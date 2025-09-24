ETV Bharat / state

பாதியில் நிற்கும் கால்வாய் பணிகள்... வடகிழக்கு பருவமழை பாதிப்பில் இருந்து தப்புமா மதுரை?

செல்லூர் கண்மாயிலிருந்து வெளியேறும் தண்ணீரை கொண்டு செல்லும் பந்தல்குடி கால்வாயை மதுரை மாநகராட்சி சீரமைக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

குப்பை சூழ்ந்து கிடக்கும் கால்வாய்
குப்பை சூழ்ந்து காணப்படும் கால்வாய் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 24, 2025 at 6:44 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

- இரா. சிவக்குமார்

மதுரை: கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர், அக்டோபர் மாதங்களில் பெய்த கனமழையில் மதுரை தத்தளித்தது போன்று, இந்த ஆண்டும் நிகழாமல் தவிர்க்க மாநகராட்சி நிர்வாகம் என்ன செய்யப் போகிறது என்பதே பொதுமக்களின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.

வரலாற்றுச் சிறப்பு வாய்ந்த மதுரை உலகின் மிக பழமையான நகரங்களில் ஒன்றாகவும், சுமார் 2 ஆயிரம் ஆண்டுகளாக பொதுமக்கள் வாழ்விடமாகவும் திகழ்ந்து வருகிறது. மதுரை மக்களின் தண்ணீர் தேவையை போக்க வைகை ஆறு, நகரின் குறுக்காக ஓடினாலும், மதுரையை சுற்றியுள்ள வண்டியூர், மாடக்குளம், தென்கால் போன்ற கண்மாய்களும், நகரின் நடுவே அமைந்துள்ள பல்வேறு கோயில்களின் குளங்களும் முக்கிய நீராதாரமாக திகழ்கின்றன.

பராமரிப்பு இல்லாமல் கிடக்கும் கால்வாய்
பராமரிப்பு இல்லாமல் கிடக்கும் கால்வாய் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மழையில் தத்தளிக்கும் மதுரை

அண்மை காலமாக மதுரை மாநகருக்குள் போக்குவரத்து நெரிசலை குறைக்க வேண்டும் என்ற நோக்கில் பல்வேறு பால கட்டுமானப் பணிகள் நடைபெற்று வருவதாலும், நீர்நிலைகள், வடிகால் வாய்க்கால்களில் நடைபெற்று வரும் தொடர் ஆக்கிரமிப்பு காரணமாகவும் சாதாரண மழைக்கே தாக்குப் பிடிக்க முடியாத சூழல் நிலவுகிறது.

இந்நிலையில் தான் கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் 13 ஆம் தேதி ஒரே நாளில் 110 மி.மீ மழை பதிவானது. கடந்த 1955 ஆம் ஆண்டில் அக்டோபர் 17 ஆம் தேதி பெய்த 115 மி.மீ தான், இதுவரை மதுரையை பொறுத்தவரை அதிகபட்ச மழை.

இதனால் பெருகிய மழைநீர் மதுரை செல்லூர், மீனாட்சிபுரம், பீ.பீ.குளம், முல்லை நகர், ஆனையூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளைப் புரட்டிப் போட்டது என்று தான் சொல்ல வேண்டும். வடிந்தோட வழியின்றி வீடுகளுக்குள் புகுந்த மழை நீரால், மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டது. இந்த நிலை சுமார் 10 நாட்களுக்கும் மேல் நீடித்தது.

இந்நிலையில் தான் செல்லூர் கண்மாயிலிருந்து தண்ணீரை நேரடியாக வைகையாற்றுக்குள் கொண்டு செல்லும் வகையில், 290 மீட்டர் நீளத்திற்கு சிமெண்ட் கால்வாய் அமைக்க ரூ.11.9 கோடியை போர்க்கால அடிப்படையில் தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் ஒதுக்கீடு செய்து உத்தரவிட்டார். இந்நிலையில், கால்வாய் பணிகள் ஓரளவுக்கு நிறைவடைந்துள்ளன.

