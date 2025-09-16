ETV Bharat / state

திமுக முப்பெரும் விழா வரலாறு... இதுவரை எங்கெங்கு நடைபெற்றன தெரியுமா?

திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் முப்பெரும் விழா அதன் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க மைல்கற்களையும், தலைவர்களின் பங்களிப்புகளையும் கொண்டாடும் ஒரு முக்கிய நிகழ்வாகவே, திமுக தொண்டர்களால் பார்க்கப்படுகிறது.

திமுக முப்பெரும் விழா முகப்பு படம்
திமுக முப்பெரும் விழா முகப்பு படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 16, 2025 at 9:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

- By எஸ். உசேன்

சென்னை: திமுக முப்பெரும் விழா கரூரில் நாளை நடைபெறுகிறது. இவ் விழாவில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், திமுக மூத்த நிர்வாகிகள் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டு சிறப்புரை நிகழ்த்த உள்ளனர். இதற்கான ஏற்பாடுகளை கரூர் சட்டப் பேரவை உறுப்பினர் செந்தில் பாலாஜி தலைமையேற்று நடத்தி வருகிறார். இந்த விழாவுக்காக கோடங்கிபட்டி அருகில் 50 ஏக்கர் நிலத்தில், பிரமாண்ட மேடை மற்றும் பந்தல் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த முப்பெரும் விழாவில் திமுக சார்பில் தந்தை பெரியார் விருது மக்களவை உறுப்பினர் கனிமொழிக்கும், அறிஞர் அண்ணா விருது பாளையங்கோட்டை சுப.சீதாராமனுக்கும், கலைஞர் விருது முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் சோ.மா. ராமச்சந்திரனுக்கும், பேராசிரியர் விருது சட்டப் பேரவை முன்னாள் கொறடா மருதூர் ராமலிங்கத்திற்கும், மு.க.ஸ்டாலின் விருது ஒருங்கிணைந்த கோவை மாவட்ட முன்னாள் செயலாளர் மற்றும் முன்னாள் அமைச்சர் பொங்கலூர் நா.பழனிசாமிக்கும், பாவேந்தர் பாரதிதாசன் விருது சமீபத்தில் மறைந்த குளித்தலை சிவராமனுக்கும் வழங்கப்பட உள்ளது.

திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் முப்பெரும் விழா அதன் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க மைல்கற்களையும், முக்கிய தலைவர்களின் பங்களிப்புகளையும் கொண்டாடும் ஒரு நிகழ்வாகவே திமுக தொண்டர்களால் பார்க்கப்படுகிறது.

திமுக முப்பெரும் விழாக்களின் வரலாறு

1949 செப்டம்பர் 17 அன்று பேரறிஞர் அண்ண திமுகவை தொடங்கினார். தொடக்கத்தில் பெரியாரை போற்றும் வகையில் கட்சிக்கு தலைவர் பதவி இல்லை. பொதுச் செயலாளர் மற்றும் பொருளாளர் பொறுப்புகள் மட்டுமே இருந்தன. 1957-ல் திமுக ஒரு அரசியல் கட்சியாக தேர்தலில் களமிறங்கியது. முதல் தேர்தலிலேயே 15 சட்டமன்ற உறுப்பினர்களையும், 2 நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களையும் பெற்றது.

1967-ல் திமுக தமிழகத்தில் முதன்முறையாக ஆட்சி அமைத்தது. இது கட்சியின் 18 ஆண்டுகால வளர்ச்சிக்கு பிறகு கிடைத்த மிகப்பெரிய வெற்றி. 1969-ல் அண்ணாவின் மறைவுக்கு பின் கருணாநிதி கட்சியின் தலைவராக பொறுப்பேற்றார்.

