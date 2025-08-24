ETV Bharat / state

தமிழகம் வந்தார் சுதர்சன் ரெட்டி - முதல்வர் ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட முக்கிய தலைவர்களை சந்திக்கிறார் - SUDARSHAN REDDY VISITS TAMIL NADU

குடியரசு துணைத் தலைவர் வேட்பாளர் சுதர்சன் ரெட்டி முக்கிய தலைவர்கள் மற்றும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களையும் சந்திக்க வாய்ப்பு உள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இந்தியா கூட்டணி வேட்பாளர் சுதர்சன் ரெட்டி
இந்தியா கூட்டணி வேட்பாளர் சுதர்சன் ரெட்டி (@SPK_TNCC xaccount)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 24, 2025 at 4:02 PM IST

1 Min Read

சென்னை: இந்தியா கூட்டணியின் குடியரசு துணைத் தலைவர் வேட்பாளர் சுதர்சன் ரெட்டி முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலினை சந்தித்து ஆதரவு கோரி தமிழகம் வந்துள்ளார்.

குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில், பாஜகவின் சார்பாக தமிழகத்தைச் சார்ந்த சி. பி ராதாகிருஷ்ணன் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டார். அவரை தொடர்ந்து இந்தியா கூட்டணி சார்பாக ஆந்திராவைச் சேர்ந்த முன்னாள் நீதிபதி சுதர்சன் ரெட்டி வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார்.

இந்த நிலையில் இந்தியா கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கும் திமுக நாடாளுமன்ற மற்றும் மாநிலங்களவை உறுப்பினர்களின் ஆதரவு திரட்டுவதற்காக சுதர்சன் ரெட்டி டெல்லியில் இருந்து ஏர் இந்தியா விமான மூலம் தற்சமயம் சென்னை விமான நிலையம் வந்தடைந்தார். அவரை தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை, திமுக சார்பாக அக்கட்சியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஆ.ராசா, வில்சன், கலாநிதி வீராசாமி உட்பட ஏராளமான திமுக, காங்கிரஸ் பிரமுகர்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.

அதனை தொடர்ந்து அவர்,சாலை மார்க்கமாக தமிழக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலினை நேரில் சந்தித்து ஆதரவு திரட்டுவதற்காக புறப்பட்டு செல்கிறார். தமிழகத்தில் உள்ள இந்தியா கூட்டணிக் கட்சிகளின் முக்கிய தலைவர்கள் மற்றும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களையும் அவர் சந்திக்க வாய்ப்பு உள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தல் வரும் செப்டம்பர் 9 ஆம் தேதி நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் நடைபெறும். இந்த தேர்தலில் மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் வாக்களிப்பார்கள் வாக்களிப்பு முடிந்தவுடன் அன்றய தினமே முடிவுகளும் அறிவிக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

எம்பிக்களின் எண்ணிக்கையை வைத்து பார்க்கும்போது பாஜக கூட்டணி கட்சிகளின் வேட்பாளரான சி பி ராதாகிருஷ்ணனுக்கு வெற்றி வாய்ப்புகள் உள்ளதாக தெரிகிறது. இந்த நிலையில் இந்தியா கூட்டணி மற்றும் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்காத பாரத் ராஷ்ட்ரிய சமிதி போன்ற கட்சிகளின் வாக்குகள் இந்தத் தேர்தலில் யார் பக்கம் செல்லும் என்பது முக்கிய விஷயமாக பார்க்கப்படுகிறது.

இதையும் படிங்க: முதலமைச்சரின் காலை உணவுத் திட்ட விரிவாக்கம்: பஞ்சாப் முதல்வர் பகவந்த் மான் பங்கேற்பு!

குடியரசு துணைத் தலைவராக இருந்த ஜகதீப் தன்கர், மருத்துவ காரணங்களுக்காக பதவி விலகுவதாக கடந்த மாதம் 21 -ம் தேதி அவர் அறிவித்திருந்தார்.

