திருவள்ளூர்: அரசு தங்களுக்கு வழங்கிய இலவச வீட்டுமனை பட்டாக்கள் போலியாக உள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்ததால் அதிர்ச்சியடைந்த இருளர் இன மக்கள், இந்த விவகாரம் தொடர்பாக மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு அளித்துள்ளனர்.
திருவள்ளூர் மாவட்டம், திருவாலங்காடு ஒன்றியம் தொழுதாவூர் கிராமத்தில் 20-க்கும் மேற்பட்ட இருளர் இன குடும்பத்தினர் வசித்து வருகின்றனர். இவர்கள் அனைவரும் தமிழக அரசு கொடுத்த இலவச வீட்டு மனையில், அரசு மானியத்துடன் வீடு கட்டும் பணிகளை தொடங்கினர்.
இந்த நிலையில், தனிநபர் ஒருவர் அளித்த புகார் அடிப்படையில், இருளர் மக்கள் கட்டி வந்த வீடுகளின் பணிகளை மேற்கொண்டு தொடரக்கூடாது என்று மாவட்ட நிர்வாகமும், ஒன்றிய அலுவலகமும் உத்தரவிட்டிருந்தது. மேலும், வழங்கப்பட்ட இலவச வீட்டுமனை பட்டாக்கள் போலி எனவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
இதனால் அதிர்ச்சியைந்த இருளர் மக்கள், தங்களுக்கு அரசு வழங்கிய இலவச வீட்டுமனை பட்டா மற்றும் கட்டப்படும் வீடுகளின் புகைப்படத்துடன் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் கண்ணீர் மல்க புகார் அளித்துள்ளனர்.
|இதையும் படிங்க: அதிமுகவில் மீண்டும் சலசலப்பு? செப். 5-ல் மனம் திறக்கிறேன்! செங்கோட்டையன் பேட்டியால் பரபரப்பு!
திருவள்ளூர் மாவட்ட குறை தீர்ப்பு முகாம் நேற்று (செப் 1) ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது. இதில், புகார் அளிக்க வந்த இருளர் மக்கள், தங்களின் வாழ்வுக்கு உரிய நடவடிக்கையை அரசு எடுக்க வேண்டும் என கண்ணீர் மல்க புகார் மனு அளித்தனர்.
இவர்களுக்கு பதில் அளித்த ஆட்சியர், "இருளர் மக்களின் பிரச்சனை குறித்து உடனடியாக விசாரணை மேற்கொண்டு பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு வீடு கட்ட அனைத்து நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ள வேண்டும். தற்போது இவர்கள் தங்குவதற்கு அனைத்து ஏற்பாடுகளும் செய்துதர வேண்டும். அரசு வழங்கிய பட்டாவே போலியானது என்று கூறிய தனிநபர் குறித்து விசாரணை மேற்கொண்டு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மேலும், போலி பட்டா விவகாரத்தில் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என்று அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டார்.
மாவட்ட ஆட்சியரின் நடவடிக்கை பேரில் 20-க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் தங்களுக்கு நியாயம் கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையில் தங்களின் சொந்த கிராமத்துக்கு திரும்பிச் சென்றனர்.
அரசு பட்டாவே போலி என அதிகாரிகள் கூறியுள்ளது திருவள்ளூர் மாவட்ட மக்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சையை ஏற்படுத்தி உள்ளது.