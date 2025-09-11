தலைகளை துண்டித்து இருவர் கொலை... திருமணத்தை மீறிய உறவால் கொடூரம்!
லட்சுமி மற்றும் தங்கராசுவின் உடலை மீட்டு கள்ளக்குறிச்சி அரசு மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக போலீசார் அனுப்பி வைத்தனர்.
Published : September 11, 2025 at 1:49 PM IST
கள்ளக்குறிச்சி: மனைவி மற்றும் அவருடன் திருமணத்தை மீறிய உறவில் இருந்த இளைஞரின் தலையை துண்டித்து கோணிப் பையில் எடுத்துச் சென்று சரணடைந்த கணவரால் கள்ளக்குறிச்சியில் பெரும் பரபரப்பு நிலவியது.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் வரஞ்சரம் காவல் நிலையத்திற்குட்பட்ட பகுதி மலைக் கோட்டாலம். இந்த பகுதியை சேர்ந்தவர் கொளஞ்சி. இவரது இரண்டாவது மனைவி லட்சுமி. இவர்களுக்கு திருமணமாகி 2 ஆண்டுகளுக்கு மேலாகிறது. கொளஞ்சி விவசாயியாக உள்ளார். இந்நிலையில் கொளஞ்சியின் மனைவி லட்சுமிக்கும் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த தங்கராசு என்பவருக்கும் திருமணத்தை மீறிய உறவு இருந்ததாக கூறப்படுகிறது.
இது பற்றி அறிந்த கணவர் கொளஞ்சி மனைவி லட்சுமியை கண்டித்து, அந்த உறவை துண்டித்து கொள்ளுமாறு கூறியுள்ளார். ஆனால், அவர்கள் இருவரும் இதனை கேட்கவில்லை என கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில் இன்று அதிகாலை கொளஞ்சி தூக்கத்தில் இருந்து எழுந்து வீட்டை விட்டு வெளியே வந்த போது லட்சுமியுடன், தங்கராசு இருந்ததைப் பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்தார்.
பின் ஆத்திரத்தில் வீட்டுக்குள் இருந்து ஆயுதத்தை எடுத்து வந்து மனைவி மற்றும் தங்கராசுவின் தலையை வெட்டியுள்ளார். பின்னர் அவர்களது தலைகளை துண்டித்து அதனை ஒரு கோணிப் பையில் எடுத்துக் கொண்டு வேலூர் மத்திய சிறைச் சாலைக்கு சென்று ’நான் இருவரை கொலை செய்து விட்டேன். அவர்களுடைய தலைகளை எடுத்து வந்துள்ளேன். நான் சரணடைய விரும்புகிறேன்’ என கூறியுள்ளார்.
இதைக் கேட்டு அதிர்ச்சியடைந்த சிறை காவலர்கள் உடனடியாக இது குறித்து பாகாயம் காவல் துறைக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். பின் சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து சென்ற போலீசார், ரத்த வெள்ளத்தில் கிடந்த லட்சுமி மற்றும் தங்கராசுவின் உடல்களை மீட்டு கள்ளக்குறிச்சி அரசு மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர். சம்பவ இடத்தில் மோப்ப நாய்கள் கொண்டு ஆய்வு மேற்கொண்டனர். இந்நிலையில், கொளஞ்சியை கைது செய்த போலீசார் அவரிடம் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
அப்போது கொளஞ்சி போலீசாரிடம், ‘எனது மனைவி லட்சுமி உடன் தங்கராசு என்பவர் திருமணத்தை மீறிய உறவில் இருந்து வந்தார். பலமுறை கண்டித்தும் அவர்கள் அந்த உறவை துண்டித்துக் கொள்ளவில்லை. இதனால் இருவரையும் கொலை செய்தேன்’ என்று வாக்குமூலம் அளித்துள்ளார்.