முதல் முப்பெரும் விழா

1974-ம் ஆண்டு திமுகவின் வெள்ளி விழா ஆண்டை குறிக்கும் வகையில் முப்பெரும் விழாவை கருணாநிதி அறிமுகப்படுத்தினார். இது பெரியார் பிறந்த நாள், அண்ணா பிறந்த நாள் மற்றும் திமுக தொடங்கிய நாள் ஆகிய மூன்று முக்கிய தினங்களை ஒருங்கிணைத்துக் கொண்டாடப்பட்டது. இந்த முதல் முப்பெரும் விழா சென்னை மெரினா கடற்கரையில் நடைபெற்றது. அப்போது திமுக ஆட்சியில் இருந்தது.

1985-ம் ஆண்டு நடைபெற்ற முப்பெரும் விழாவில் பெரியார், அண்ணா, கருணாநிதி பெயர்களில் விருதுகள் வழங்கப்பட்டன.

1999-ம் ஆண்டு திமுகவின் பொன் விழா கொண்டாடப்பட்டது. அப்போது கருணாநிதி முதலமைச்சராக இருந்தார். இந்த விழா, அண்ணா அறிவாலயத்தில் நடைபெற்றது. இந்த ஆண்டு பாவேந்தர் பாரதிதாசன் பெயரிலும் விருது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.

2018-ம் ஆண்டு மு.க.ஸ்டாலின் திமுக தலைவராக பொறுப்பேற்ற பிறகு முப்பெரும் விழாவில் பேராசிரியர் அன்பழகன் பெயரிலும் விருது அறிவிக்கப்பட்டது.

2024-ம் ஆண்டு திமுகவின் பவள விழா ஆண்டு கொண்டாடப்பட்டது. இந்த விழாவில் மு.க.ஸ்டாலின் பெயரிலும் விருது வழங்கப்பட்டது.

திமுகவின் வெள்ளி விழா (1974), பொன் விழா (1999) மற்றும் பவள விழா (2024) ஆகிய மூன்று முக்கிய நிகழ்வுகளிலும் அந்த கட்சி ஆட்சியில் இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. இது திமுகவின் தொடர்ச்சியான அரசியல் வெற்றியை பிரதிபலிக்கிறது.

கடந்த 1985 முதல் திமுக முப்பெரும் விழா நடைபெற்ற ஊர்கள்

2025 - கரூர்

2024 - சென்னை

2023 - வேலூர்

2022 - விருதுநகர்

2021 - சென்னை

2020 - சென்னை

2019 - திருவண்ணாமலை

2018 - விழுப்புரம்

2017 - திண்டுக்கல்

2013 முதல் 2016 - சென்னை

2012 - விழுப்புரம்

2011 - சென்னை

2010 - நாகர்கோவில்

2009 - காஞ்சிபுரம்

2008 - திருச்சி

2007 - சென்னை

2006 - திருச்சி

2005 - திருநெல்வேலி

2004 - கோவை

1985 முதல் 2003 வரை - சென்னை

கடந்த 1985 ஆம் ஆண்டுக்கு முன்பு பத்தாண்டுகள் சென்னை உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களில் திமுக சார்பில் முப்பெரும் விழாக்கள் கொண்டாடப்பட்டன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

For All Latest Updates

TAGGED:

திமுக முப்பெரும் விழா வரலாறுமுக ஸ்டாலின்கருணாநிதிM KARUNANIDHIDMK TRIPLE FESTIVAL

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

"வேலை என்பதை விட இது சேவை" - பட்டமேற்படிப்பு முடித்த கையோடு ஆம்புலன்ஸ் பைலட்டான விசுவாசமேரி!

அழகிய சிற்பங்களாகும் களைச்செடிகள்! யானைகள் சந்திக்கும் பிரச்சனைகளை உலகிற்கு கொண்டு சென்ற பழங்குடியினர்!

தரும பொம்மைக்கும், போதி தர்மருக்கும் என்ன தொடர்பு? சீனா, ஜப்பான் போற்றும் காஞ்சித்தலைவனின் மறைக்கப்பட்ட வரலாறு!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.