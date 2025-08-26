ஈரோடு: 'அக்னிவீர்' திட்டத்தின் கீழ் ராணுவத்திற்கு ஆட்சேர்ப்பு முகாம் ஈரோடு வ.உ.சி பூங்கா மைதானத்தில் தொடங்கியது. இதில், தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து ஏராளமான இளைஞர்கள் பங்கேற்றுள்ளனர்.
அக்னிபாத் திட்டத்தின் கீழ், இந்திய ராணுவத்திற்கான அக்னிவீர் (அக்னி வீரர்கள்) ஆள்சேர்ப்பு முகாம் ஆண்டுதோறும் நாட்டின் பல்வேறு மாநிலங்களில் நடைபெறுவது வழக்கம். அந்த வகையில், தமிழ்நாட்டில் ராணுவத்தில் சேர்வதற்கான முகாம், ஈரோடு மாவட்டம் வஉசி பூங்கா மைதானத்தில் நேற்று நள்ளிரவு (ஆக.25) தொடங்கியது. இந்த முகாம் வருகிற செப்டம்பர் 7 ஆம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது.
அக்னிவீர் ஜெனரல் டியூட்டி(Agniveer General Duty) , அக்னிவீர் டெக்னிக்கல் Agniveer Technical), அக்னிவீர் கிளர்க் -ஸ்டோர் கீப்பர் (Agniveer Clerk - Store Keeper), அக்னிவீர் டிரேட்ஸ்மேன் ( Agniveer Tradesman), அக்னிவீர் ஜிடி Agniveer GD, கிளர்க் -எஸ்.கே.டி.டி (Clerk -SKTT) உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரிவுகளுக்கான ஆட்சேர்ப்பு இந்த முகாமில் நடைபெறுகிறது.
இந்த முகாமில் கோவை, திருப்பூர், ஈரோடு, சேலம், கிருஷ்ணகிரி, தர்மபுரி, திண்டுக்கல், நாமக்கல், நீலகிரி, மதுரை, தேனி ஆகிய 11 மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த ஏராளமான இளைஞர்கள் கலந்துகொண்டு தங்களது தகுதிகளை நிரூபித்து வருகின்றனர். 100-க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
தொடர்ந்து, செப்டம்பர் 3 மற்றும் 4ஆம் தேதிகளில், சிப்பாய் தொழில்நுட்ப நர்சிங் உதவியாளர், சிப்பாய் ஃபார்மா, ஹவில்தார், ஜூனியர் கமிஷன் அதிகாரி ஆகிய பதவிகளுக்கு, தமிழ்நாடு, ஆந்திரா, தெலங்கானா மற்றும் புதுச்சேரி மாநிலங்களில் இருந்து ஆட்சேர்ப்பு முகாம் நடக்க உள்ளது. அதனைத்தொடர்ந்து, 5 ஆம் தேதி மருத்துவ பரிசோதனை செய்யப்பட்டு 6 மற்றும் 7 ஆம் தேதிகளில் ஒதுக்கீடு செய்யப்படும்.
தேர்வு செய்யப்பட்ட விண்ணப்பதாரர்களுக்கு அனுமதி அட்டைகள் மின்னஞ்சல் மூலம் அனுப்பப்படவுள்ளன. இந்த ஆட்சேர்ப்பு முற்றிலும் திறமையை அடிப்படையாகக் கொண்டது என்பதால் விண்ணப்பதாரர்கள், மோசடி செய்யும் ஏஜென்ட்டுகளை நம்பி பணம் கொடுத்து ஏமாற வேண்டாம் என்ற வாசகங்கள் எழுதிய பலகைகள் முகாம் நடக்கும் பகுதியில் வைக்கப்பட்டுள்ளன.
அக்னிபாத் திட்டம்:
இந்திய ராணுவத்திற்கு 4 ஆண்டுகள் ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியாற்றும் வகையில், ‘அக்னிபாத்’ (Agnipath Scheme) திட்டத்தை மத்திய அரசு கடந்த ஜூன் 2022 ஆம் ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தியது. இத்திட்டத்தில் 18 வயதிலிருந்து 23 வயதுள்ள, 45 ஆயிரம் முதல் 50 ஆயிரம் ஆண்கள் மற்றும் பெண் வீரர்கள் ஆண்டுதோறும் தேர்வு செய்யப்படுகின்றனர்.
விண்ணப்பதாரர்கள் ஆன்லைன் பொது நுழைவுத் தேர்வை (CEE) எழுதவேண்டும். CEE-யில் தேர்ச்சி பெறுபவர்கள் உடல் தகுதித் தேர்வுகளுக்குச் செல்கிறார்கள். இறுதியாக, உடல் தகுதித் தேர்வுகளில் தேர்ச்சி பெறுபவர்கள் மருத்துவப் பரிசோதனை செய்யப்பட்டு தேர்வு செய்யப்படுகிறார்கள்.