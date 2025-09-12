சென்னையில் திடீரென தரையிறங்கிய இந்தோனேஷிய போர் விமானங்கள்... ஏன் தெரியுமா?
பிரிட்டன் கடற்படைக்குச் சொந்தமான F-35B போர் விமானம் பழுதானால் திருவனந்தபுரம் விமான நிலையத்தில் 10 நாட்களுக்கும் மேலாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், சென்னை விமான நிலையத்தில் இந்தோனேஷிய போர் விமானங்கள் தரையிறங்கின.
Published : September 12, 2025 at 8:27 PM IST|
Updated : September 12, 2025 at 8:33 PM IST
சென்னை: இந்தோனேஷியாவை சேர்ந்த போர் விமானங்கள் சென்னையில் அவசரமாக தரையிறங்கிய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இந்தோனேஷியாவை சேர்ந்த மூன்று போர் விமானங்கள் துபாய் நாட்டிற்கு சென்று விட்டு நேற்று மாலை மீண்டும் இந்தோனேஷியா நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தன. சென்னை வான் வழியில் பறந்து கொண்டிருந்த போது விமானிகளுக்கு ஓய்வு தேவைப்பட்டதால், சென்னை விமான நிலையத்தில் போர் விமானங்களை அவசரமாக தரையிறக்க திட்டமிட்டனர்.
இதையடுத்து இந்தோனேஷியா போர் விமானங்களின் விமானிகள் டெல்லியில் உள்ள இந்திய விமானப் படை தலைமை கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு தொடர்பு கொண்டு, சென்னை விமான நிலையத்தில் போர் விமானங்களை தரையிறங்க அனுமதி கேட்டனர். இதையடுத்து டெல்லியில் உள்ள இந்திய விமானப் படை தலைமை கட்டுப்பாட்டு அறை அதிகாரிகள் சென்னை விமான நிலைய கட்டுப்பாட்டு அறை அதிகாரிகளை தொடர்பு கொண்டு, இந்தோனேஷிய போர் விமானங்களை சென்னை விமான நிலையத்தில் தரையிறக்க அனுமதி அளிக்கும்படி கேட்டுக் கொண்டனர்.
இதையடுத்து நேற்று மாலை முதல் இரவு வரை அடுத்தடுத்து மூன்று இந்தோனேஷிய போர் விமானங்கள் சென்னை விமான நிலையத்தில் அவசரமாக தரையிறக்கப்பட்டன. இதைத் தொடர்ந்து மூன்று விமானங்களும் நடைமேடையில் கொண்டு சென்று நிறுத்தப்பட்டன. மூன்று போர் விமானங்களிலும் இந்தோனேஷிய நாட்டைச் சேர்ந்த ராணுவ வீரர்கள், விமானிகள் உட்பட 35 பேர் இருந்தனர். இதையடுத்து ராணுவ வீரர்கள் சென்னை பழைய விமான நிலையத்தில் இரவு முழுவதும் ஓய்வு எடுத்து விட்டு இன்று காலை மீண்டும் சென்னையில் இருந்து இந்தோனேஷியாவுக்கு புறப்பட்டுச் சென்றனர்.
சென்னை விமான நிலையத்தில் இதே போன்று பல முறை போர் விமானங்கள் எரிபொருள் தேவை அல்லது இயந்திர கோளாறு காரணமாக தரையிறங்கியுள்ளன. ஆனால், முதன் முறையாக ராணுவ வீரர்களின் ஓய்வுக்காக விமானங்கள் அடுத்தடுத்து தரையிறங்கியது தற்போது தான் முதல் முறை என சென்னை விமான நிலைய அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன், பிரிட்டன் கடற்படைக்குச் சொந்தமான F-35B போர் விமானம் பழுதானால் கேரளாவின் திருவனந்தபுரம் விமான நிலையத்தில் 10 நாட்களுக்கும் மேலாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தது. இங்கிலாந்தில் இருந்து தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் கேரளாவுக்கு வருகை வந்து விமானத்தின் கோளாறை சரி செய்த பிறகே மீண்டும் அந்த விமானம் புறப்பட்டு சென்றது குறிப்பிடத்தக்கது.