2ம் நாளாக நெல்லை போத்தீஸ் கடையில் வருமான வரித்துறை சோதனை!
நேற்று நடைபெற்ற வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் சோதனையில் பல்வேறு ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டு ஆய்வு செய்யப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.
திருநெல்வேலி: நெல்லை மாநகரின் டவுன் பகுதியில் அமைந்துள்ள போத்தீஸ் ஜவுளிக் கடை மற்றும் அதை சார்ந்த இடங்களில் வருமான வரித் துறை அதிகாரிகள் இன்று இரண்டாம் நாளாக முகாமிட்டு தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். கடை முன்பு ஊழியர்கள் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் குவிந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. இதை அடுத்து ஊழியர்களுக்கு இன்று விடுமுறை விடப்பட்டது.
தமிழ்நாட்டில் பிரபலமான போத்தீஸ் ஜவுளிக் கடை நிறுவனத்துக்கு சொந்தமான சென்னை, திருச்சி, மதுரை, நெல்லை உள்ளிட்ட பல்வேறு முக்கிய நகரங்களில் உள்ள 10-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் நேற்று காலை முதல் அதிரடி சோதனை நடத்தி வருகின்றனர்.
அதன் ஒரு பகுதியாக நெல்லை மாநகரின் டவுன் பகுதியில் அமைந்துள்ள போத்தீஸ் ஜவுளிக் கடையிலும் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தி வருகின்றனர். மேலும் அருகில் உள்ள அந்நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான பர்னிச்சர் கடை, போத்தீஸ் சொர்ண மஹால் தங்க கடை ஆகிய இடங்களிலும் 10-க்கும் மேற்பட்ட அதிகாரிகள் அடங்கிய குழுவினர் தலைமையில் சோதனை நடந்து வருகிறது.
வரி ஏய்ப்பு புகார்கள் தொடர்பாக இந்தச் சோதனைகள் நடத்தப்படுவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ள நிலையில், இந்த சோதனைகளில் ஏராளமான ஆவணங்கள், கணக்கு புத்தகங்கள் மற்றும் மின்னணு சாதனங்கள் ஆய்வு செய்யப்பட்டு வருவதாகவும், முக்கிய தகவல்கள் சேகரிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் வருமான வரித் துறை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இந்த நிலையில், இன்று (செப்.13) இரண்டாவது நாளாக நெல்லையில் உள்ள போத்தீஸ் ஜவுளி கடை மற்றும் அதன் சார்ந்த நிறுவனங்களில் வருமான வரித் துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தி வரும் நிலையில் கடை முன்பு அந்த நிறுவனத்தின் ஊழியர்கள் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் குவிந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. இதை அடுத்து ஊழியர்கள் அனைவருக்கும் இன்று விடுமுறை விடப்பட்டதால், அவர்கள் கலைந்து சென்றனர்.
நேற்று நடைபெற்ற வருமான வரித் துறை அதிகாரிகளின் சோதனையில் பல்வேறு ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டு ஆய்வு செய்யப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. அதில் ஏற்பட்ட பல்வேறு சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் இன்றும் சோதனை நீடிப்பதாகவும் தெரிகிறது.