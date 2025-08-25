ETV Bharat / state

முதலீடுகளை ஈர்க்க வெளிநாடு செல்லும் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்... இதுவரை கிடைத்தது  என்ன? - MK STALIN FOREIGN TRAVEL

முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் ஜெர்மனி, இங்கிலாந்து நாடுகளுக்கு மேற்கொள்ள உள்ள பயணம் ஆகஸ்ட் 30 முதல் செப்டம்பர் 8 ஆம் தேதி வரை இருக்கும் என கூறப்படுகிறது.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 25, 2025 at 8:19 PM IST

- BY சி.உசேன்

சென்னை: தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் முதலீடுகளை ஈர்க்க வெளிநாடுகளுக்கு செல்ல இருப்பதாக தகவல் வெளியான நிலையில் இதுவரை ஈர்க்கப்பட்ட முதலீடுகள் குறித்த விவரங்களை தற்போது பார்க்கலாம்...

பொருளாதார வளர்ச்சியை உயர்த்த பயணம்

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கடந்த நான்கு ஆண்டுகளில் பல்வேறு நாடுகளுக்கு பயணம் மேற்கொண்டு மாநிலத்தின் தொழில் வளர்ச்சிக்கும், வேலைவாய்ப்பை உருவாக்கவும், பெருமளவிலான முதலீடுகளை ஈர்க்க நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகிறார்.

முதல்வர் பயணங்களில் ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தானதோடு தமிழகத்துக்கான சர்வதேச முதலீட்டாளர்களின் கவனம் திரும்பியுள்ளது. ஏற்கனவே தமிழகத்தின் பொருளாதார வளர்ச்சியை 2030-க்குள் 1 டிரில்லியன் அமெரிக்க டாலர் அளவுக்கு உயர்த்தும் நோக்கில் பயணம் இருப்பதாக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்திருந்தார்.

பயண காலம் நாடு

கையெழுத்தான

ஒப்பந்த மதிப்பு

(ரூபாய் கோடியில்)

வேலைவாய்ப்பு

2022 மார்ச்

(5 நாட்கள் பயணம்)

துபாய்6,10014,700

2023 மே

(9 நாட்கள் பயணம்)

சிஙகப்பூர்,

ஜப்பான்

1,3422,000

2024 ஜனவரி

(8 நாட்கள் பயணம்)

ஸ்பெயின்3,440-

2024 ஆகஸ்ட்

(17 நாட்கள் பயணம்)

அமெரிக்கா7,646-
மொத்தம் 18,398

துபாய் பயணத்தில் ரூ.6,100 கோடி மதிப்பில் ஒப்பந்தம்

இதற்கான முன்னெடுப்பாக தமிழக முதல்வராக மு.க.ஸ்டாலின் பொறுப்பேற்றவுடன் முதல் பயணமாக கடந்த ஆண்டு 2022 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் துபாய் சென்றார். இந்த 5 நாட்கள் பயணத்தில் அங்கு பல்வேறு நிறுவனங்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி மொத்தம் ரூ.6100 கோடி மதிப்பிலான ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திட்டார். இதன் மூலம் சுமார் 14,700 புதிய வேலைவாய்ப்புகள் உருவாகும் என அறிவிக்கப்பட்டது. இந்த பயணம் தமிழகத்தின் வெளிநாட்டு முதலீட்டு நடவடிக்கைகளுக்கு அடித்தளமாக அமைந்தது.

சிங்கப்பூர், ஜப்பான் - ரூ.1,342 கோடி ஒப்பந்தம்

இதையடுத்து கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு மே மாதம் 9 நாட்கள் சிங்கப்பூர் மற்றும் ஜப்பான் நாடுகளுக்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பயணம் மேற்கொண்டார். சிங்கப்பூரில் உள்ள முன்னணி நிறுவனங்களுடனும், ஜப்பானில் உள்ள பல்வேறு தொழில் நிறுவனங்களுடனும் சந்திப்பு நடத்தினார். இந்த பயணத்தின் போது ரூ.1,342 கோடி மதிப்பிலான முதலீட்டு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகின. இதன் மூலம் சுமார் 2,000 வேலைவாய்ப்புகள் தமிழகத்தில் உருவாகும் என அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டது.

ஸ்பெயின் - ரூ.3,440 கோடிக்கு ஒப்பந்தம்

இதன் பின்னர் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் ஸ்பெயின் நாட்டிற்கு 8 நாட்கள் சுற்றுபயணம் மேற்கொண்டு தொழில் நிறுவனங்களுடனான ஆலோசனைகளில் ஈடுபட்டார். இந்தப் பயணத்தில் முன்னணி நிறுவனங்களுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகின. மொத்தத்தில் 3,440 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான முதலீடுகள் ஈர்க்கப்பட்டன.

அமெரிக்கா - ரூ.7,616 கோடி ஒப்பந்தம்

இதையடுத்து 2024 ஆம் ஆண்டிலேயே ஆகஸ்டு மாதம் 27ஆம் தேதி அமெரிக்காவுக்கு சென்ற முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அங்கு 17 நாள்கள் சுற்றுப் பயணம் மேற்கொண்டார். இதில் முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு மற்றும் கூகுள் உள்ளிட்ட முன்னனி நிறுவனங்களின் மூத்த நிர்வாகிகளை சந்தித்து தமிழகத்தில் முதலீடு செய்ய அழைப்பு விடுத்தார். இந்த பயணத்தின் போது மொத்தம் ரூ.7,616 கோடி மதிப்பிலான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகின.

4 ஆண்டுகளில் ரூ.18,398 கோடி மதிப்பில் ஒப்பந்தங்கள்

இதைத் தொடர்ந்து முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் ஜெர்மனி மற்றும் இங்கிலாந்து நாடுகளுக்கு பயணம் மேற்கொள்ள உள்ளார். இந்த பயணம் ஆகஸ்ட் 30 முதல் செப்டம்பர் 8 வரை இருக்கும் என்று தகவல் வெளியாகியுள்ளது. முதலீட்டாளர்களை ஈர்க்கும் முயற்சியாக நடைபெறும் இந்த பயணத்தின் போது, பல்வேறு தொழில் நிறுவனங்களுடனும், வணிகக் குழுக்களுடனும் கலந்துரையாடல் நடைபெற உள்ளது.

இவ்வாறு கடந்த நான்கு ஆண்டுகளில், வெளிநாட்டு பயணங்கள் மூலம் 18,398 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான முதலீட்டு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகி உள்ளன. இதில் சுமார் 16,700-க்கும் மேற்பட்ட வேலைவாய்ப்புகள் உருவாகும் என்றும் தமிழக அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. மேலும் இந்த ஒப்பந்தங்களில் சுமார் 77 சதவீதம் முதலீடுகள் நடைமுறையில் அமலாகிவிட்டன என்று தொழில் துறை அமைச்சர் டி.ஆர்.பி.ராஜா தெரிவித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

