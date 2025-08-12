சென்னை: இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் கேப்டன் கபில்தேவ், தமிழ்நாடு விளையாட்டுத் துறை அமைச்சரும், துணை முதலமைச்சருமான உதயநிதி ஸ்டாலினை இன்று நேரில் சந்தித்தார்.
சென்னை பசுமைவழிச் சாலையில் உள்ள துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் முகாம் அலுவலகத்தில், இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் கேப்டன் கபில்தேவ் உதயநிதியை இன்று நேரில் சந்தித்தார். இந்த சந்திப்பின்போது, தமிழக விளையாட்டுத் துறை சார்பில் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்து இருவரும் பேசியதாக தெரிகிறது.
குறிப்பாக, வரும் ஆகஸ்ட் 22 ஆம் தேதி முதல் செப்டம்பர் 12 ஆம் தேதி வரை முதலமைச்சர் கோப்பை விளையாட்டுப் போட்டிகள் தமிழ்நாடு முழுவதும் நடைபெற உள்ளன. இதில், மாநில அளவில் மொத்தம் 37 விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடைபெறுகின்றன.
அதில், பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவ மாணவியர்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள், அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் உள்ளிட்ட பலரும் பங்கேற்க உள்ளனர். இதற்கான முன்பதிவு தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இந்த சூழலில் முதலமைச்சர் கோப்பை விளையாட்டுப் போட்டிகள் குறித்தும் இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் கேப்டன் கபில்தேவிடம் உதயநிதி ஸ்டாலின் உரையாடியதாகவும் கூறப்படுகிறது.
இதுகுறித்து உதயநிதி ஸ்டாலின் அவரது சமூக வலைதளப் பக்கத்தில், "கிரிக்கெட் ஜாம்பவான் கபில்தேவ் உடனான சந்திப்பு அருமையாக இருந்தது. அவரது கிரிக்கெட் பயணம் நம் நாடு முழுவதும் உள்ள எண்ணற்ற விளையாட்டு வீரர்களுக்கு உத்வேகமாக அமைந்துள்ளது.
Had a wonderful meeting with cricket legend Thiru @therealkapildev. His journey has been an inspiration to countless sportspersons across our country. Thiru Kapil Dev applauded the various initiatives taken by the Government of Tamil Nadu in the field of sports. His efforts to… pic.twitter.com/EZX9pmqdWm— Udhay (@Udhaystalin) August 12, 2025
மேலும், விளையாட்டுத் துறையில் தமிழக அரசு எடுத்துள்ள பல்வேறு முயற்சிகளையும் கபில்தேவ் பாராட்டியுள்ளார். கிரிக்கெட்டைத தாண்டி, குறிப்பாக கோல்ஃப் விளையாட்டை ஊக்குவிக்கவும், வளர்க்கவும் அவர் மேற்கொண்ட முயற்சிகள் பாராட்டத்தக்கவை," என பதிவிட்டுள்ளார்.
இந்த சந்திப்பின் போது, விளையாட்டுத்துறை முதன்மைச் செயலாளர் அதுல்ய மிஸ்ரா, தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் உறுப்பினர் செயலர் மேகநாத ரெட்டி உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர்.
கடந்த 1983-இல் நடைபெற்ற ஐசிசி உலகக் கோப்பை இறுதிப் போட்டியில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியை வென்று இந்தியா சாம்பியன் பட்டம் வென்றது. அந்த வகையில், ஒருநாள் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இந்திய அணிக்காக முதல் முறை கோப்பையை வென்றெடுத்த கேப்டன் கபில்தேவ் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்
அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.