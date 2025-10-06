ETV Bharat / state

கரூர் துயர சம்பவம்: அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை கோரி தவெக மனு!

மாவட்ட நிர்வாகத்தின் முறையான திட்டமிடல் இல்லாததே கரூரில் நடந்த கூட்ட நெரிசலுக்கு காரணம் என்று தவெக நிர்வாகி குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

சென்னை உயர் நீதிமன்றம்
சென்னை உயர் நீதிமன்றம் (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 6, 2025 at 7:32 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: கரூர் தவெக பிரச்சார கூட்டத்திற்கு உரிய பாதுகாப்பு அளிக்க தவறிய மாவட்ட ஆட்சியர், காவல் கண்காணிப்பாளர் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிடக் கோரி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

சென்னையை சேர்ந்த தவெக உறுப்பினரும், வழக்கறிஞருமான ஜி.கார்த்தி என்பவர் கரூர் சம்பவம் தொடர்பாக சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்துள்ளார். அதில், ‘கடந்த செப்.27 ஆம் தேதி கரூர் வேலுச்சாமிபுரத்தில் நடைபெற்ற தவெக கட்சியின் பிரச்சார கூட்டத்தில் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்தனர்.

இந்த கூட்டத்திற்கு முறையான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் காவல் துறை செய்யவில்லை. இதனால் தான் இந்த விபத்து நிகழ்ந்தது. மேலும், உரிய பாதுகாப்பு வழங்குவதில், மாவட்ட ஆட்சியர், காவல் கண்காணிப்பாளர், கரூர் காவல் ஆய்வாளர் ஆகியோர் கடமையைச் செய்ய தவறி விட்டனர்.

அதிகாரிகள் தங்களின் பணியை செய்ய தவறியது, கடமை தவறியது, பணியின் கவனக்குறைவாக செயல்பட்டது தான் விபத்திற்கு காரணமாக அமைந்துள்ளது. மேலும், மாவட்ட நிர்வாகத்தின் முறையான திட்டமிடல் இல்லாததே விபத்திற்கு காரணமாக அமைந்திருக்கிறது.

எனவே, கடமையை செய்ய தவறிய கரூர் மாவட்ட ஆட்சியர், காவல் கண்காணிப்பாளர், கரூர் காவல் துறை ஆய்வாளர் உள்ளிட்ட அதிகாரிகளுக்கு எதிராக, தமிழக அரசு துறை ரீதியான ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட வேண்டும்’ என அந்த மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இந்த மனு தொடர்பான விசாரணை விரைவில் வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இதையும் படிங்க: கரூர் சம்பவம்... நீதிபதிகள் குறித்து அவதூறு பரப்பிய 3 பேர் கைது!

செப்டம்பர் 27 ஆம் தேதி தவெக தலைவர் விஜய் கரூர் மாவட்டம் வேலுச்சாமிபுரத்தில் பரப்புரை மேற்கொண்ட போது, கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டு 41 பேர் உயிரிழந்தனர். இந்த சம்பவத்தில் தவெக பொதுச் செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்த், இணைப் பொதுச்செயலாளர் சிடிஆர் நிர்மல்குமார், கரூர் மாவட்டச் செயலாளர் மதியழகன் உள்ளிடோர் மீது போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனர்.

மேலும், மதியழகன் மற்றும் பவுன்ராஜை கைது செய்துள்ள போலீசார், தலைமறைவாக உள்ள புஸ்ஸி ஆனந்த் மற்றும் நிர்மல்குமாரை தனிப்படை அமைத்து தேடி வருகின்றனர். கரூர் சம்பவத்தை உயர் நீதிமன்ற உத்தரவின் படி, ஐஜி அஸ்ரா கார்க் தலைமையிலான சிறப்பு புலனாய்வு குழுவினர் (SIT) விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

For All Latest Updates

TAGGED:

MADRAS HIGH COURTகரூர் கூட்ட நெரிசல்தவெக கூட்ட நெரிசல்TVK VIJAY KARUR STAMPEDEKARUR STAMPEDE CASE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.