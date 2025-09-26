ஆன்லைன் டிரேடிங் பெயரில் ரூ.69 லட்சம் மோசடி; இன்ஸ்பெக்டரின் மனைவி, மகன் கைது!
"எனது அப்பா இன்ஸ்பெக்டர் என்பதால் எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது. என்னை நம்பி பணத்தை முதலீடு செய்யுங்கள் என சிலரிடம் நம்பகத்தன்மையோடு பேசுவேன்"
Published : September 26, 2025 at 7:29 PM IST
திருப்பத்தூர்: திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் ''ஆன்லைன் டிரேடிங்'' என்ற பெயரில் ரூ.69 லட்சம் மோசடி செய்த இன்ஸ்பெக்டரின் மனைவி, மகன் அதிரடியாக கைது செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஆம்பூரை அடுத்த ஐய்யனூர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் செந்தில்குமார். வேலூர் கலால் காவல் நிலையத்தில் ஆய்வாளராக பணியாற்றி வருகிறார். இவரது மகன் நித்திஷ் (25). பட்டதாரியான நித்திஷ், தன்னுடன் படித்த நண்பர்கள், உறவினர்கள் என பலரிடம் நட்பாக பழகி, கிரிப்டோ கரன்சி, டிரேடிங், ஷேர் மார்க்கெட் ஆகியவை குறித்து அடிக்கடி பேசி வந்துள்ளார்.
பின்னர், தன்னை நம்பி பணம் கொடுத்தால், அதை பல ஷேர்களில் முதலீடு செய்து சில மாதங்களில் இரு மடங்காக மாற்றி தருவேன் என ஆசை வார்த்தை கூறியுள்ளார்.
மேலும், தனது அப்பா இன்ஸ்பெக்டர் என்பதால், தங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது என்றும், தன்னை நம்பி பணத்தை முதலீடு செய்யுங்கள் எனவும் அவர் கூறியுள்ளார். இதனை நம்பி பலரும் லட்சக்கணக்கான பணத்தை நித்திஷிடம் கொடுத்துள்ளனர். இவ்வாறு ரூ.69 லட்சம் நித்திஷ் பெற்றுள்ளார். ஆனால், பல மாதங்களாகியும் அவர் கூறியபடி யாருக்கும் பணத்தை இரட்டிப்பாக்கி தரவில்லை.
இதனால் சந்தேகமடைந்த திருப்பத்தூர் பகுதியைச் சேர்ந்த சந்தோஷ்குமார், காவல்நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். இதன்பேரில், விசாரணை நடத்திய போலீசார், நித்திஷையும், இந்த மோசடிக்கு உடந்தையாக இருந்த அவரது தாயார் மாலதியையும் (47) கைது செய்தனர். பின்னர் அவர்களை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.
மேலும், இந்த மோசடியில் தொடர்புடையதாக கூறப்படும் நிதிஷின் காதலியையும் போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.