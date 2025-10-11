மதுரை டூ சென்னை விமானத்தின் கண்ணாடியில் சேதம்! அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் தப்பிய 74 பயணிகள்

ETV Bharat / state

மதுரையிலிருந்து 74 பயணிகளுடன் சென்னைக்கு புறப்பட்ட இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் விமானம் நடுவானில் பறந்து கொண்டிருந்தபோது விமானத்தின் முன்பக்க கண்ணாடியில் திடீரென கீறல் விழுந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

சென்னை விமான நிலையம் (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : October 11, 2025 at 11:27 AM IST

சென்னை: மதுரையில் இருந்து சென்னைக்கு புறப்பட்ட விமானத்தின் முன்பக்க கண்ணாடியில் கீறல் ஏற்பட்டதால் விமான பயணிகள் இடையே பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

மதுரையில் இருந்து சென்னைக்கு நேற்றிரவு 10.07 மணியளவில் இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் ஏ.டி.ஆர் சிறிய ரக பயணிகள் விமானம் 74 பயணிகள், ஐந்து விமான ஊழியர்கள் என மொத்தம் 79 நபர்களுடன் புறப்பட்டது.

விமானம் சென்னையை நோக்கி நடுவானில் பறந்து கொண்டிருந்தபோது விமானத்தின் முன்பக்க கண்ணாடியில் லேசான கீறல் ஒன்று விழுந்துள்ளது. இதனை பார்த்த விமானி அதிர்ச்சியடைந்து உடனடியாக சென்னை விமான நிலைய கட்டுப்பாட்டு அறை அதிகாரிகளை தொடர்பு கொண்டு தகவல் தெரிவித்துள்ளார்.

இதனையடுத்து சென்னை விமான நிலைய கட்டுப்பாட்டு அறை அதிகாரிகள் விமானத்தை பத்திரமாக சென்னையில் தரையிரக்க உத்தரவிட்டனர். மேலும் விமானம் பத்திரமாக தரையிறக்குவதற்கான அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் சென்னை விமான நிலைய அதிகாரிகள் செய்தனர்.

பின்னர் இண்டிகோ விமானம் தரையிறங்க வேண்டிய நேரத்தைவிட எட்டு நிமிடங்கள் முன்னதாக 11:12 மணியளவில் சென்னை விமான நிலையத்தில் பத்திரமாக தரையிறக்கப்பட்டது. இதனைத்தொடர்ந்து அந்த விமானம் ’ரிமோட் பே’ எனப்படும் விமான நிலையத்தின் கார்கோ விமானங்கள் நிற்கும் பகுதியில் கொண்டு வந்து நிறுத்தப்பட்டது.

பயணிகளுடன் விமானம் நடுவானில் பறந்து கொண்டிருந்தபோது, விமானத்தின் முன்பக்க கண்ணாடியில் கீறல் விழுந்த நிலையில், விமானி பதற்றம் அடையாமல் சாதுர்யமாக செயல்பட்டு விமானத்தை பத்திரமாக சென்னையில் தரையிறக்கினார். இதனால் அசம்பாவிதம் எதுவும் ஏற்படாமல், அதில் பயணம் செய்த 79 பேரும் நல்வாய்ப்பாக உயிர் தப்பினர்.

இந்த சம்பவம் குறித்து டெல்லியில் உள்ள டைரக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் சிவில் ஏவியன் (DGCA) விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது. இந்த சம்பவத்தால் சென்னை விமான நிலையத்தில் நேற்று நள்ளிரவு பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

இந்த நிலையில், கண்ணாடி சேதமடைந்த இண்டிகோ பயணிகள் விமானம், இன்று அதிகாலை 5 மணிக்கு கோழிக்கோடு புறப்பட்டு செல்ல வேண்டிய நிலையில், அதற்கு பதிலாக வேறு ஏ.டி.ஆர் ரக விமானம் கோழிக்கோடு அனுப்பப்பட்டது.

