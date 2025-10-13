ETV Bharat / state

தமிழகத்தில் அதிகரிக்கும் சிபிஐ தலையீடு! காவல்துறை மீதான நம்பிக்கை குறைகிறதா? ஓர் அலசல்!

மாநில அரசு உருவாக்கும் விசாரணை குழுவும், ஆணையமும் அரசுக்கு ஆதரவாக தான் அறிக்கை அளிக்கும் என்று வழக்கறிஞர்கள் சொல்கின்றனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (IANS)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 13, 2025 at 9:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

BY - க. சசிக்குமார்

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் மிக முக்கியம் வாய்ந்த வழக்குகள் காவல்துறையிடம் இருந்து சிபிஐக்கு மாற்றப்படுவதன் நோக்கம் என்ன என்பதை பற்றி சட்ட வல்லுநர்கள் விவரித்துள்ளனர்.

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவரும், நடிகருமான விஜய் தலைமையில் செப். 27ம் தேதி கரூர் வேலுச்சாமிபுரத்தில் தேர்தல் பரப்புரை நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்திற்கு நடிகர் விஜய்யை பார்க்கும் ஆசையில் தொண்டர்கள், பொதுமக்கள், சிறுவர்கள் மற்றும் பெரியவர்கள் என ஏராளமானோர் அப்பகுதியில் திரண்டனர்.

இரவு 7 மணிக்கு தொடங்கிய பிரச்சார கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்தனர். தமிழ்நாடு மட்டுமல்லாமல் நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய இச்சம்பவம் தொடர்பாக ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி அருணா ஜெகதீசன் தலைமையில் ஒருநபர் விசாரணை ஆணையத்தை அமைத்து தமிழக அரசு உத்தரவிட்டது.

இந்நிலையில், வில்லிவாக்கத்தை சேர்ந்த பி.எச். தினேஷ் தொடர்ந்த வழக்கை விசாரித்த சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி என். செந்தில்குமார், வழக்கை தமிழக காவல்துறையிடம் இருந்து சிறப்பு விசாரணை குழு விசாரணைக்கு மாற்றி அக்.3ஆம் தேதி உத்தரவிட்டார்.

கரூர் துயர சம்பவத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் குடும்பங்கள்
கரூர் துயர சம்பவத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் குடும்பங்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஒரு பக்கம் சிறப்பு விசாரணை குழு, மறுபக்கம் ஆணையத்தின் விசாரணை நடைபெற்று வந்த நிலையில், கரூர் சம்பவத்தில் அரசியல் தொடர்புகள் மற்றும் பல்வேறு சந்தேகங்கள் இருப்பதால், வழக்கை சிபிஐக்கு மாற்றக்கோரி தவெகபொதுச்செயலாளர் ஆதவ் அர்ஜுனா மற்றும் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தரப்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது.

வழக்கை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம், கரூர் வழக்கு உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் இருக்கும் போது அவசரமாக சென்னை உயர் நீதிமன்றம் விசாரித்தது ஏன்? எஸ்.ஐ.டி கேட்காத வழக்கில் எஸ்.ஐ.டி விசாரணைக்கு மாற்றியது ஏன்? தலைமை நீதிபதிக்கு தெரிவிக்காமல் அவசரமாக வழக்கை விசாரித்தது ஏன்? என நீதிபதி செந்தில் குமாருக்கு எதிராக பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பி, கரூர் மரண வழக்கை சிபிஐக்கு மாற்றி உத்தரவிட்டது.

