருசக்கர வாகனத்தை நிறுத்திவிட்டு பாலாஜி தற்கொலைக்கு முயன்றுள்ளார். இதில் பாலாஜியின் தலை, முகம், இடுப்பு ஆகிய பகுதிகளில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது. தகவல் அறிந்த மீனம்பாக்கம் போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று பலத்த காயங்களுடன் இருந்த அவரை மீட்டு குரோம்பேட்டை அரசு பொது மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக அனுமதித்தனர்.

மேம்பாலத்தில் பாலாஜியின் இரு சக்கர வாகனம்
மேம்பாலத்தில் பாலாஜியின் இரு சக்கர வாகனம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
டிஜிட்டல் அரெஸ்ட்டில் சிக்கிய ஓய்வு பெற்ற ஐடி நிறுவன உயர் அதிகாரி... மிரட்டலுக்கு பயந்து ரூ.2 கோடி அனுப்பிய சோகம்!

தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அவருக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது ஆனால், சிகிச்சை பலனின்றி பாலாஜி உயிரிழந்தார். மேலும் இது குறித்து பிரிவு 174 இன் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து மீனம்பாக்கம் போலீசார் விசாரணை நடத்தினர். முதற்கட்ட விசாரணையில், பாலாஜி தனியார் ஐடி நிறுவனத்தில் கடந்த ஜூன் மாதம் தான் பணியில் சேர்ந்துள்ளார். பணிச்சுமை காரணமாக, கடந்த சில நாட்களாக அவர் மன உளைச்சலில் இருந்து வந்துள்ளார். இது குறித்து வீட்டில் மற்றும் அவரது நண்பர்களிடம் புலம்பி வந்த நிலையில், பாலாஜி தற்கொலை செய்து கொண்டிருப்பது தெரிய வந்துள்ளதாக போலீசார் தரப்பில் கூறப்படுகிறது.

இந்த நிலையில், பாலாஜியின் தற்கொலைக்கு காரணம் பணிச்சுமையா? அல்லது குடும்பப் பிரச்சினையா? என்று போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

சென்னை விமான நிலையம் அருகே பரபரப்பாக காணப்படும் மேம்பாலத்தில் ஐடி ஊழியர் ஒருவர் தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் சென்னையில் இன்று பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

தற்கொலை எதற்கும் தீர்வு அல்ல

வாழ்வதற்கு புது நம்பிக்கையைப் பெற தமிழ்நாடு அரசின் ஹெல்ப்லைன் நம்பர் 104-ஐ தொடர்பு கொண்டு பேசலாம். சிநேகா தொண்டு நிறுவனத்தை தொலைபேசி மூலமாக, +91 44 2464 0050 +91 44 2464 0060, இமெயில் மூலம் help@snehaindia.org தொடர்பு கொள்ளலாம். அல்லது டாடா நிறுவனத்தின் 91529 87821 என்ற எண்ணிலும் தொடர்பு கொண்டு தேவையான உதவிகளைப் பெறலாம்.

டிஜிட்டல் அரெஸ்ட்டில் சிக்கிய ஓய்வு பெற்ற ஐடி நிறுவன உயர் அதிகாரி... மிரட்டலுக்கு பயந்து ரூ.2 கோடி அனுப்பிய சோகம்!

