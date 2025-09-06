ETV Bharat / state

நெல்லை காங்கிரஸ் மாநாட்டை புறக்கணித்த பிரியங்கா காந்தி - அதிர்ச்சியில் தொண்டர்கள்

பிரியங்கா காந்திக்காக நெல்லை மாநாட்டை பிரம்மாண்டமாக ஏற்பாடு செய்த கட்சி நிர்வாகிகள், அவர் வராததால் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

பிரியங்கா காந்தி (கோப்புப்படம்)
பிரியங்கா காந்தி (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
திருநெல்வேலி: நெல்லையில் காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் நாளை பிரம்மாண்டமாக நடத்த திட்டமிடப்பட்டிருந்த மாநாட்டில் ராகுல் காந்தியும், பிரியங்கா காந்தியும் பங்கேற்கவில்லை என தகவல் வெளியாகியுள்ளதால் அக்கட்சியினர் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

பீகார் மாநிலத்தில் மிகப்பெரிய அளவில் வாக்கு மோசடி நடைபெற்றதாக ராகுல் காந்தி பரபரப்பு குற்றச்சாட்டை முன்வைத்தார். உயிருடன் இருப்பவர்கள் பலர் வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்டதாகவும், இறந்து போன ஏராளமானோரின் பெயர்கள் வாக்காளர் பட்டியலில் இருப்பதாகவும் அவர் குற்றம்சாட்டினார். பாஜகவுக்கு சாதகமாக தேர்தல் ஆணையம் இந்த நடவடிக்கையை எடுத்ததாக கூறி, ராகுல்காந்தி பீகாரில் யாத்திரையும் மேற்கொண்டார்.

இதையடுத்து, நாடு முழுவதும் உள்ள பல எதிர்க்கட்சிகள் மத்திய பாஜக அரசுக்கு எதிராக இந்த வாக்கு திருட்டு விவகாரத்தை கையில் எடுத்துள்ளது. இந்நிலையில், தமிழ்நாட்டிலும் இந்த விவகாரத்தை முன்வைத்து நெல்லை மாவட்டம் பாளையங்கோட்டையில் நாளை (செப்.7) மாநில மாநாடு நடைபெறவுள்ளது. வாக்கு திருட்டு தொடர்பாக தமிழ்நாட்டில் நடைபெறும் மிகப்பெரிய மாநாடாக இது பார்க்கப்படுகிறது.

தமிழ்நாட்டில் இன்னும் சில மாதங்களில் சட்டமன்றத் தேர்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையில், இந்த மாநாடு மூலம் தங்கள் வலிமையை திமுகவிடம் காண்பிக்க காங்கிரஸார் திட்டமிட்டிருந்தனர். இதற்காக பிரியங்கா காந்தியை அழைத்து லட்சக்கணக்கில் கூட்டத்தை சேர்க்கும் முயற்சியிலும் அவர்கள் ஈடுபட்டனர். இவ்வாறு தங்கள் பலத்தை காட்டினால், வரும் சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுகவிடம் அதிக தொகுதியை கேட்டு பெற முடியும் என தமிழக காங்கிரஸ் தலைமை திட்டமிட்டதாக தெரிகிறது.

ஆனால், தமிழக காங்கிரஸ் கட்சியின் இந்த கனவை தவிடுப் பொடி ஆக்கும் வகையில், இந்த மாநாட்டில் பங்கேற்க பிரியங்கா காந்தி மறுத்து விட்டார். இதனால் அக்கட்சியின் நிர்வாகிகள் கடும் அதிர்ச்சி அடைந்தனர். இதையடுத்து, மாற்று ஏற்பாடாக, ராகுல் காந்தி அல்லது அகில இந்திய காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே உள்ளிட்ட முக்கிய தலைவர்கள் யாரையாவது மாநாட்டுக்கு அழைக்கும் முயற்சியில் தமிழக காங்கிரஸார் தீவிரமாக ஈடுபட்டனர். ஆனால் ராகுல்காந்தி, மல்லிகார்ஜுன கார்கே உட்பட யாரும், நெல்லை மாநாட்டில் கலந்துகொள்ள தயாராக இல்லை.

இதனால் வேறு வழி இல்லாமல் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை தலைமையிலேயே மாநாடு நடத்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, நாளை செல்வப்பெருந்தகை தலைமையில் நெல்லையில் மாநாடு நடைபெறுகிறது. இந்நிலையில், நெல்லையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த செல்வப்பெருந்தகை, அகில இந்திய காங்கிரஸ் பொறுப்பாளர் ஜோடகர், மாநாட்டில் பங்கேற்க இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார். பிரியங்கா காந்திக்காக மிகப் பிரமாண்டமாக மாநாட்டை ஏற்பாடு செய்து விட்டு, கடைசியில் முக்கிய தலைவர்கள் அனைவரும் மாநாட்டை புறக்கணித்தது தமிழக காங்கிரஸ் தொண்டர்களுக்கு பெரும் ஏமாற்றத்தை கொடுத்துள்ளது.

இதையும் படிங்க: “என்னை நீக்கியதால் யாருக்கு பாதிப்பு என்பதற்கு காலம் பதில் சொல்லும்” - செங்கோட்டையன் பேட்டி!

இதுகுறித்து மாநாட்டை ஒருங்கிணைத்து வரும் திருநெல்வேலி நாடாளுமன்ற காங்கிரஸ் உறுப்பினர் ராபர்ட் ப்ருஸிடம் ஈ டிவி பாரத் சார்பில் பிரத்யேகமாக தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு பேசினோம். அப்போது அவர், ''மாநாட்டுக்கான பணி சிறப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. நாளை நடைபெறும் மாநாட்டில் மூத்த தலைவர் பவன் கேரா பங்கேற்க இருக்கிறார். டெல்லியில் துணை ஜனாதிபதி தேர்தல் நடைபெறுவதால், பிரியங்கா காந்தி உட்பட பிற தலைவர்கள் இம்மாநாட்டில் பங்கேற்கவில்லை. அவர்கள் பங்கேற்காததற்கு வேறு எதுவும் காரணம் இல்லை'' என்றார்.

