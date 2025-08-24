சென்னை: ''கேப்டனுக்கு நிகர் கேப்டன் மட்டும் தான். அவர் இடத்தை யார் நினைத்தாலும் பிடிக்க முடியாது'' என்று பிரேமலதா விஜயகாந்த் கூறினார்.
மறைந்த தேமுதிக தலைவரும், நடிகருமான விஜயகாந்தின் 73 வது பிறந்தநாள் ஆகஸ்ட் 25 ம் தேதி கொண்டாடப்படவுள்ளது. இந்த பிறந்தநாளையொட்டி சென்னை கோயம்பேட்டில் உள்ள தேமுதிக தலைமை அலுவலகத்தில் மருத்துவ, ரத்ததான முகாமை இன்று (ஆகஸ்ட் 24) பிரேமலதா விஜயகாந்த் தொடங்கி வைத்து பார்வையிட்டார்.
அப்போது, பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகளை அவர் வழங்கினார். அதன் பின்னர் மேடையில் பேசிய பிரேமலதா விஜயகாந்த், '' விஜயகாந்த் பிறந்த நாள் 'வறுமை ஒழிப்பு' தினமாக கட்சி சார்பில் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. அவர் இல்லாமல் அவரின் பிறந்தநாளை கொண்டாடுவது மனதுக்கு கனமாக இருக்கிறது. என் கண் கலங்குகிறது. அவர் சொல்லிக்கொடுத்தப்படி நலத்திட்ட உதவிகள் எல்லாம் வழங்கப்பட்டது. அவர் பாதையில் இருந்து தவறாமல் அவர் செய்ததை போலவே எப்போதுமே தேமுதிக செய்யும். உலகம் இருக்கும் வரை கேப்டன் புகழ் இருக்கும். ஒரு மனிதன் எப்படி வாழ வேண்டும்? என்பதற்கு உதாரணம் அவர்.'' என்றார்.
தொடர்ந்து செய்தியாளர்ளை சந்தித்து பேசிய பிரேமலதா விஜயகாந்த், '' நேற்று வரை முதல் கட்ட பயணத்தை வெற்றிகரமாக முடித்துள்ளோம். போகும் இடம் எல்லாம் மக்களிடையே அன்பும் ஆரவாரமும் கிடைத்தது. தூய்மை பணியாளர் இல்லை என்றால், நாடு அசிங்கமாகி விடும். தங்களின் உயிரை பணயம் வைத்துதான் அந்த தொழிலை அவர்கள் செய்கிறார்கள். ஏற்கெனவே தூய்மை பணியாளர்கள் ஆர்ப்பாட்டம் செய்த போது நான் நேரடியாக சென்று அவர்களின் துயரில் பங்கேற்றேன். அவர்களுக்கு ஆறுதலும் சொன்னோம். பணி நிரந்தரம், பழைய ஊதியம் அந்த இரண்டு மட்டும் தான் அவர்கள் கேட்கிறார்கள்.
ஆனால் அரசு வீடு தருகிறோம், கல்வி உதவித்தொகை தருகிறோம், காலை உணவு தருகிறோம் என்று அறிவித்துள்ளனர். அவர்கள் கேட்டது வேறு ஆனால், அரசு சார்பில் அறிவித்தது வேறு. அரசுக்கு தூய்மை பணியாளர்கள் நன்றி சொல்வது போல செய்திகள் வந்தது. அவர்கள் (அரசு) மாயை உருவாக்கி உள்ளனர். உண்மையில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு கோரிக்கை சென்று சேரவில்லை. தூய்மை பணியாளர்களின் கோரிக்கைக்கு முதலமைச்சர் செவி சாய்க்க வேண்டும் என்று கேப்டனின் பிறந்தநாளில் கேட்டுகொள்கிறோம்.'' என்றார்.
விஜய் மாநாடு பற்றிய பேச்சுக்கு
'' விஜயகாந்தும், எஸ்.ஏ. சந்திரசேகரும் 17 படங்களில் ஒன்றாக பணியாற்றியுள்ளனர். விஜய் சின்ன பையனாக இருக்கும் போது இருந்தே விஜயகாந்தை பார்த்து வந்துள்ளார். நீங்கள் வேண்டுமானால், 'விஜய் விஜய்' என்று சொல்லலாம். விஜய் எங்களுடைய பையன்தான். விஜயபிரபாகரன், சண்முக பாண்டியன் எப்படியோ அப்படிதான் விஜயும். விஜய்க்கு எனது வாழ்த்துகள்.
விஜயகாந்தின் வாக்குகளை பிடிக்க அவர் (விஜய்) அப்படி சொல்கிறாரா? என்றால், இல்லை. எங்களுக்கு என்று ஒரு கட்சி இருக்கிறது. எங்கள் கட்சி 20 ஆண்டு கட்சி. எதிர்க்கட்சியாகவும் இருந்து இருக்கிறோம். கேப்டனுக்கு நிகர் கேப்டன் மட்டும் தான். அவர் இடத்தை யார் நினைத்தாலும் பிடிக்க முடியாது. அவர் (விஜய்) கேப்டனின் பெயரை சொல்கிறார். கேப்டனின் வாக்குகளை பெற விஜய் நினைக்கிறார் என்றால், மக்கள் அதை ஏற்றுகொள்ள மாட்டார்கள். கட்சி தொண்டர்களும் அதை பொருட்படுத்த மாட்டார்கள்.
மக்களுக்கு பிரச்சினை என்றால் வேட்டியை மடித்து கட்டி முதல் ஆளாக நிற்பவர் கேப்டன். கேப்டனை யாருடனும் ஒப்பிடக்கூடாது. அது தவறான முன்னுதாரணம் ஆகிவிடும். எங்களுக்கு வாரிசு இருக்கிறது. லட்சக்கணக்கான தொண்டர்களை கேப்டன் உருவாக்கி இருக்கிறார். எனவே வேறு யாரும் கேப்டனை பயன்படுத்துவதை மக்கள் ஏற்றுகொள்ள மாட்டார்கள்.'' என பேசினார்.