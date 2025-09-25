ETV Bharat / state

சிறுவர்கள் மீது கொடூர தாக்குதல்; குழந்தைகள் காப்பகத்தில் நடந்த அட்டூழியம் - தீயாய் பரவும் வீடியோ!

தனியார் குழந்தைகள் காப்பகத்தில் சிறுவர்கள் தாக்கப்பட்ட சம்பவம் உறுதி செய்யப்பட்டவுடன், அவர்கள் மீது சட்ட ரீதியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று கோவை மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்துள்ளார்.

தனியார் குழந்தைகள் காப்பகம்
தனியார் குழந்தைகள் காப்பகம் (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 25, 2025

கோயம்புத்தூர்: தனியார் காப்பகத்தில் உள்ள சிறார்களை, அதன் பொறுப்பாளர் பெல்ட்டால் கண்மூடித்தனமாக தாக்கும் வீடியோ காட்சி வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் சர்க்கார் சாமக்குளம் அருகே கோட்டப்பாளையம் பகுதியில் 'கிரேஸ் ஹேப்பி ஹோம் டிரஸ்ட்' என்ற பெயரில் தனியார் குழந்தைகள் காப்பகம் ஒன்று செயல்பட்டு வருகிறது. 15 ஆண்டுகளாக செயல்பட்டு வரும் இந்த காப்பகத்தில் 6 முதல் 18 வயதுடைய 9 ஆதரவற்ற சிறுவர்கள் தங்கி பயின்று வருகின்றனர். இதனை செல்வராஜ் என்பவர் பராமரித்து வருகிறார்.

இந்நிலையில், சில தினங்களுக்கு முன்பு காப்பகத்தில் பயிலும் இரண்டு சிறுவர்கள் சண்டை போட்டுக் கொண்டதாக தெரிகிறது. அதனைக் கண்ட செல்வராஜ், அந்த சிறுவர்களை பெல்ட்டால் கண்மூடித்தனமாக தாக்கியுள்ளார். அதை அங்கிருந்த மற்றொரு சிறுவன், செல்போனில் வீடியோவாக எடுத்து சமூக வலைதளங்களில் வெளியிட்டுள்ளார். இந்த வீடியோ வெளியாகி அனைவரையும் அதிர்ச்சியடைய செய்துள்ளது.

பள்ளிகளிலும், காப்பகங்களிலும் உடல் ரீதியிலான தண்டனைக்கு நீதிமன்ற தடை உள்ள நிலையில், இந்த சம்பவம் விமர்சனத்திற்குள்ளாகி உள்ளது.

இச்சம்பவம் குறித்து குழந்தைகள் நல அலுவலர் மற்றும் காவல்துறையினருக்கு தகவல் அளிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், சிறுவர்கள் மீதான தாக்குதல் குறித்து விசாரணை நடத்தப்பட உள்ளதாக அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

இதுகுறித்து கோவை மாவட்ட ஆட்சியர் பவன்குமாரிடம் கேட்டபோது, “இந்த சம்பவம் பற்றி குழந்தைகள் நலத்துறை அதிகாரிகள் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். அவர்களுக்கு உதவியாக போலீசாரும் விசாரணையில் ஈடுபட்டுள்ளனர். சிறுவர்கள் தாக்கப்பட்டது உறுதி செய்யப்பட்டவுடன், அவர்கள் மீது சட்டரீதியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்” எனத் தெரிவித்தார்.

சிறுவன் மீது தாக்குதல் நடத்தும் புகைப்படம்
சிறுவன் மீது தாக்குதல் நடத்தும் புகைப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த சூழலில், குழந்தைகள் நலத்துறை அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட 5 பேர் கொண்ட குழுவினர், சம்பந்தப்பட்ட காப்பகத்தில் இன்று ஆய்வு மேற்கொண்டனர். அப்போது, தாக்குதலுக்குள்ளான சிறுவர்களிடம் அவர்கள் நேரடியாக விசாரணை நடத்தினர்.

இதன் தொடர்ச்சியாக, காப்பகத்தின் அறங்காவலர் நிர்மலா மற்றும் செல்வராஜ் மீது வழக்குப் பதிவு செய்துள்ள கோவில்பாளையம் போலீசார், இருவரையும் காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்து சென்று விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

முன்னதாக, கோவை மாவட்டம் பொள்ளாச்சி பகுதியில் உள்ள ஆதரவற்ற மையத்தில் சில மாதங்களுக்கு முன்பு மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட இளைஞர், அங்குள்ள ஊழியர்கள் தாக்கியதில் உயிரிழந்தார். பின்னர், அவர்கள் சேர்ந்து இளைஞரின் உடலை அருகில் உள்ள தோட்டத்தில் யாருக்கும் தெரியாமல் புதைத்தனர். இதுபற்றி வெளியே தெரிந்த நிலையில், காப்பக ஊழியர்கள் கைது செய்யப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

