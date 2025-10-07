வரி ஏய்ப்பு புகார்... சென்னையில் 'கோ கலர்ஸ்' ஷோரூம்கள், அலுவலகங்களில் ரெய்டு!
வரி ஏய்ப்பு செய்திருப்பதாக தொடர்ச்சியாக வந்த புகாரின் அடிப்படையில் வருமான வரி துறை அதிகாரிகள் சோதனையில் ஈடுபட்டு வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னை: தமிழ்நாடு முழுவதும் 'கோ கலர்ஸ்' நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான 30 இடங்களில் வருமான வரித் துறை அதிகாரிகள் சோதனையில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் பிரபல 'கோ கலர்ஸ்' ஷோரூம் இயங்கி வருகிறது. இந்த 'கோ கலர்ஸ்' நிறுவனம் வரி ஏய்ப்பு செய்ததாக புகார் எழுந்தது. இந்த புகாரின் அடிப்படையில் இன்று (அக்டோபர் 7) நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள வருமானத் துறை அலுவலகத்தில் இருந்து 10-க்கும் மேற்பட்ட கார்களில் 50-க்கும் மேற்பட்ட அதிகாரிகள் 'கோ கலர்ஸ்' நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான 30 இடங்களில் சோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இந்த சோதனை இன்று காலை 10 மணிக்கு தொடங்கி தற்போது வரை நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. இதே போல சென்னை ஆர்.ஏ.புரத்தில் உள்ள கோ கலர்ஸ் நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் வீட்டிலும் சுமார் 10 அதிகாரிகள் சோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
மேலும் ஈரோடு, கோவை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலும் கோ கலர்ஸ் தொடர்பான இடங்களில் வருமான வரி துறை அதிகாரிகள் தீவிர சோதனை நடத்தி வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது.
'கோ கலர்ஸ்' நிறுவன ஷோரூம்கள் இந்தியா முழுவதும் மிகப் பிரபலமாக செயல்பட்டு வருகின்றன. இதன் மூலம் இவர்கள் அதிக வருமானம் ஈட்டி கணக்கு காட்டாமல் வரி ஏய்ப்பு செய்தார்களா? என்ற சந்தேகத்தின் பேரில் இந்த சோதனை நடத்தப்பட்டு வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது.
மேலும், முழுமையான சோதனைக்கு பின்னரே சோதனையில் முக்கிய ஆவணங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதா? வரி ஏய்ப்பு செய்ததற்கான முகாந்திரம் ஏதாவது இருக்கிறதா? என்பது குறித்து தெரிய வரும் என்றும் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும் கோ கலர்ஸ் தவிர மேலும் சில நிறுவனங்களிலும் வருமான வரித் துறை அதிகாரிகள் சோதனை செய்து வருவதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. அந்த நிறுவனங்களும் வரி ஏய்ப்பு செய்ததாக வந்த புகாரின் அடிப்படையில் இந்த சோதனை நடைபெறுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.