விஜய் கரூர் பிரச்சாரம்
விஜய் கரூர் பிரச்சாரம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

சிபிஐ விசாரணைக்கு அரசு எதிர்ப்பு தெரிவித்தாலும், இந்த சம்பவத்தில் பல்வேறு சந்தேகங்கள் இருப்பதால், பாதிக்கப்பட்டவர்களும் சிபிஐக்கு மாற்றியதற்கு வரவேற்பு தெரிவிக்கின்றனர். சமீபகாலமாக முக்கிய வழக்குகள் அனைத்தும் ஸ்காட்லாந்து யார்டு காவலர்களை விட உயர்வாக கருதப்படும் தமிழக காவல்துறையிடம் இருந்து சிபிஐக்கு மாற்றப்படுவது அதிகரித்து வருகிறது. அப்படி என்னென்ன முக்கிய வழக்குகள் சிபிஐக்கு மாற்றப்பட்டது என்பதை விரிவாக பார்க்கலாம்.

சிபிஐக்கு மாறிய வழக்குகள்

  • தமிழக முக்கிய புள்ளிகளில் ஒருவரான அமைச்சர் கே.என். நேருவின் சகோதரர் ராமஜெயம் 2012ம் ஆண்டு திருச்சியில் படுகொலை செய்யப்பட்டார். தமிழக காவல்துறை சரியாக இந்த வழக்கை விசாரணை செய்யாததால் 6 ஆண்டுகளுக்கு பின் வழக்கு சிபிஐக்கு மாற்றப்பட்டது. பல ஆதாரங்கள் அழிந்துவிட்டதால் மேற்கொண்டு விசாரணை தொடரவில்லை.
  • கடந்த 2019ம் ஆண்டு பொள்ளாச்சியில் கல்லூரி மாணவிகள் மற்றும் வேலைக்கு செல்லும் பெண்களை மிரட்டி பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக தொடரப்பட்ட வழக்கு விசாரணையில், அரசியல் தலையீடுகள் இருக்க கூடாது என்பதால், வழக்கை சிபிஐக்கு மாற்றி அரசு உத்தரவிட்டது. வழக்கு மாற்றப்பட்ட 6 மாதத்தில் விசாரணை முடிந்து குற்றம் சாட்டப்பட்ட 9 பேருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்டது.
  • கடந்த 2020ம் ஆண்டு காவலர்களால் தாக்கப்பட்டதில் சாத்தான் குளத்தை சேர்ந்த தந்தை ஜெயராஜ், மகன் பென்னிக்ஸ் உயிரிழந்த வழக்கில், காவலர்கள் குற்றவாளிகளாக இருக்கும் வழக்கை காவலர்களே விசாரித்தால் உண்மை வெளியாகாது என்பதால், இவ்வழக்கு பின் சிபிஐக்கு மாற்றப்பட்டது.
  • கள்ளக்குறிச்சியில் கடந்த 2024ம் ஆண்டு 68 பேர் கள்ளச்சாராயம் அருந்தி உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. காவல்துறை மற்றும் ஆட்சியாளர்களின் துணை இல்லாமல் கள்ளச்சாராய விற்பனை நடந்திருக்காது என்பதால் வழக்கு சிபிஐக்கு மாற்றப்பட்டது.
  • சிவகங்கையில் கோயில் காவலாளி அஜித்குமார், நகைகளை திருடியதாக அளிக்கப்பட்ட புகாரில் காவலர்களால் சட்டவிரோதமாக தாக்கப்பட்டதில் உயிரிழந்தார். இதில் காவலர்களுக்கு நேரடி தொடர்பு இருப்பதால், அரசியல் தலையீடு இல்லாத சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்றி நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
  • சட்டவிரோதமாக பணத்திற்காக உடல் உறுப்புகள் (கிட்னி) விற்பனை செய்யப்படுவதாக தொடரப்பட்ட வழக்கை, சிபிஐக்கு மாற்றி நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. உச்சநீதிமன்றமும் அதை உறுதி செய்தது.