கால்வாயில் தண்ணீர் செல்லும் காட்சி
கால்வாயில் தண்ணீர் செல்லும் காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)

பொதுமக்களை கவனிக்க நேரமில்லை

இது குறித்து செல்லூர் பகுதியைச் சேர்ந்த சமூக ஆர்வலர் நாகேஸ்வரன் கூறுகையில், “மதுரை மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட அனைத்து பகுதிகளிலும் ஓடைகளில் குப்பைகள் நிறைந்து காணப்படுகின்றன. ஆங்காங்கே கழிவு தண்ணீரில் தேங்கும் கொசுக்களால் நோய் பரவும் அபாயம் உள்ளது. பல முறை நிதி ஒதுக்கீடு செய்த பின்னரும் கூட மாநகராட்சி நிர்வாகம் கால்வாய் பணிகளில் போதுமான வேகம் காட்டவில்லை.

கடந்த ஆண்டை போலவே இந்த ஆண்டும் மழை நீர் வீட்டிற்குள்ளே புகும் நிலை தான் உள்ளது. அதே போன்று போக்குவரத்து சாலைகளும் சரியாக இல்லை. பொதுமக்களை நோகடிக்கும் வகையில் தான் மாநகராட்சி நிர்வாகம் உள்ளது. ஊழல்மயமாகிவிட்ட மாநகராட்சி நிர்வாகத்துக்கு பொதுமக்களை கவனிக்க நேரமில்லை” என்று வேதனை தெரிவித்தார்.

ஊழல் மயமாகிவிட்டதா மதுரை மாநகராட்சி?

அண்மையில் நடைபெற்ற வரி விதிப்பு முறைகேட்டில் மதுரை மாநகராட்சியின் ஒட்டு மொத்த நிர்வாகமுமே ஸ்தம்பித்து போயிள்ளதாக பொதுமக்கள் பலர் குற்றம் சாட்டுகின்றனர். மழைநீர் வடிகால் பணிகளை பொறுத்த வரை மதுரை செல்லூர் தெற்கு மடையிலிருந்து அருகே உள்ள வைகையாறு வரை உருவாக்கப்பட்ட சிமெண்ட் கால்வாய்ப் பணிகள் மட்டுமே நிறைவு பெற்றுள்ளன.

ஆனால், செல்லூர் கண்மாயின் மீனாட்சிபுரம் மடையிலிருந்து வெளியேறும் தண்ணீர் பந்தல்குடி கால்வாய் வழியே சென்று ஆழ்வார்புரம் அருகே வைகையாற்றில் கலக்கும். இந்த பந்தல்குடி கால்வாய் பல்வேறு ஆக்கிரமிப்புகளில் சிக்கியிருந்தது தான் கடந்த முறை ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்குக்கு முக்கிய காரணம். இதனையொட்டி, பந்தல்குடி கால்வாய் போர்க்கால அடிப்படையில் தற்காலிகமாக சீரமைக்கப்பட்டாலும், சுமார் 2.5 கி.மீ நீளமுள்ள இந்த கால்வாயின் இருபுறமும் சுவர்கள் எழுப்பி சீரமைக்க சுமார் 100 கோடி ரூபாய் செலவாகும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

பந்தல்குடி கால்வாய்
பந்தல்குடி கால்வாய் (ETV Bharat Tamil Nadu)

கடந்த மே 31 ஆம் தேதி மதுரையில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் ரோடு ஷோ நடந்த போது, செல்லூர் பாலம் ஸ்டேஷன் பகுதியில் பந்தல்குடி கால்வாயின் கரையில் தான் துணி கொண்டு மறைத்ததும், பின்னர் அது சர்ச்சையானதும் குறிப்பிடத்தக்கது. அதே போல, சில மாதங்களுக்கு முன்பு பாஜக அண்ணாமலை அவரது சமூகவலைத்தளப்பக்கத்தில், “ரூ.90 கோடி செலவில், பந்தல்குடி கால்வாயை தூர் வாரி, தடுப்புச் சுவர் கட்டப்படும் என்று அமைச்சர் கே.என்.நேரு அறிவித்தார். ஆனால், எந்த நடவடிக்கைகளும் இல்லை” என்று குற்றச்சாட்டை வைத்திருந்தார்.

