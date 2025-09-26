ETV Bharat / state

எதிர்கால போக்குவரத்து வடிவமைப்பு: ஹீரோ மோட்டோ கார்ப் நிறுவனத்துடன் சென்னை ஐஐடி ஒப்பந்தம்!

எதிர்காலப் போக்குவரத்தை வடிவமைப்பதில் கல்வி மற்றும் தொழில்துறை இடையிலான உத்திசார் ஒத்துழைப்பின் முக்கியத்துவத்தை எடுத்துக் காட்டும் வகையில் இந்த புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

ஹீரோ மோட்டோ கார்ப் அதிகாரிகளுடன் ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி
ஹீரோ மோட்டோ கார்ப் அதிகாரிகளுடன் ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 26, 2025 at 5:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: உலகின் மிகப்பெரிய மோட்டார் சைக்கிள் உற்பத்தி நிறுவனமான ஹீரோ மோட்டோகார்ப் நிறுவனத்துடன் சென்னை ஐஐடி புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டுள்ளது.

சென்னை ஐஐடி-ஹீரோ மோட்டோகார்ப் (HMCL) ஆகியவை இணைந்து ஆராய்ச்சி, கல்வி, பணியாளர் திறன் மேம்பாடு ஆகிய துறைகளில் ஒத்துழைப்பை மேற்கொள்ளவும், எதிர்கால போக்குவரத்து தீர்வுகளுக்கான தொழில்-கல்வி கூட்டு முயற்சியை வலுப்படுத்தவும் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது.

ஹீரோ மோட்டோகார்ப் நிறுவனத்தின் செயல் இயக்குநரும், பொறுப்பு தலைமைச் செயல் அதிகாரியுமான விக்ரம் காஸ்பேகர், உலகளாவிய தயாரிப்பு திட்டமிடல் தலைவர் அனுஜ் துவா, மனிதவளப்பிரிவு துணைத் தலைமை அதிகாரி ஜோதிசிங், மேம்பட்ட பொறியியல்-தொழில்நுட்பப் பிரிவு தலைவர் ஆனந்த ரெட்டி, கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் எதிர்கால போக்குவரத்துப் பிரிவு தலைவர் ரஜத்கபூர், கல்விக் கூட்டாண்மைப் பிரிவு தலைவர் மணீஷ் உள்ளிட்ட ஹீரோ மோட்டோகார்ப் நிறுவனத்தின் உயர் அதிகாரிகள் இந்த புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்திடும் நிகழ்வில் கலந்து கொண்டனர்.

சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் பேராசிரியர் காமகோடி, டீன் (தொழில்துறை ஆலோசனை மற்றும் நிதியுதவி ஆராய்ச்சி) பேராசிரியர் மனு சந்தானம் ஆகியோர் பங்கேற்றனர். எதிர்காலப் போக்குவரத்தை வடிவமைப்பதில் கல்வி மற்றும் தொழில்துறை இடையிலான உத்திசார் ஒத்துழைப்பின் முக்கியத்துவத்தை எடுத்துக் காட்டும் வகையில் இந்த பங்கேற்பு நிகழ்வு அமைந்திருந்தது.

இதுகுறித்து சென்னை ஐஐடி இயக்குனர் பேராசிரியர் வி.காமகோடி கூறும்போது, "தொழில் -கல்வித்துறை கூட்டு முயற்சிகளில் சென்னை ஐஐடி மிகுந்த கவனம் செலுத்தி வருகிறது. 2047-ல் விக்சித் பாரத் என்ற கனவை நனவாக்க நமது பொருளாதாரத்தின் இவை இரண்டும் முக்கிய தூண்களும் ஒன்றிணைந்து செயல்டுவது அவசியமாகிறது. அந்த வகையில், ஹீரோ மோட்டோகார்ப் உடனான எங்களின் கூட்டுமுயற்சி அமைந்துள்ளது. கல்வி உதவித்தொகைகள், தொழில்துறை வெளிப்பாடு, சிறப்பு படிப்புகள் ஆகியவை இந்தியாவில் போக்குவரத்து ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டை முன்னெடுத்துச் செல்வதில் முக்கிய பங்காற்றும் என நம்புகிறேன்" என தெரிவித்தார்.

ஹீரோ மோட்டோகார்ப் நிறுவனத்தின் செயல் இயக்குநரும், பொறுப்பு தலைமைச் செயல் அதிகாரியுமான விக்ரம் காஸ்பேகர் கூறும்போது, "தயாரிப்பு மேம்பாட்டை மேம்படுத்த செயற்கை நுண்ணறிவு, ஜெனரேட்டிவ் செயற்கை நுண்ணறிவு ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தும் அதே வேளையில், பல ஆற்றல் உந்துவிசை, புதிய பேட்டரி பொருட்கள், மின்சார வாகனப் போக்குவரத்து போன்ற எதிர்கால தொழில்நுட்பங்களில் நாங்கள் இணைந்து கவனம் செலுத்துவோம். இந்த தொழில்நுட்பங்களை உள்நாட்டில் உருவாக்குவதன் மூலம், நாங்கள் ஒரு வலுவான தேசத்தை உருவாக்கி, வாகன இயக்கத்தின் எதிர்காலத்தை வடிவமைக்கிறோம்" எனத் தெரிவித்தார்.

இந்தக் கூட்டு முயற்சியின் கீழ், எச்எம்சிஎல்- சென்னை ஐஐடி ஆகியவை தொழில்துறை கல்வி ஒத்துழைப்புக்கான பின்வரும் உத்திசார் அம்சங்கள் மேம்படுத்தப்படும்.

அதிநவீன ஆராய்ச்சித் திட்டங்களுக்கு உத்திசார் ஆதரவை வழங்கும் நோக்கில், சென்னை ஐஐடி ஆராய்ச்சி அறிஞர்களுக்கு உதவித் தொகைகளை வழங்குவது குறித்து எச்எம்சிஎல் பரிசீலிக்கும்.

சென்னை ஐஐடி மாணவர்களுக்கு தொழில்துறையின் முக்கிய நடைமுறைகள் குறித்த நேரடி அனுபவமும் நுண்ணறிவும் கிடைக்கச் செய்யும் வகையில் எச்எம்சிஎல் உரிய தொழில்துறை நடைமுறைகளை வழங்கும்.

எச்எம்சிஎல் ஊழியர்களுக்காக வடிவமைக்கப்பட்ட எம்டெக், பிஎச்டி உள்ளிட்ட பட்டப்படிப்புகளை சென்னை ஐஐடி வழங்கும்.

மின்சார வாகன மேம்பாடு, பேட்டரி செல் தொழில்நுட்பம், மோட்டார் கட்டுப்படுத்திகள், வாகன இயக்கவியல் போன்ற முக்கிய துறைகளில் எச்எம்சிஎல் ஊழியர்களின் திறனை மேம்படுத்தும் வகையில் சென்னை ஐஐடி சிறப்பு குறுகிய காலத் திட்டங்களை வழங்கும்.

For All Latest Updates

TAGGED:

IITCHENNAIAGREEMENTசென்னை ஐஐடிHERO MOTOCORP

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

அழகிய சிற்பங்களாகும் களைச்செடிகள்! யானைகள் சந்திக்கும் பிரச்சனைகளை உலகிற்கு கொண்டு சென்ற பழங்குடியினர்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.