ETV Bharat / state

ஆழ்கடலில் இந்திய கடலோர காவல்படை மேற்கொண்ட மாசுக்கட்டுப்பாடு பயிற்சி!

எண்ணெய் கசடுகளை அகற்றும் மாசுக்கட்டுப்பாடு பயிற்சி இந்திய கடலோர காவல்படையினரின் "சவுரியா" எனும் கப்பல் உதவியோடு கடலில் மேற்கொள்ளப்பட்டது

இந்திய கடலோர காவல்படை
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 6, 2025 at 7:21 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: கடலின் சுற்றுச்சூழலுக்கு மாசு ஏற்படுத்தும் எண்ணெய் கசடுகளை அகற்றும் மாசுக்கட்டுப்பாடு பயிற்சியை இந்திய கடலோர காவல்படை சென்னை கடற்கரையில் மேற்கொண்டது.

கப்பலில் இருந்து வெளியேறும் கச்சா எண்ணெய் கசடுகள் அல்லது நதி முகத்துவார பகுதியில் இருந்து வெளியேறும் எண்ணெய் கசடுகள், கடல் சூழலுக்கு மிகப் பெரிய சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பை ஏற்படுத்துகின்றன. கடலோர பகுதிகளை பாதுகாப்பது மட்டுமில்லாமல் கடலில் ஏற்படும் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பை அகற்றுவதிலும் இந்திய கடலோர காவல் படை நோக்கமாக கொண்டு செயலாற்றி வருகிறது. இந்நிலையில் 27-வது தேசிய எண்ணெய் கசிவு பேரிடர் தற்செயல் திட்டம் என்கிற பெயரில் மாபெரும் பயிற்சியை சென்னை கடல் பகுதியில் நடைபெற்றது. நேற்று தொடங்கிய இந்த பயிற்சி இன்று மாலை வரை நடைபெற்றது.

அதன்படி "சவுரியா" எனும் இந்திய கடலோர காவல் படையினரின் கப்பல் உதவியோடு கடலில் சுமார் 10 நாட்டிக்கல் மைல் வரை சென்று எண்ணெய் கசடுகளை அகற்றும் பயிற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டது. எண்ணெய் கசடுகளை அகற்றுவதற்கு பல்வேறு விதமான தொழில்நுட்பங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு, கடலின் மேற்பகுதியில் இருந்து முழுவதுமாக அகற்றப்படும் பயிற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டது என கடலோர காவல் படை தெரிவித்துள்ளது.

இந்திய கடலோர காவல்படை
பயிற்சியில் ஈடுபட்ட இந்திய கடலோர காவல்படையினர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த நிகழ்வில் மத்திய அமைச்சகங்கள், கடலோர மாநில அரசாங்கங்கள், முக்கிய துறைமுகங்கள், எண்ணெய் கையாளும் நிறுவனங்கள் மற்றும் கடல்சார் அமைப்புகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரிவை சேர்ந்தவர்கள் பங்கேற்றனர். மேலும் 32 நாடுகளைச் சேர்ந்த 40-க்கும் மேற்பட்ட வெளிநாட்டு பார்வையாளர்களும், 100-க்கும் மேற்பட்ட தேசிய பிரதிநிதிகளும் கலந்து கொண்டு இந்த பயிற்சியை கண்டனர்.

இந்திய கடலோர காவல்படையின் இயக்குநர் ஜெனரல் பரமேஷ் சிவமணி பயிற்சியினை மதிப்பீடு செய்தார். கடல் பகுதியில் இருந்து அகற்றப்படும் எண்ணெய் கசடுகள் மட்டுமல்லாது கடற்கரைப் பகுதியிலும் எண்ணெய் கசடுகளை அகற்றுவதற்காக சென்னை மாநகராட்சியோடு இணைந்து இன்று மாலை கடலோர காவல்படை கடற்கரை எண்ணெய் அகற்றும் பயிற்சியினை மேற்கொண்டனர்.

இதையும் படிங்க: சென்னை விக்டோரியா அரங்கம் எப்போது திறக்கப்படும்? மேயர் பிரியா கொடுத்த அப்டேட்!

மேலும் கடலில் சட்டவிரோத செயல்களில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு எதிரான தேடுதல் வேட்டை மேற்கொள்வது குறித்தான ஒத்திகையும் நடத்தப்பட்டது. இதில் ஒரு ஹெலிகாப்டர், இரண்டு சிறிய படகு, மற்றும் ஒரு பெரிய கப்பல் மூலம் தேடுதல் வேட்டை போன்றவை நடுக்கடலில் எப்படி மேற்கொள்வது என்பது தொடர்பான ஒத்திகை நடைபெற்றது. இந்த ஒத்திகை தமிழ்நாடு தீயணைப்புத்துறை டி.ஜி.பி சீமா அகர்வால் மற்றும் இந்திய கடலோர காவல் படையின் கிழக்கு பிராந்திய அதிகாரிகள் முன்னிலையில் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டது.

For All Latest Updates

TAGGED:

OIL SPILL CLEANUP EXERCISEமாசுக்கட்டுப்பாடு பயிற்சிINDIAN COAST GUARDசென்னை ஆழ்கடல் மாசுக்கட்டுப்பாடுCHENNAI OIL SPILL CLEANUP EXERCISE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.