செல்லூர் மக்களின் நீண்டகால கோரிக்கை

இது குறித்து மீனாட்சிபுரம் பகுதியை சேர்ந்த சங்கரபாண்டியன் கூறுகையில், “செல்லூர் கண்மாயின் தெற்கு பகுதியிலிருந்து அமைக்கப்பட்ட இந்த வடிகால் அமைப்பு தற்போது ஓரளவு நிறைவு பெற்றுவிட்டது. தண்ணீரை வெளியேற்றி சோதனை செய்து வருகிறார்கள். கடந்த ஆண்டு வெள்ள பாதிப்பின் காரணமாக, இந்த கால்வாய் தற்காலிகமாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், செல்லூர் கண்மாயிலிருந்து வெளியேறும் தண்ணீரை கொண்டு செல்லும் பந்தல்குடி கால்வாயை சீரமைக்க வேண்டும்.

அதை தூர்வாரி ஆழப்படுத்தி, இரண்டு பக்கமும் சுவர் எழுப்பி, சிமெண்ட் கால்வாயாக மாற்ற வேண்டும். இதுதான் செல்லூர் பகுதி மக்களின் கோரிக்கையாக உள்ளது. ஆனால், தமிழக அரசு ரூ.100 கோடிக்கு மேல் செலவாகும் என்பதால், நிதி பற்றாக்குறையை காரணம் காட்டி இப்பணியை மேற்கொள்ள மறுக்கிறது. அதே போன்று செல்லூர் கண்மாயை தூர்வாரி ஆழப்படுத்தினால், வெள்ள பாதிப்பை இன்னும் கட்டுப்படுத்த முடியும். மதுரை மாநகராட்சி மற்றும் பொதுப்பணித் துறை இணைந்து இப்பணியை மேற்கொண்டால் தான் செல்லூர் பகுதி மக்களின் மழைக்கால அவதியை போக்க முடியும்” என்று கேட்டுக் கொண்டார்.

பாதியில் நிற்கும் கால்வாய் பணிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
இதையும் படிங்க: 'மான்' பெயரில் தமிழ்நாட்டில் இத்தனை ஊர்களா? ஆசிரியர் பயிற்சி மாணவியின் அசத்தல் ஆய்வு

குடியிருப்புகளுக்குள் வெள்ளம் புகாது

இது குறித்து மதுரை மாநகராட்சி அதிகாரிகளை தொடர்பு கொண்டு கேட்ட போது, “இந்திய வானிலை ஆய்வு நிலையம் வெளியிட்டுள்ள தரவுகளின்படி, கடந்த ஆண்டு வடகிழக்குப் பருவமழை காலத்தில் அக்டோபர் 1 முதல் 27ஆம் தேதி வரை சராசரியாக 308 மி.மீ மழை பெய்துள்ளது. ஆனால் சராசரியாக இதே மாதத்தில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் 149.4 மி.மீ தான் பெய்துள்ளது.

ஆகையால், இயல்பை விட கடந்த ஆண்டு 107 சதவிகிதம் மழை அதிகமாக பெய்துள்ளது என்பதை கணக்கிட்டு போர்க்கால அடிப்படையில் மதுரை மாநகரில், குறிப்பாக மதுரையின் வடக்குப் பகுதியில் வடிகால் சீரமைப்புப் பணிகளை மாநகராட்சி விரைவாக மேற்கொண்டு வருகிறது. பந்தல்குடி கால்வாயில் இருந்த ஆக்கிரமிப்புகள் பெரும்பாலும் அகற்றப்பட்டுள்ளன. ஆகையால், தண்ணீர் தடையின்றி வழிந்தோடி வைகை ஆற்றில் கலக்கும். குடியிருப்புகளுக்குள் வெள்ளம் புகும் நிலை வராது. கடந்த ஆண்டைப் போல இந்த ஆண்டு பாதிப்புகள் நேர வாய்ப்புகள் குறைவு தான்” என உறுதியளித்துள்ளனர்.

For All Latest Updates

TAGGED:

MADURAI AFFECTED BY RAINவடகிழக்கு பருவமழைமதுரைபந்தல்குடி கால்வாய்NORTHEAST MONSOON AT MADURAI

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

அழகிய சிற்பங்களாகும் களைச்செடிகள்! யானைகள் சந்திக்கும் பிரச்சனைகளை உலகிற்கு கொண்டு சென்ற பழங்குடியினர்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.