பாளையங்கோட்டையில் ''விண்கலக் கட்டுப்பாட்டு மையம்'' - கட்டுமான பணிகளுக்கு டெண்டர் கோரிய இஸ்ரோ!

Published : September 5, 2025 at 9:03 PM IST
திருநெல்வேலி: நெல்லை மாவட்டம், பாளையங்கோட்டையில் புதிதாக விண்கலக் கட்டுப்பாட்டு மையம் ரூ.7 கோடியில் அமைகிறது. இதற்கான பணிகளை மேற்கொள்ள இஸ்ரோ என அழைக்கப்படும் இந்திய விண்வெளி ஆய்வு மையம் டெண்டர் கோரியுள்ளது.
தூத்துக்குடி மாவட்டம், குலசேகரப்பட்டினத்தில் சுமார் 2350 ஏக்கர் பரப்பளவில் ரூ.986 கோடி மதிப்பில், இந்தியாவின் இரண்டாவது ராக்கெட் ஏவுதளம் அமைக்கும் பணிகளுக்கு கடந்த பிப்ரவரி மாதம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அடிக்கல் நாட்டினார். இதற்கான சுற்றுச் சுவர் அமைக்கும் பணிகள் நிறைவடைந்த நிலையில் தற்போது ஏவுதளம் அமைப்பதற்கான முக்கிய கட்டுமான பணிகள் மும்முரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.
இதனையொட்டி ராக்கெட் மற்றும் செயற்கைக்கோள்களுக்கு தேவையான உதிரி பாகங்கள் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலைகளை இந்த பகுதியில் அமைக்க விண்வெளி தொடர்பான ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள் தற்போது, அதிக ஆர்வம் காட்டி வருகின்றன. இதனை ஊக்குவிக்கும் விதமாக தமிழ்நாடு அரசும் 2000 ஏக்கர் பரப்பளவில், ''விண்வெளி தொழில் மற்றும் உந்துசக்தி பூங்கா'' அமைக்கப்படும் என்ற அறிவிப்பை அண்மையில் வெளியிட்டது.
இதன் மூலம் சுற்று வட்டார பகுதிகளை சேர்ந்த பல்லாயிரக்கணக்கான இளைஞர்களுக்கு நேரடி மற்றும் மறைமுக வேலைவாய்ப்பு உருவாகும் என்று பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் திருநெல்வேலி மாவட்டம், பாளையங்கோட்டை பகுதியில் சுமார் ரூ.7 கோடி மதிப்பில் புதிதாக 'விண்கலக் கட்டுப்பாட்டு மையம்' அமைப்பதற்கு இஸ்ரோ ஒப்பந்தம் கோரி அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.
விண்ணில் செலுத்தப்படும் செயற்கைக்கோள்கள் மற்றும் விண்கலங்களை கண்காணிப்பது, கட்டளைகள் பிறப்பிப்பது, தகவல்கள் பெறுவது உள்ளிட்ட மிகவும் முக்கியமான பணிகளை 'விண்கலக் கட்டுப்பாட்டு மையம்' மேற்கொள்ள உள்ளது. சிவில், எலெக்ட்ரிக்கல் உள்பட அனைத்து பணிகளையும் சேர்த்து 9 மாதங்களுக்குள் இந்த விண்கலக் கட்டுப்பாட்டு மையத்தை கட்டி முடிக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கான பணிகள் விரைவில் தொடங்கப்பட உள்ளன.
ஏற்கெனவே அண்டை மாவட்டமான தூத்துக்குடியில், இஸ்ரோவின் இரண்டாவது ஏவுதளம் அமைக்க இருப்பதால் தென் மாவட்டங்களை சேர்ந்த இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு அதிகரிக்கும் என்று பெரிதும் நம்பப்படுகிறது. அதை போல் தொழில் வளர்ச்சியும் ஏற்பட வாய்ப்பு உருவாகி உள்ளது. இந்தச் சூழ்நிலையில் திருநெல்வேலி மாவட்டம், பாளையங்கோட்டையில் விண்கலக் கட்டுப்பாட்டு மையத்தை இஸ்ரோ அமைக்க இருப்பது கூடுதல் சிறப்பாக அமைந்துள்ளது.