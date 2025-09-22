ETV Bharat / state

அரசு மருத்துவர்கள் சங்க தலைவரின் பணியிட மாற்றத்திற்கு இடைக்கால தடை!

சென்னை உயர் நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம்
சென்னை உயர் நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
சென்னை: அரசு மருத்துவர்கள் சங்க தலைவர் பெருமாள் பிள்ளையை பணியிட மாற்றம் செய்த தமிழ்நாடு அரசின் உத்தரவுக்கு இடைக்கால தடை விதித்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

மருத்துவமனைகளின் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப மருத்துவர்கள் நியமிக்கப்பட வேண்டும், மத்திய அரசு மருத்துவர்களுக்கு இணையான ஊதியம் வழங்க வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, அரசு மருத்துவர்கள் சங்க தலைவர் பெருமாள் பிள்ளை, சேலம் மாவட்டம் மேட்டூரில் இருந்து சென்னை நோக்கி, கடந்த ஜூன் 11 ஆம் தேதி முதல் 19 ஆம் தேதி வரை பாதயாத்திரை மேற்கொண்டார்.

இந்த நிலையில், சென்னை எழும்பூர் குழந்தைகள் நல மருத்துவமனையில் பணியாற்றி வந்த அவரை, நாகப்பட்டினம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு இடமாற்றம் செய்து தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவிட்டது.

பாத யாத்திரை தொடர்பான விவகாரத்தில் துறைரீதியான நடவடிக்கை நிலுவையில் உள்ள நிலையில், தன்னை பணியிட மாற்றம் செய்தது அரசின் பழி வாங்கும் நடவடிக்கை எனக் கூறி அரசு மருத்துவர்கள் சங்க தலைவர் பெருமாள் பிள்ளை சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார்.

அந்த மனுவில் தனது பணியிட மாற்ற உத்தரவுக்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என்றும், அந்த உத்தரவை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

இந்த வழக்கு, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி ஜெகதீஷ் சந்திரா முன் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, மனுதாரரான பெருமாள் பிள்ளை தரப்பில் பாத யாத்திரை செல்வதற்கான முறையான அனுமதி கடிதத்தை உயர் அதிகாரிகளுடம் வழங்கி இருப்பதாகவும் அதை கருத்தில் கொள்ளாமல் தன்னை பணியிட மாற்றம் செய்ததை பழி வாங்கும் நடவடிக்கை என்ற வாதம் முன் வைக்கப்பட்டது.

அரசு தரப்பில், மனுதாரரை திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமனையில் குழந்தைகள் மருத்துவத் துறை இணைப் பேராசிரியராக நியமிக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டது. அதனால், பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டது தொடர்பாக பதிலளிக்க கால அவகாசம் வேண்டும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டது.

இதையடுத்து நீதிபதி ஜெகதீஷ் சந்திரா, அரசின் பணியிட மாற்ற உத்தரவுக்கு இடைக்கால தடை விதித்து உத்தரவிட்டார். மேலும் வழக்கு தொடர்பாக 2 வாரங்களில் அரசு பதிலளிக்கவும் உத்தரவிட்டு வழக்கின் விசாரணையை தள்ளி வைத்தார்.