முக்கியமான வழக்குகள் அனைத்தும் சிபிஐக்கு மாற்றப்படுவது, தமிழக காவல்துறையின் விசாரணை மீதான நம்பிக்கையை கேள்வி எழுப்புகிறது. மக்களுக்கு காவல்துறை மீதான நம்பிக்கை மிகவும் குறைந்து விட்டதா? என்ற சந்தேகம் எழுகிறது. கரூர் போன்ற மிகவும் முக்கியம் வாய்ந்த வழக்குகளில் காவல்துறையின் செயல்பாடுகள் ஏன் குறிவைக்கப்படுகிறது? அதற்கு சட்ட வல்லுநர்கள் தரும் விளக்கத்தை விரிவாக பார்க்கலாம்.

சென்னை உயர் நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் கோபு
சென்னை உயர் நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் கோபு (ETV Bharat Tamil Nadu)

'நாமக்கல்லிலேயே போலீஸ் சுதாரித்திருக்க வேண்டும்'

சென்னை உயர் நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் கோபு விவரிக்கையில், '' தமிழக காவலர்கள் நல்ல அதிகாரிகளின் கீழ் செயல்பட்டால் சரியாக செயல்படுவார்கள். சர்வாதிகாரம் கொண்ட ஆட்சியாளர்களின் கீழுள்ள காவல்துறையிடம் நேர்மையான விசாரணையை எதிர்பார்க்க முடியாது. ஆயுதங்களை ஏந்தாமல் மக்களை அரசியல் தலைவர்கள் சந்திக்கலாம். அதற்கு அனுமதி மறுக்க முடியாது. உரிய பாதுகாப்பை வழங்க வேண்டிய பொறுப்பு காவல்துறைக்கு உள்ளது. திருச்சி மற்றும் நாமக்கல்லில் ஏற்பட்ட அசம்பாவிதத்தை கருதி கூடுதல் கவனத்தை காவல்துறை செய்ய தவறிவிட்டது.

காவல்துறையும், ஆணையமும் அரசுக்கு ஆதரவாகவே அறிக்கை அளிக்கும். இந்த சம்பவத்தில் பல்வேறு சந்தேகங்கள் உள்ளன. உண்மை குற்றவாளிகள் தப்பிக்க வாய்ப்பு உள்ளது. தண்டனையும் கிடைக்காது. அதனால், மாநில அரசு கட்டுப்பாட்டில் இல்லாத சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்றி இருப்பது வரவேற்கதக்கது'' என தெரிவித்தார்.

'பாதுகாப்பை வழங்க தவறிய காவல்துறை'

சென்னை உயர்நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் பாபு முருகவேல் கூறுகையில், '' கரூர் சம்பவத்தில் 41 பேர் உயிரிழந்தது தொடர்பாக பல்வேறு சந்தேகங்கள் எழுகின்றன. காவல்துறை பாதுகாப்பு வழங்காதது, தடியடி நடத்தியது, செருப்பு மற்றும் தண்ணீர் பாட்டில்கள் வீசியது யார்? என்ற கேள்விக்கு இதுவரை பதில் இல்லை.

சென்னை உயர்நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் பாபு முருகவேல்
சென்னை உயர்நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் பாபு முருகவேல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

தவறு செய்தவர்களுக்கு ஆதரவாக போலீசார் உள்ளனர். மக்களுக்கான பாதுகாப்பை வழங்க தவறிய காவல்துறை எப்படி இந்த வழக்கில் நேர்மையாக விசாரணை நடத்த முடியும்? மற்ற மாவட்டங்களில் விஜய்யின் கூட்டங்களில் ஏற்படாத அசம்பாவித சம்பவம், செந்தில் பாலாஜி குறித்து பேசியதும் நடைபெற்றதற்கான காரணம் என்ன? என பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணை செய்யப்பட வேண்டும். எனவே, அரசின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் காவல்துறை ஏவல்துறையாகவே செயல்படும் என்பதால், சிபிஐக்கு மாற்றப்பட்டதால் பல்வேறு உண்மைகள் விசாரணையில் வெளியாகலாம்'' என நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.

TAGGED:

KARUR STAMPEDE CASE
TVK VIJAY
சிபிஐ
தமிழக வெற்றிக் கழகம்
TAMIL NADU CBI CASES

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.