சென்னை: இந்தியா கூட்டணியின் குடியரசு துணைத் தலைவர் வேட்பாளர் சுதர்சன் ரெட்டி முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலினை சந்தித்து ஆதரவு கோரி தமிழகம் வந்துள்ளார்.

குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில், பாஜகவின் சார்பாக தமிழகத்தைச் சார்ந்த சி. பி ராதாகிருஷ்ணன் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டார். அவரை தொடர்ந்து இந்தியா கூட்டணி சார்பாக ஆந்திராவைச் சேர்ந்த முன்னாள் நீதிபதி சுதர்சன் ரெட்டி வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார்.

இந்த நிலையில் இந்தியா கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கும் திமுக நாடாளுமன்ற மற்றும் மாநிலங்களவை உறுப்பினர்களின் ஆதரவு திரட்டுவதற்காக சுதர்சன் ரெட்டி டெல்லியில் இருந்து ஏர் இந்தியா விமான மூலம் தற்சமயம் சென்னை விமான நிலையம் வந்தடைந்தார். அவரை தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை, திமுக சார்பாக அக்கட்சியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஆ.ராசா, வில்சன், கலாநிதி வீராசாமி உட்பட ஏராளமான திமுக, காங்கிரஸ் பிரமுகர்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.

அதனை தொடர்ந்து அவர்,சாலை மார்க்கமாக தமிழக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலினை நேரில் சந்தித்து ஆதரவு திரட்டுவதற்காக புறப்பட்டு செல்கிறார். தமிழகத்தில் உள்ள இந்தியா கூட்டணிக் கட்சிகளின் முக்கிய தலைவர்கள் மற்றும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களையும் அவர் சந்திக்க வாய்ப்பு உள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தல் வரும் செப்டம்பர் 9 ஆம் தேதி நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் நடைபெறும். இந்த தேர்தலில் மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் வாக்களிப்பார்கள் வாக்களிப்பு முடிந்தவுடன் அன்றய தினமே முடிவுகளும் அறிவிக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

எம்பிக்களின் எண்ணிக்கையை வைத்து பார்க்கும்போது பாஜக கூட்டணி கட்சிகளின் வேட்பாளரான சி பி ராதாகிருஷ்ணனுக்கு வெற்றி வாய்ப்புகள் உள்ளதாக தெரிகிறது. இந்த நிலையில் இந்தியா கூட்டணி மற்றும் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்காத பாரத் ராஷ்ட்ரிய சமிதி போன்ற கட்சிகளின் வாக்குகள் இந்தத் தேர்தலில் யார் பக்கம் செல்லும் என்பது முக்கிய விஷயமாக பார்க்கப்படுகிறது.

இதையும் படிங்க: முதலமைச்சரின் காலை உணவுத் திட்ட விரிவாக்கம்: பஞ்சாப் முதல்வர் பகவந்த் மான் பங்கேற்பு!

குடியரசு துணைத் தலைவராக இருந்த ஜகதீப் தன்கர், மருத்துவ காரணங்களுக்காக பதவி விலகுவதாக கடந்த மாதம் 21 -ம் தேதி அவர் அறிவித்திருந்தார்.

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIA ALLIANCESVICE PRESIDENTIAL CANDIDATESUDARSHAN REDDYமுக ஸ்டாலின்SUDARSHAN REDDY VISITS TAMIL NADU

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

EXCLUSIVE: 'சத்தம் போட்டதால் வந்த சாவு' கடித்து குதறப்பட்ட உயிர்நாடி - பிட்புல் நாயால் சென்னையில் நேர்ந்த துயரம்

பிரெஞ்சு ப்ரைஸ் பிரியரா நீங்கள்? பிரிட்டிஷ் மெடிக்கல் இதழ் ஆய்வில் வெளியான 'திடுக்' தகவல்!

EXCLUSIVE: அன்று 'கிரெடிட் கார்டு' விற்றேன்... இன்று 'டேட்டா சயின்டிஸ்ட்' - கல்வியால் வறுமையை வென்ற சென்னை மாணவர்!

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.