வரி ஏய்ப்பு புகார்! சுகுணா ஃபுட்ஸ் நிறுவனங்களில் ஐடி ரெய்டு!
கோவை, திருப்பூர், ஈரோடு ஆகிய மாவட்டங்களில் உள்ள சுகுணா சிக்கன் நிறுவனங்களில் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தி வருகின்றனர்.
Published : September 23, 2025 at 7:54 PM IST
கோயம்புத்தூர்: சுகுணா ஃபுட்ஸ் நிறுவனத்தின் கார்ப்பரேட் அலுவலகம் உட்பட 2 இடங்களில் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தி வருகின்றனர். வரி ஏய்ப்பு புகார் காரணமாக இந்த சோதனை நடத்தப்படுவதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலைப்பேட்டையை தலைமையிடமாக கொண்டு செயல்பட்டு வருகிறது சுகுணா ஃபுட்ஸ் நிறுவனம். இந்த நிறுவனத்தின் சிக்கன் தமிழ்நாடு முழுவதும் மிகவும் பிரபலமானதாக உள்ளது. இதை சுந்தராஜன் மற்றும் சௌந்திரராஜன் என்ற சகோதரர்கள் நடத்தி வருகின்றனர். நாடு முழுவதும் இந்நிறுவனத்திற்கு 20 கிளைகள் உள்ளன.
மேலும், இந்த நிறுவனத்தின் கார்ப்பரேட் அலுவலகம் உட்பட முக்கிய அலுவலகங்கள் கோவையில் உள்ளன. இந்நிலையில் இன்று (செப்.23) கோவை அவினாசி சாலையில் உள்ள இந்த நிறுவனத்தின் கார்ப்பரேட் அலுவலகம், பந்தய சாலை பகுதியில் குரூப் அலுவலகம் ஆகியவற்றில் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் அதிரடியாக சோதனையை தொடங்கினர்.
இதற்காக, 9 கார்களில் வந்த வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் 30-க்கும் மேற்பட்டோர், இரு குழுக்களாக பிரிந்து சோதனை நடத்தினர். இந்த சோதனை கிட்டத்தட்ட 9 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக நடந்து வருகிறது.
தொடர்ந்து, திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலைப்பேட்டையில் உள்ள அந்த அலுவலகத்தின் நிர்வாக அலுவலகம் மற்றும் ஈரோட்டில் உள்ள அலுவலகம் ஆகிய இடங்களிலும் வருமான வரித் துறை அதிகாரிகள் சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். முறையாக வருமான வரி செலுத்தாமல் முறைகேட்டில் ஈடுபட்டதாக கிடைத்த தகவலின் பேரில், வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தி வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது.
இந்த நிறுவனம் தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள பல்வேறு இடங்களில் கோழிப் பண்ணைகள் அமைத்து விற்பனை செய்து வருகிறது. பல்வேறு இடங்களில் கிளைகள் உள்ள நிலையில் முறையாக வருமான வரி செலுத்தவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. இந்த நிலையில், வருமான வரித் துறை அதிகாரிகள் சோதனையில் ஈடுபட்டுள்ளனர். சோதனை நடைபெறும் பகுதிகளில் வெளியாட்கள் யாரும் அனுமதிக்கப்படவில்லை.
அலுவலகங்களில் பணியாற்றும் ஊழியர்கள் உள்ளேயே அமர வைக்கப்பட்டு, அவர்களிடம் கணக்கு குறித்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருவதாகவும், இதில் பல கோடி ரூபாய் வரி ஏய்ப்பு நடந்திருக்கலாம் எனவும் கூறப்படுகிறது. இருப்பினும், முழுமையான விசாரணைக்கு பிறகே உண்மை என்ன என்பது குறித்து தெரிய வரும் என வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.